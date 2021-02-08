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Автор Ирина Гусакова

На Урале журналистов превратили в орудие массовой дезинформации

Экономика » Правила игры

Лихие 90-е навсегда останутся в памяти многих россиян как эпоха господства криминальных авторитетов, когда фирмы под дулом пистолета переходили под контроль бандитов. Однако со временем государство смогло навести порядок на улицах страны. Хотя при этом бандиты никуда не исчезли, просто сменили малиновые пиджаки на чёрные и приобщились к рейдерским захватам. Со временем и эти схемы были прикрыты. Но некоторым теперь на дают покоя "вкусные" государственные контракты.

На Урале журналистов превратили в орудие массовой дезинформации

События, которые сейчас разворачиваются на Урале, как раз наглядно демонстрируют, как недобросовестный производитель может потопить неугодного конкурента. Уральские СМИ не успевают печатать статью за статьей, восхваляя одного человека, биография которого покрыта завесой тайны. При этом местные жители от него не в восторге, поскольку его предприятия, обслуживающие госзаказы главных нефтяных компаний, десятилетиями наносят ущерб экологии и здоровью людей. Речь идёт о Сергее Шмотьеве, бенефициаре одного из крупнейших в стране нефтесервисных холдингов "ФОРЭС".

Любая компания имеет в штате пресс-службу, сотрудники которой обычно заняты тем, что пишут и рассылают пресс-релизы и всячески превозносят своего работодателя в глазах общественности. Однако подобная служба предприятия Сергея Шмотьева превратилась в коварное оружие против конкурентов. Это подразделение идёт буквально по головам, подкупая целые издания. В прессе выходят заказные материалы против конкурентов "ФОРЭС". Конечно же, крупные госкомпании, поддаваясь на уловки чёрного PR, отдают предпочтение продукции "ФОРЭС".

Таким образом Сергей Шмотьев получает крупнейшие госконтракты, что позволило ему даже обзавестись собственным островом в Новой Зеландии. Получается, что государственные нефтяные компании подкармливают иностранного резидента, в руках которого находится стратегически важное производство. Последней жертвой атаки недобросовестных журналистов стала компания "Транснефть". Под прицел попал её завод в особой экономической зоне "Алабуга" "Транснефть-Синтез", который производит противотурбулентные присадки. Ситуацию в прессе выставили так, будто стратегическое предприятие вот-вот обанкротится, чтобы "Транснефть" поняла, что фабрика "Алтайский ХимПром", принадлежащая Шмотьеву, — более надежный контрагент.

Когда всматриваешься в детали, то замечаешь абсурдность ситуации — предсказывать банкротство предприятия из-за одной только низкой прибыли в период нефтяного кризиса! "Транснефть" может позволить себе убытки — главное сохранить функцию. Авторы сомнительных публикаций намекают на то, что завод неэффективен, рынок пресловутых присадок уже насыщен."Транснефть" — и потенциальный заказчик Шмотьева на российском рынке, и конкурент на зарубежном, из-за наличия дочерних компаний, производящих ту же продукцию, что и предприятия Шмотьева. "ХимПром" как раз ищет выход на зарубежные рынки. Так и рождаются статьи, где передовой завод "Транснефти" объявляют банкротом.

Все эти ухищрения объясняются просто — дела у "ФОРЭС" сейчас идут далеко не гладко. Головная компания холдинга — "ФОРЭС-Химия" — признана банкротом. Сумма требований перевалила за один миллиард рублей."ХимПром" же выступает складом активов, до которых из-за сложной схемы владения не могут добраться кредиторы "ФОРЭС".

Другие предприятия "ФОРЭС" трещат по швам. Еще на слуху история Сергея Архипова, погибшего в страшных мучениях из-за взрыва паровой мельницы на заводе олигарха в городе Асбест. Хотя проплаченные статьи выставили виноватым Архипова, мол, пить меньше надо было.

Не все в порядке и с экологическим законодательством. Предприятия "ФОРЭС" в Сухом Логе и Асбесте регулярно травят местных жителей из-за низкокачественных фильтров. Также "ФОРЭС" упоминается в связи с растущей в регионе статистикой по онкологическим заболеваниям. Заводы граничат с поселками и городами, покрытыми асбестовой пылью, а ведь асбест является канцерогеном.

Инспекция Росприроднадзора оценила ущерб, нанесенный заводами "ФОРЭС" экологии, в 2,9 миллиарда рублей. Судебная тяжба еще продолжается.

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Темы сми урал фейк конкуренция дезинформация сергей шмотьев
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