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Автор Игорь Буккер

Александр Фролов: цены на бензин растут в пределах инфляции

Экономика

Ожидает ли россиян в 2021 году резкий скачок цен на бензин и как на стоимость топлива влияет "большой налоговый маневр”, рассказал ведущему "Правды.Ру” Игорю Буккеру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Сергеевич Фролов.

Подорожание меньше инфляции

— Александр Сергеевич, ожидает ли нас резкий скачок цен на бензин?

— Во-первых, я бы не ждал резкого скачка цен. Предпосылок сейчас для него нет. А подъем, который мы видели, и в целом подорожание за прошедший год было даже ниже уровня инфляции.

То есть инфляция, если следовать государственной статистике, должна была составить 4%, а бензин подорожал на 2,3-2,7%. У дизельного топлива подорожание даже меньше 2% получилось за год.

Но негативные факторы, из-за которых пришлось придумывать, например, демпфирующую надбавку, никуда не делись. Более того, в текущем году эти обстоятельства даже обострились.

"Большой налоговой маневр"

Давайте сначала про плохое поговорим. В середине 2018 года наш финансово-экономический блок придумал продолжать "большой налоговой маневр". Придумали его в начале 2010-х годов, чтобы стимулировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. А в 2018 году почесали в затылке, видимо, и решили: давайте мы денег больше соберем. И придумали два основных положения.

  1. Снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В ближайшие годы она должна стать равна нулю.
  2. Параллельно рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). То есть основное налоговое бремя перестает распределяться между добывающей отраслью и перерабатывающей или реализующей нефть и нефтепродукты на экспорт, и все переходит на добывающую.

Это важно в контексте нашего разговора. Объясню почему.

И дальше произошло два явления.

  • Первое — международного характера, о чем в 2018 году предупреждали: мы поссорились с Белоруссией, которая очень остро отреагировала на то, что "как вы собираетесь обнулить экспортную пошлину? Мы же на эти деньги живем".
  • А второй момент — создались условия для резкого роста цен на топливо. В 2018 году у нас за пару-тройку недель топливо подорожало на несколько рублей сразу: 92-й бензин с 38 подорожал до 42.

И тут неожиданно выяснилось, что уже к тому моменту с 2014 года постепенно повышался акциз на бензин и дизтопливо. Если в 2014 году его размер был примерно 4 рубля на литр, то к 2018 году это уже было 8,5 рублей на литр. Разумеется, эти деньги не могли не отразиться на цене. Резко еще вырос налог на добычу полезных ископаемых из-за того, что резко подорожала нефть и резко подешевел рубль. А НДПИ напрямую зависит от курса валют и цены на нефть. То есть мы пересчитываем, получаем рублевую цену и, исходя из этого, получаем конечную ставку налога, которую нефтяники и платят. С сентября 2017-го по 2018 год она выросла в 2 раза. Потом придумали ряд защитных механизмов, включая:

  • возвратный акциз,
  • демпфирующую надбавку.

И вроде как рынок устаканился, тем более нефть подешевела — снизился НДПИ. Но с 2019 года начали реализовывать новый виток "большого налогового маневра". В его рамках постепенно повышается НДПИ.

Параллельно с этим повышается акциз, к настоящему моменту он уже 9,5 рублей на литр. То есть я это веду к чему? К тому, что растут затраты, которые несут предприятия для производства бензина, дизтоплива. С этой нефти платятся налоги, потом на уровне НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) платятся акцизы, и это все закладывается в себестоимость товара. Так как у нас этот процесс, несмотря на кризис, решили не прекращать, в начале текущего года выросли НДПИ, акциз.

Акциз, правда, вырос копеек на 40. Но и эти 40 копеек — это то, что в итоге ложится на стелу. Здесь, правда, нужно отдать должное нашему финансово-экономическому блоку, который решил приделать к этой чудесной системе "костыли", ранее назначенные, которые позволяют несколько компенсировать налоговое бремя.

Это выглядит как? Вместо того чтобы создать систему, в рамках которой вы собираете необходимый объем налогов и позволяете работать всей отрасли, не пугаете потребителей "ой, сейчас цены могут вырасти", вы собираете некий объем денег, кладете в карман, а потом из этого кармана часть денег кладете в другой карман. Такими "веселыми" вещами более-менее рынок регулируется.

Здесь можно процитировать господина Новака, бывшего министра энергетики, а теперь вице-премьера по ТЭК: "Мы будем следить за тем, чтобы цены росли в пределах инфляции".

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы нефть налоги инфляция цены на бензин александр фролов
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