Инвестиции в Россию упали в 20 раз: это катастрофа?

Вот уже несколько дней на разные лады повторяется новость о том, что в 2020 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию составили $1,4 млрд. То есть в 20 раз меньше по сравнению с 2019 годом. Последний раз столь мало денег в нашу страну инвесторы вложили в 1994 году. Так что, это серьёзная проблема?

Чуть лучше, чем в 1994 году

Данные об объёме прямых иностранных инвестиций в 2020 году обнародовал российский Центробанк. В 2019 году объём ПИИ составлял $28,9 млрд. Ну и уж если вспомнили, когда денег вкладывали мало, то в 1994 году объём ПИИ составил $634 млн.

Для сравнения, рекордные инвестиции были привлечены в 2008-м и 2013-м годах — $65 и $60 млрд соответственно.

На объёме инвестиций в 2020 году сказались пандемия коронавируса и падение цен на нефть. И в этом году ожидается увеличение ПИИ. Но в то же время в Белоруссии объём прямых инвестиций в прошлом году вырос на 27%, а в Казахстане — на 19%.

Так что происходит, данные о резком сокращении инвестиций действительно свидетельствуют о больших проблемах в российской экономике?

Что думают экономисты

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов считает, что для иностранцев Россия "больше ассоциируется со спекулятивным рынком, с играми государственно-долговыми ценными бумагами".

Ещё одна причина — по его мнению, главная — пересмотр соглашений с другими государствами о двойном налогообложении: Кипром, Нидерландами в первую очередь. "По сути, капиталы российского происхождения через эти две юрисдикции, пользуясь офшорными схемами, заходили в Россию обратно", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"И плюс, конечно, ко всему, экономика в 2020 году столкнулась с "поездом" по имени "самоизоляция". В итоге это усложнило сами экономические и финансовые процессы как таковые. А российская экономика меньше всего связана с услугами — и финансовыми, в том числе — по сравнению с мировыми. Поэтому она перестала нуждаться практически в этих внешних источниках финансирования, в том числе", — сказал Константин Ордов.

"Грубо говоря, у нас компании внутри России даже не испытывают, по сути, потребности в привлечении дополнительных больших объёмов заёмного капитала. Если даже компании не испытывают в этом необходимости, естественно, этим прямым иностранным инвестициям, получается, здесь совсем нет никакого простора, никакой сферы приложения", — отметил эксперт.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов не видит в данных о резком снижении прямых инвестиций ничего страшного.

"Вы говорите, инвестиции… А что такое инвестиции? Ведь изначально значение слова "инвестиции" — это капиталовложение, создание основных фондов. На самом деле то, что вы там называете, это спекулятивный капитал, который приходит и уходит, для того чтобы где-то сорвать какой-то куш. По-русски это называется "мародёрство"", — сказал Валентин Катасонов "Правде.Ру".

"Для того чтобы нам развивать свою экономику, нам прежде всего нужно закрыть окна и двери, для того чтобы в доме образовалась нормальная температура. А что обсуждать? Капитал пришёл, капитал ушёл — это спекулянты гуляют через открытые двери. Двери закрыли — они через окна заходят, выходят", — считает экономист.

"Мы живём с вами в царстве кривых зеркал. Я могу только сказать, что до тех пор, пока будет такое гуляние капитала через границу, мы с вами вообще ничего не построим", — уверен Валентин Катасонов.