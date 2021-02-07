Торговые сигналы рынка Forex. Что это такое?

Торговые сигналы Forex — это оружие любого трейдера в борьбе за прибыль. Они дают команду на совершение сделки в конкретный момент.

Современное программное обеспечение позволяет овладеть необходимой трейдеру информацией с максимальным комфортом и минимальными затратами.

Этот вариант очень распространён не только среди новичков рынка, но также и среди опытных игроков, поскольку экономит и время, и нервы. Сейчас очень популярны автоматизированные трейдерские платформы (как платные, так и бесплатные), значительно упрощающие принятие решений.

Бесплатные программы хороши своей доступностью для всех и возможностью без затрат протестировать сразу несколько.

Можно также оформить подписку на торговые сигналы: информация будет приходить, например, в виде SMS. Советы в данном случае дают профессионалы своего дела.

Торговые сигналы трейдеры получают, основываясь на техническом анализе с помощью трендовых индикаторов и осцилляторов, которые помогают прогнозировать поведение рынка с целью получения прибыли. Индикаторов существует великое множество и в защиту каждого можно привести веские доводы. Игроки опытным путём выбирают свою стратегию.

Среди наиболее популярных индикаторов тренда можно выделить:

индикатор скользящей средней,

индикатор параболик.

Их часто используют в период трендового рынка для избежания ложных сигналов.

Для выявления моментов разворота тренда при флэте (боковой тренд) часто используют:

RSI-осциллятор,

полосы Болинджера,

индикатор Ишимоку,

индекс силы и другие.

Самым простым способом отслеживания колебания цен рынка для новичков является графический анализ — определение тренда с помощью графически визуализированных фигур на графике.

В целом все индикаторы похожи друг на друга. Их различия между собой несущественны. Обычно трейдер основывается на данных сразу нескольких индикаторов для анализа рынка.

Чересчур много индикаторов в совокупности могут дать неверную информацию и ложные сигналы, так что устраивать ралли за количеством тут не стоит.

Торговые сигналы Forex служат основой для принятия решения о действиях трейдера на валютном рынке. Важно научиться правильно понимать их самому и прислушиваться к мнению экспертов в этой области. Крайне важно помнить и о страховании депозитов, так как ни одна проверенная торговая система и ни один профессиональный трейдер не дадут гарантии на 100%.