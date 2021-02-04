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Автор Антон Куликов

Как снег на голову: почему на Дальнем Востоке России начался топливный кризис

Экономика

Вот уже почти месяц ряд российских дальневосточных регионов испытывают серьезные проблемы с поставками бензина на АЗС. Говорят даже о топливном кризисе. Собственно, все признаки такового имеются: очереди на заправках, рост цен, ажиотажный спрос.

Как снег на голову: почему на Дальнем Востоке России начался топливный кризис

Плановый ремонт стал причиной "непланового" кризиса

Проблемы начались еще в середине января. Дело в том, что в прошлом месяце закрылся на ремонт Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Соответственно, было остановлено производство примерно двух тысячи тонн бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в сутки. Предполагалось, что на время ремонта НПЗ не будет произведено около 30 тысяч тонн топлива. Но власти отчитались, что созданы запасы, которых должно было хватить.

Однако уже к концу января стал ощущаться самый настоящий дефицит топлива. Речь, отметим, именно о бензине, с дизельным топливом проблем не наблюдается. В большей степени проблема затронула Хабаровский край, в первую очередь Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Однако проблемы были и в Амурской области, и в Приморском крае, и в Еврейской автономной области. То есть задеты оказались сразу несколько дальневосточных регионов.

Дефицит породил очереди на АЗС, рост цен — причем не только на топливо, но и, например, услуги такси. На тех заправках, где бензин можно было приобрести, царил ажиотаж.

Почему возникла такая ситуация, раз запасы были созданы? Как сообщил ранее заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, "все необходимое топливо было закуплено, но ряд составов не смог выйти".

Причины и последствия

А вечером 3 февраля федеральное Минэнерго и ФАС опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топлива и ценообразованием в дальневосточных регионах. При этом были организованы поставки порядка 38,6 тысяч тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.

Стоит заметить, что возобновить работу Хабаровского НПЗ было обещано еще на прошлой неделе. Однако по факту производство бензина было возобновлено 3 февраля.

Краевые власти заявляют, что топливный кризис преодолен. При этом на ряде АЗС топливо действительно появилось, но его быстро раскупили.

Нет сомнений, что дефицит будет преодолен. И вероятно, в ближайшие дни — хотя утверждать что-либо в данном случае сложно.

Но, конечно, это не снимает ряд вопросов. А именно, как так получилось, что остановка НПЗ спровоцировала столь масштабные проблемы? О ней было известно заранее, раз были созданы запасы бензина. Но как получилось, что не были организованы поставки на АЗС? Объяснения, что "ряд составов не смог выйти" может и дает ответ на этот вопрос, но не слишком убедительный. А что будет с выросшими ценами на бензин? Они таковыми и останутся?

Пока же прокуратура Хабаровского края начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям или бездействию руководства НПЗ, органов власти, возникшей проблеме, а также своевременности поставки топлива в регион.

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Темы бензин хабаровск дальний восток
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