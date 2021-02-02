От субсидиарной ответственности можно защититься

Субсидиарная ответственность — что это простыми словами? Когда она возникает? Кто может быть субсидиарным должником? Кто может стать субсидиарным ответчиком по долгам ООО — учредитель, директор или главный бухгалтер? Как избежать субсидиарной ответственности?

Чем грозит субсидиарная ответственность? / Игорь Журиков

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказывает старший партнер, глава московского офиса юридической компании "Лексфорт" Игорь Журиков.

— Игорь Алексеевич, объясните, что такое субсидиарная ответственность? Для большинства это что-то интересное, но пока малопонятное.

— Сейчас с этим уже очень многие люди, прежде всего из деловых кругов, столкнулись. Subsidiaries — по-латыни, "вспомогательные", "дополнительные". Когда компания должна, например, 100 миллионов, а с неё смогли получить только 50 миллионов, остались непогашенными долги еще в 50 миллионов, то эти 50 миллионов накладывают на так называемое контролирующее лицо этой компании.

— Кто является контролирующим лицом?

— Очень важный вопрос, на который даже не все юристы могут ответить. Ранее, еще несколько лет назад, суды признавали контролирующими лицами обычно только директоров и официальных владельцев. Но поменялись норма права и судебная практика.

Сейчас контролирующим лицом могут признать кого угодно. Необходимо доказать, что он определял действия компании или хотя бы получил очень существенную выгоду от компании, например, ее активы.

Формально это может быть юрист, бухгалтер компании, или вообще формально никак не относящийся к компании напрямую человек. Главное — доказать его реальное влияние.

Входит в практику

Субсидиарная ответственность в Законе "О банкротстве" уже с начала 2000-х годов присутствует. Другое дело, что к ней обычно не привлекали, как-то не было такой практики. Были единичные дела, но они заканчивались отказами в удовлетворении подобных заявлений.

Но лет семь назад этот правовой механизм начал работать, к субсидиарной ответственности начали всё чаще и чаще привлекать, нарабатывать подходы.

Ведь когда организовывается общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество, то в уставе записывается, что если оно попадёт в долги, то по этим долгам акционеры или участники не отвечают.

Поэтому так и называется — общество с ограниченной ответственностью, то есть ООО в долгах и гибнет, а участники остаются в стороне.

Зонтик от долгов

Хотя, в принципе, любой предприниматель всегда рискует, особенно когда что-то новое делает.

Любой предпринимательский проект — рискованный: может быть плюс, но может быть минус.

Предпринимательский риск может быть вполне оправданный, но что-то не сработало, пошло не так. Известно, что большинство стартапов не срабатывает, вложенные деньги теряются.

В том числе для того, чтобы предпринимательство развивалось, росло, человечество придумало институт юридического лица. Это стало зонтиком, корпоративной вуалью для осуществления рискованных проектов.

Если проект не осуществился и общество разорилось, попало в долги, то не страдает родоначальник идей. Благодаря этому произошёл бурный рост акционерных обществ, акционерных капиталов.

Но как раз субсидиарная ответственность — это такая штука, которая преодолевает заслон юридического лица и позволяет добираться до личных активов человека.

— Но долги компании могут во много раз превышать накопления людей, даже директора и владельца компании.

— Считается, что институт субсидиарной ответственности направлен как раз против тех, у кого компания активами практически не обладает. Мы же знаем много таких компаний, которые специально создаются для так называемой операционной деятельности, а активы оформляются не на них.

Активы могут быть в другой компании или вообще у человека лично. Человек, который привлекается к субсидиарной ответственности, — тот самый недобросовестный владелец, у которого как раз есть реальные активы, а у самой компании активов нет, поэтому кредиторы страдают.

— Сколько таких компаний?

— Довольно много. Часто предприниматели страхуются таким образом, когда во что-то уж совсем рискованное влезают, хищнические, мошеннические действия совершают, прикрываясь юридическим лицом.

Но, конечно, в рискованные ситуации попадают и многие люди, которые совершенно не имеют к этому отношения. Им нужно защищаться, их нужно защищать от этого института, это можно делать, и так делается.

Пугачёв ответил за "Межпромбанк"

Известнейший кейс — привлечение бывшего банкира Сергея Пугачёва по долгам "Межпромбанка", которые составляют порядка 75 миллиардов рублей.

Сам Пугачёв давно живёт в Великобритании, но его несколько лет назад привлекли к субсидиарной ответственности, доказав, что он — лицо, которое полностью контролировало этот банк, и что именно из-за его действий банк попал в банкротство.

Недавно в Англии с торгов продан очередной дом Пугачёва стоимостью 6,5 миллиона фунтов стерлингов. Теперь эти деньги поступят в конкурсную массу, частично достанутся разным кредиторам. Дальше, наверное, будут продаваться французские дома банкира.

Защита от субсидиарной ответственности

От субсидиарной ответственности можно и нужно защищаться людям, которые её не заслужили. Ведь есть немало предпринимателей, которые действовали вполне себе нормально, вели приличный бизнес, не мошенничали, но компания в силу разных обстоятельств разорилась.

К ним предъявляют претензии по субсидиарной ответственности в результате банкротства их компаний, но от этих претензий можно защититься. Необходимо доказывать отсутствие ненормального предпринимательского риска в своих действиях, отсутствие противоправных действий, несвязанность банкротства компании с какими-то авантюрными действиями контролирующего лица.

В частности, есть такая штука, как институт объективного банкротства, который также служит для защиты от подобных претензий.