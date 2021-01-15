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Автор Александр Шторм

Власти вкладывают почти всю валюту за границей

Экономика

Центробанк опубликовал отчет об управлении активами в иностранной валюте. Документ наделал много шума, потому что практически вся валюта, приобретаемая по бюджетному правилу, выводится за границу.

Власти вкладывают почти всю валюту за границей

Как сообщает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, три четверти всей купленной валюты находятся за пределами России. Страна вкладывает в золото только 22% от доходов.

По сути, русские деньги работают на Китай, Японию, Германию, Францию и США, сама страна ничего не получает.

Действия Минфина и ЦБ по скупке валюты приводят к ослаблению рубля, соответственно и к падению доходов и покупательной способности россиян.

Что характерно, 15 января российский Центробанк и Минфин начинают валютные интервенции против рубля. То есть будут играть против национальной валюты, чтобы она сильно не укреплялась.

Бюджетное правило является обоснованием, для того, чтобы потратить 106 млрд рублей на приобретение $1 млрд 430 млн, которые поступят в Фонд национального благосостояния.

ЦБ РФ и Минфин затевают эти игры впервые за последние 10 месяцев. В прошлом марте Банк РФ продал огромное количество валюты на бирже на фоне нефтяного шока и обвала курса рубля.

Речь идет о $18 млрд. При этом девальвация все равно накрыла экономику, курс доллара вырос на 21%, а евро — на 33%.

Так как бюджетного правила никто не отменял, то торги ведутся исходя из цены нефти в 43 доллара за баррель. С учетом того, что цены с начала года намного превышают этот уровень, понятно, что наши действия являются вынужденными, пояснил экономист Виталий Калугин.

То самое пресловутое бюджетное правило рекомендовал России МВФ. И что мы имеем? В самой стране денег нет при том, что идёт как беспрецедентная девальвация рубля, на фоне скупки иностранной валюты, которая тут же выводится за пределы страны.

  • Более $218 млрд российских денег ЦБ одолжил иностранным государствам. На эту сумму были приобретены их долговые бумаги.
  • Почти $139 млрд размещены на депозитах в иностранных банках.
  • Почти $46 млрд вложены в зарубежные частные компании.

Деньги работают на страны, которые против нас ввели санкции.

То есть у страны нет доступа к сотням миллиардов долларов, которые могли быть инвестированы в развитие отечественной экономики. Что совсем уж бредово — деньги крутятся в странах, которые ввели антироссийские санкции.

Если вспоминать вложения в Японию, Германию, США, Францию, Великобританию, Канаду, то на них приходится более 50% выведенных из России денег.

Именно структура ЗВР показывает, какой валютной стратегии придерживается власть, напомнил Пронько. А кандидат экономических наук Сергей Суверов пояснил, что рубль по итогам прошлого года ослаб примерно на 17%.

Те самые средства ФНБ обязаны расходоваться на нужды экономики, тем более в такое сложное время, когда многим нашим гражданам нужна помощь от государства.

Но правительство предпочитает кормить и дальше МВФ, который сам называет такую политику сверхортодоксальной.

Такого рода соглашения себя исчерпали еще в конце девяностых. Проблема в том, что никто не верит в рубль, так как нет стабильности в экономике.

К тому же, она по-прежнему сильно подвержена внешнему влиянию, а это значит, что любой глобальный шок приведёт к усугублению кризиса в России.

Власти работают на сохранение т. н. макростабильности, которая достигнута во многом за счёт низких доходов граждан, падения потребительского спроса и вывода денег из страны.

Чиновники и правда пошли по самому безопасному для себя пути, но для отечественной экономики это тупик. Нужно возвращать деньги в страну и прекратить одалживать их кому попало, подытожил Пронько.

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Темы мвф минфин валюта санкции центробанк вывод денег юрий пронько курс доллара бюджетное правило
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