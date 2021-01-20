Эксперты обсудили новые санкции от команды Байдена

Новые жёсткие санкции США против России уже на подлёте. Америка, вышедшая из большинства международных договоров, с приходом Байдена только усилит своё давление.

Причиной этого является отношение нового президента и его администрации, которые не боятся политических решений президента РФ Владимира Путина. Так считает военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. По его словам, серьёзные санкции могут ждать российские элиты и олигархов.

Напомним, последним подарком от Дональда Трампа России можно считать шаг минфина США, который расширил санкции в отношении российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Это может быть связано с шумихой вокруг блогера Алексея Навального, которого задержали 17 января в Москве. Напомним, в итоге 18 января он получил 30 суток. Жилин подчеркнул, что "новая администрация США будет делать то, что считает нужным, в том числе вводить жёсткие санкции и применять другие методы давления".

Таким образом, ожидаются санкции против олигархов, приближённых к власти РФ. Такие шаги не могут не отразиться на экономике, которая существенно пострадает в любом случае. А США уже всё безразлично, поскольку они вышли из большинства международных договоров.

Впрочем, уверен политолог Владимир Брутер, ограничения США против России будут ужесточаться постепенно, поскольку резкие движения невыгодны новой администрации США. Красной линией эксперт назвал такую ситуацию, когда Россия начнёт ограничивать в действиях американских дипломатов.

Так что отношения стран будут и дальше постепенно ухудшаться, поскольку администрация избранного президента страны Джо Байдена будет искать слабые точки России и давить на них.

Авторы телеграм-канала "Карточный Домик" отмечают, что США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против РФ по закону CAATSA. А последний подарок от Трампа выглядит как новый пакет санкций, направленный против компаний, участвующих в строительстве проекта "Северный поток — 2". Под репрессии попали "КВТ-Рус" и "Рустанкер", а также судно-трубоукладчик "Фортуна".

Опасаясь аналогичной судьбы, швейцарская фирма Zurich Insurance и немецкий концерн Bilfinger SE приняли решение отказаться от участия в проекте.

Российские эксперты, впрочем, призывают относиться к такому положению вещей спокойно. Запад обещал ввести санкции уже после Олимпиады за притеснение меньшинств.

А если посмотреть в глубины веков, то санкции были всегда, начиная, наверно, с Ивана Грозного, когда просвещённая Европа предлагала "не посылать в Московию артиллерию, дабы она не стала врагом грозным не только для империи, но и для всего Запада".

По словам автора проекта Kostnews, после войны в рамках "доктрины Трумэна" фактически 70 лет существовал такой институт, как Координационный комитет по экспортному контролю. Эдакая санкционная инквизиция, продвигавшая в отношении СССР и его союзников стратегию "контролируемого технологического отставания".

И санкции КОКОМ были отменены в 1994 году (как когда-то во время русской смуты). Видимо, есть какая-то закономерность в том, что чем крепче становится на ноги государство, тем сильнее санкции.

"Жаль только ответить на эти санкции, кроме обеспокоенности, нечем", — подытожил эксперт.