Торговые сигналы Forex — это оружие любого трейдера в борьбе за прибыль. Они дают команду на совершение сделки в конкретный момент.
Современное программное обеспечение позволяет овладеть необходимой трейдеру информацией с максимальным комфортом и минимальными затратами.
Этот вариант очень распространён не только среди новичков рынка, но также и среди опытных игроков, поскольку экономит и время, и нервы. Сейчас очень популярны автоматизированные трейдерские платформы (как платные, так и бесплатные), значительно упрощающие принятие решений.
Бесплатные программы хороши своей доступностью для всех и возможностью без затрат протестировать сразу несколько.
Можно также оформить подписку на торговые сигналы: информация будет приходить, например, в виде SMS. Советы в данном случае дают профессионалы своего дела.
Торговые сигналы трейдеры получают, основываясь на техническом анализе с помощью трендовых индикаторов и осцилляторов, которые помогают прогнозировать поведение рынка с целью получения прибыли. Индикаторов существует великое множество и в защиту каждого можно привести веские доводы. Игроки опытным путём выбирают свою стратегию.
Среди наиболее популярных индикаторов тренда можно выделить:
Их часто используют в период трендового рынка для избежания ложных сигналов.
Для выявления моментов разворота тренда при флэте (боковой тренд) часто используют:
Самым простым способом отслеживания колебания цен рынка для новичков является графический анализ — определение тренда с помощью графически визуализированных фигур на графике.
В целом все индикаторы похожи друг на друга. Их различия между собой несущественны. Обычно трейдер основывается на данных сразу нескольких индикаторов для анализа рынка.
Чересчур много индикаторов в совокупности могут дать неверную информацию и ложные сигналы, так что устраивать ралли за количеством тут не стоит.
Торговые сигналы Forex служат основой для принятия решения о действиях трейдера на валютном рынке. Важно научиться правильно понимать их самому и прислушиваться к мнению экспертов в этой области. Крайне важно помнить и о страховании депозитов, так как ни одна проверенная торговая система и ни один профессиональный трейдер не дадут гарантии на 100%.
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