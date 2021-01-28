Эксперт: санкции не повлияли на общее взаимодействие РФ и ФРГ

Санкции ЕС против России не оказали существенного значения на общий объём взаимодействия между Россией и Германией, считает экономист Максим Чирков.

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О чём говорит цифра в 1,8 млн замороженных активов из РФ в ФРГ

Министерство экономики и энергетики ФРГ опубликовало данные об активах и денежных средствах россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года санкции со стороны Евросоюза.

За шесть лет (с 2014 года) Германия "заморозила" активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро, Кипр — около трех миллионов, остальные страны не более десятков тысяч евро.

На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, в 2015 году — 51,5 миллиарда, в 2016 году — 48 миллиардов евро.

Как прояснил "Правде.Ру" доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков, цифра в 1,8 миллиона евро говорит о том, что российский крупный бизнес, который попал под санкции, крупных активов в Германии и не имел, но это был серьёзный сигнал российским инвестором о том, что опасно вкладываться на территории Евросоюза.

Ущерб Германии и ущерб России от санкций

Что касается реального ущерба немецкой экономики в результате санкций, то не учтены недополученные доходы Германии от возможных инвестиций в Россию, что гораздо больше фактического ущерба.

Для России большое значение имеет психологическое действие санкций, так как "сейчас мы поневоле вынуждены диверсифицировать риски", отметил Максим Чирков.

По мнению эксперта, "это очень обидно, потому что Россия — сама большая европейская страна, Москва — одна из главных, если не главная европейская столица по разным параметрам, и по населению, и по многим вещам". Поэтому ослабление взаимодействия очень негативно сказывается и на экономике Европы, и на экономике России.

Однако по словам Максима Чиркова, от самых пессимистичных сценариев, "которые рисовались в начале обмена санкциями, мы ушли и, скорее всего, никогда к ним не вернемся". Вопрос лишь в том, когда будет восстановлено нормальное сотрудничество.

Санкции не повлияли на общий объём взаимодействия

Эксперт вспомнил о своей поездке в Германию два года назад и дискуссию с преподавателями и слушателями немецкого университета Viadrina University во Франкфурте-на-Одере. Оказалось, что многие слушатели и профессора ездят в Россию, идёт научный обмен, бизнес-сотрудничество и "они очень хорошо к России относятся".

"Влияние санкций, как оказалось, не очень большое на общий объём взаимодействия между нашими странами", — сказал "Правде.Ру" Максим Чирков.

Несмотря на санкции Германия является для России вторым по значимости внешнеэкономическим партнёром после Китая: товарообороот с ней превышает $50 млрд в год. У ФРГ почти 240 торговых партнёров, среди которых Россия занимает 14-е место как экспортёр и 13-е место как импортёр немецких товаров.

Эпоха Ангелы Меркель в политике Германии подходит к концу. Об этом напомнили и недавние выборы руководителя правящего в стране Христианско-демократического союза. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Будущее российско-германских отношений во многом зависит от того, какие партии и политики займут лидирующие позиции по итогам предстоящих выборов в бундестаг.

После избрания Армин Лашет подтвердил свои позиции в отношении Nord Stream 2, заявив, что Германия нуждается в российском газе.

Куда бегут капиталы из России

Отвечая на вопрос, куда же "бегут" капиталы из России (48 миллиардов долларов за 11 месяцев 2020 года, что в 1,8 раза выше, чем за тот же период 2019-го), если санкции препятствуют инвестициям в ЕС, эксперт ответил, что санкции обходят путём изменения названия собственника как юрлица.

Также вывод капитала — это не простая история, отметил Максим Чирков. В эту статистику входят:

возврат кредитов российскими компаниями, аккредитованными в Европе;

валютно-обменные операции внутри страны — обмен рублей на доллары или на евро, хотя физические деньги могут и не уходить из страны;

а также вложения в иностранные активы, которые будут приносить доходы.

"Многие из развитых стран как раз живут за счёт инвестиций в другие регионы. Те же самые Соединённые Штаты Америки за счёт эмиссии доллара скупают активы по всему миру. И Китай, кстати, тем же самым занимается в меньших объёмах, но тоже очень активно такую экономическую экспансию ведёт", — сказал "Правде.Ру" экономист.

Эти деньги также работают у России — на Россию, на российские физические лица и на российский бизнес, заключил Максим Чирков.

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