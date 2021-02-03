Гегемонию доллара подорвут цифровые деньги

"In God we trust" — гласит знаменитая надпись на долларе. Только веры в саму американскую валюту в современном мире всё меньше. Свято место пусто не бывает. По мере ослабления империи США и возникновения новых центров силы встаёт вопрос о том, какая валютная система придёт на смену господству доллара.

Если говорить о странах, которые готовы сегодня бросить вызов доллару, то это не только Россия, Индия и Китай. О необходимости смены Ямайской валютной системы, которая допускает доминирование доллара без его привязки к золоту, громко заговорили под впечатлением банкротства в 2008 году американского банка Lehman Brothers и разразившегося тогда мирового финансового кризиса.

Новым поводом для подобного рода дискуссий стали пандемия, коронакризис и растущее раздражение от поведения Штатов, которые заигрались ролью мирового полицейского с санкционной дубиной наготове. Тот факт, что США являются эпицентром пандемии (более 26 млн заражённых), а госдолг страны достиг $27 трлн и рискует превысить американский ВВП, не добавляет доллару веса.

Уже сами американцы стали прозревать: исследовательская служба конгресса США в недавнем докладе отметила ослабление лидерства доллара, поскольку пострадавшие от американских санкций страны стремятся от него уйти. Этот явный тренд наметился, несмотря на ряд преимуществ, подпитывающих силу американской валюты: наличие в Соединённых Штатах ёмкого и разнообразного по инструментарию финансового и фондового рынка, высокая ликвидность долларовых активов, невысокая, предсказуемая инфляция и популярность у поставщиков и потребителей.

Доминирование одной валюты предполагает давление, ответом на которое становится стремление высвободиться от долларовой зависимости. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, политические факторы и противостояние с США стали главной причиной борьбы с господством доллара. Однако очень большую роль играют и факторы экономического порядка.

Добро пожаловать в многополярный мир!

Бывший глава Минфина Генри Полсон считает, что будущее доллара зависит от способности Вашингтона выстроить адекватную стратегию, способную решить проблемы с национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом. Пока же заимствования растут быстрее экономики. Если в 2006 году отношение общего госдолга к ВВП было не больше 63%, то в прошлом году оно подскочило до 108%. По данным Института международных финансов, при учёте корпоративных, ипотечных и прочих долгов сумма потянет даже на 330% ВВП!

Растущая мощь "китайского дракона" стала притчей во языцех. Даже аналитики инвестбанка JPMorgan Chase были вынуждены признать, что драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В ближайшие десятилетия она подорвёт доминирование США и доллара в мировой экономике. Того же мнения придерживается и известный экономист, профессор Йельского университета Стивен Роуч. По его словам, рост Китая и отдаление США от торговых партнёров приведёт к резкому ослаблению американской валюты уже в ближайшем будущем.

Одним из ярких примеров ухода от доллара является решение коалиции стран Юго-Восточной Азии вести взаимную торговлю, минуя валюту США. Страны АСЕАН, Китай, Япония и Южная Корея учредили Азиатский банк развития (АБР), который ввёл клиринговую расчётную единицу Asian Currency Unit — ACU. Она продолжает традиции европейской расчётной единицы ECU и в перспективе должна трансформироваться в полноценную региональную валюту — азио (по принципу евро).

По мнению Стивена Роуча, благодаря профициту в торговле перспективы роста есть как у китайского юаня, так и у евро. Европейская валюта стойко пережила все катаклизмы, с которыми столкнулся ЕС за последние 10 лет. Экономист считает, что на фоне роста цен на нефть будут укрепляться мексиканское песо и канадский доллар. В итоге роста курса четырёх этих валют могло бы хватить, чтобы обвалить американский доллар: ведь ЕС, Китай, Канада, Мексика и Япония являются крупнейшими торговыми партнёрами США. К тому же Евросоюз также взял курс на дедолларизацию, с тем чтобы повысить роль евро в международных расчётах и инвестициях, стать менее зависимым от иностранных финансовых центров. Таким образом Брюссель как бы подаёт сигнал Вашингтону: добро пожаловать в многополярный мир!

Стабильная валюта с опорой на золото

Нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран, полагает министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. У торговых партнёров возникают потери из-за манипулирования котировками валют, неэквивалентного денежно-экономического обмена, многоступенчатой конвертации денег и офшоризации экономики. Сергей Глазьев выступает за создание собственной евразийской валютно-финансовой системы, "которая была бы надёжна, эффективна и прозрачна". В этих целях предлагается стабилизировать курсы национальных валют стран ЕАЭС, опираясь на возможности Межгосударственного банка СНГ.

Как показал опыт России и других стран, положительную стабилизирующую роль в кризисный период сыграли инвестиции в золото. Благодаря росту цен на драгметалл Центробанк России сохранил золотовалютные резервы даже после активных валютных интервенций в поддержку рубля. Опора на золотой запас также помогает сократить долю американского доллара в международных расчётах и обеспечить стабильность национальных валют.

В окружающем нас шатком финансовом мире экономисту Валентину Катасонову золото представляется единственной твёрдой "кочкой". Он считает правильным курс на замещение долларов в международных резервах драгметаллом. Хорошей новостью стала отмена 20-процентного НДС на золото для физлиц, что сразу повысило его инвестиционную привлекательность. Это даёт мощную поддержку золотодобывающей отрасли России, которая по производству драгметалла занимает третье место в мире после Китая и Австралии.

Альтернатива доллару

Когда эксперты говорят о конце эры доллара в международной финансовой системе, нельзя обойтись без дискуссий об альтернативе. Будет ли это уже существующая валюта (например, юань) или региональная (евро), или валютная корзина из двух-трёх сильных, равновесных денежных единиц? Спасительное направление к желанной цели задаёт бурное развитие технологий в области "цифры" и Blockchain. Центральные банки разных стран активно работают над созданием цифровых денег.

Если Китай, Евросоюз, Россия и другие страны обретут цифровые аналоги своих валют, они вполне смогут обойтись без традиционной банковской системы и каналов связи SWIFT. Каково это быть отрезанными от SWIFT, могут рассказать в Иране и Северной Корее. Если верить угрозам Вашингтона — та же участь ожидает Россию и Китай. В отличие от безналичных расчётов операции с цифровыми деньгами не будут проходить через системы, подконтрольные США.

Такая перспектива американцев явно пугает. Как отмечают эксперты JPMorgan, разрушительный потенциал цифровой валюты нанесёт болезненный удар именно по США и может подорвать гегемонию доллара. Судя по всему, запуск системы расчётов в цифровых национальных валютах — наиболее перспективный путь развития к международной финансовой системе будущего. Ведь она позволит нивелировать различные риски, экономить на транзакциях и, самое главное, избавиться от диктата недружественных Соединённых Штатов.