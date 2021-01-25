Байден и Навальный могут уронить рубль

Российская валюта начала 2021 год укреплением по отношению к доллару и евро. Но последние факторы извне, вроде Байдена и Навального, спутали все карты.

Рубль в середине месяца стоил 73,5 за "американца" и 88,8 за "европейца". Но в январе же всё и закончилось, так как в конце прошлой недели доллар уже покупали за 75 рублей, а евро плавно приближается к 92 рублям.

Так как курс рубля формируется на финансовых рынках, международные инвесторы учитывают все внутренние конфликты стран и даже твиты мировых лидеров.

С учетом того, что происходило на прошлой неделе, неудивительно, что рубль пошёл вниз.

Напомним, 20 января в должность президента США официально вступил Джо Байден, известный своей антироссийской риторикой. В тот же день Алексея Навального задержали прямо в аэропорту. США будут использовать этот факт для введения антироссийских санкций.

В целом, американцы не забудут и прошлые обиды — пресс-секретарь президента США Джен Псаки уже заявила, что Джо Байден дал указания разведывательным службам рассмотреть истории с "российскими хакерами", оппозиционером Навальным и "наградами" от Москвы за убитых солдат США в Афганистане.

Главные идеи по санкциям — это ограничения против крупнейших российских компаний или отключение российских банков от системы SWIFT. Плюс ничего хорошего России не принесёт назначение на пост министра финансов экс-главы Федерального резерва Джанет Йеллен. В списке её приоритетов — укрепление доллара мерами поддержки американской экономики.

В ближайшее время граждане США получат выплаты, потребительский спрос и деловая активность в ведущей экономике мира вырастут, что привлечёт инвесторов к долларовым активам. Понятно, что рублевые никого не заинтересуют. А стоимость нефти потихоньку дешевеет из-за информации о вспышке коронавируса в Китае.

В самой России минфин и ЦБ неожиданно сами ослабили рубль, проведя в январе скупку валюты на открытом рынке. Так что доллар укрепился, а россияне в последние два месяца 2020-го закупили валюты на $4,7 млрд.

Как пояснил глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев, "если новые санкции ещё под вопросом, то нефть наверняка просядет в ближайшее время… так что 75 рублей за доллар и 90 за евро — это ещё хороший курс".

Стоит добавить, что в пятницу, 22 января, доллар и евро подорожали больше чем на рубль. Эксперты пояснили, что рубль слабеет из-за фиксации прибыли инвесторами перед выходными и геополитической напряжённости.

В телеграм-канале "Антискрепа", впрочем, на это заявление отреагировали напоминанием, что "это не первые и не последние выходные в истории, к тому же прибыль на промежуточную дату в первом отчётном месяце года масштабно никто не фиксирует. Кроме того, хотелось бы расшифровочки, что это за геополитическая напряжённость, что вдруг долбанула по курсу".

По сути, курс регулируется Центробанком и более никем. Текущие внутренние события могут быть лишь триггером, поводом, не более, подытожили аналитики.