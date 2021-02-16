Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход?

Сегодня многие ищут варианты заработка в интернете своей основной работе, но, разбирая детально различные варианты, испытывают недоверие и разочарование. Все мы, за редкими исключениями, работаем ради прибыли и денег, поэтому всё чаще люди задумываются о дополнительном источнике дохода.

Многие слышали о бинарных опционах, и мнения о том, можно ли здесь заработать, различны. Многие считают, что это пустая трата времени, а многие, наоборот, говорят об успехе в этом деле. Давайте разберёмся вместе в этом вопросе?

Что такое бинарные опционы

Бинарные опционы, в первую очередь, — это ставка на повышение или понижение цены выбранного актива в определённый период времени.

Интернет буквально кричит, что это лёгкие деньги, но деньги всегда достаются с трудом. Да, здесь не нужно прилагать физических усилий, но нужно тщательно анализировать ситуацию на рынке и следить за новостями.

Многие уже имели возможность познакомиться с бинарными опционами и слить весь депозит и теперь уверены, что заработать здесь невозможно. Но это не совсем так. Заработать здесь вполне реально, но для этого нужно освоить некоторые навыки.

Всем известный Уоррен Баффетт начал свою деятельность в мире финансов, имея 100 долларов в кармане, и сегодня это один из обеспеченных людей мира. Уже сегодня многие трейдеры живут только за счёт успешных сделок в трейдинге.

Правила игры

В бинарных опционах тоже нужно придерживаться некоторых правил для достижения успеха, иначе все превратится в азартную игру. Для получения прибыли нужно будет освоить теорию и находить нужный момент для входа в рынок.

Сейчас многие идут на поводу у всевозможных гуру торговли, которые предлагают безубыточную стратегию или робота, приносящих огромную прибыль. Эти варианты не работают, и это доказано на 100%. Сами подумайте: зачем сливать в открытый доступ информацию, когда можно просто получать тихо прибыль?

Трейдинг — это прежде всего работа, и она требует обдуманного подхода, иначе это просто рулетка.

Для достижения успехов в работе с бинарными опционами следует детально изучить встроенные индикаторы, японские свечи и то, как ими пользоваться. Именно эти инструменты станут вам верными помощниками.

Хитрости трейдеров

Как же заработать на бинарных опционах? Какой доход мы получим? Эти вопросы зачастую задают новые пользователи, но на эти вопросы вам никто не даст точного ответа. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. В первую очередь играет размер депозита и размер сделки. Предсказать движение по выбранной торговой паре помогут маленькие хитрости, которыми пользуются профессиональные трейдеры.

Самая эффективная из этих хитростей — технический анализ ситуации на рынке. Данный вариант позволит вам спрогнозировать движение цены. Он хорошо себя зарекомендовал на коротких временных промежутках от одной минуты до более длительного периода.

Технический анализ представляет собой анализ линий тренда и различных индикаторов, которые используются в зависимости от выбранной стратегии.

Фундаментальный анализ — это торговля на новостном фоне, и его часто используют для долгосрочных сделок. В его основу входит поиск информации и детальный анализ. Исходя из этого можно спрогнозировать, куда пойдёт цена актива в ближайший день или неделю.

И ещё раз про правила...

В бинарных опционах всегда нужно подавлять свои эмоции. При неудачной сделке многие увеличивают сумму сделки, тем самым повышая риски потерять всё.

Как показывает практика, лучше открыть несколько сделок с минимальным размером от вашего баланса, чем ставить на кон практически половину депозита. Такой подход приравнивается к игре в казино, но мы ведь пришли осознанно зарабатывать и не потерять наши деньги, а, наоборот, приумножить.

Эмоции влияют на исход в 90% случаях, и никогда не стоит им поддаваться.

Также банальным провалом становится человеческая жадность, которая свойственна всем. Допустим, вы провели ряд удачных сделок и решаете поставить большую сумму и уверены в успехе. Но в данном случае вы не анализируете ситуацию, а просто идёте на поводу своих желаний. Это и становится главной ошибкой.

Лучше всего определить цель и идти к ней осознанно и уверенно.

Для этого можете взять листок бумаги и прописать начальный баланс вашего аккаунта и поставить цель умножить его на 100%. Положите листок на видное место. Это будет лучшим стимулом для вас и всегда будет напоминать вам о поставленной цели.

Нужно чётко осознавать риск и контролировать расходы. Не нужно рисковать большой суммой в надежде быстро заработать.

Бинарные опционы приносят прибыль, и это факт! Главное — следовать правилам и придерживаться стратегии.

В мои планы не входит разбивать ваши мечты о баснословном заработке и шикарной жизни. Заработать на бинарных опционах смогут те, кто будет обучаться и постоянно повышать свой уровень знаний.

Удачных вам сделок и полного штиля на бескрайних просторах океана финансов!