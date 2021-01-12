Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии

Правительству России необходимо в кратчайшие сроки решить проблему с пенсионным обеспечением граждан страны. До сих пор этот вопрос так и остаётся открытым.

А всё, что предложили россиянам чиновники, — это повышение возраста выхода на заслуженный отдых. У властей нет никакой предметной программы, которая позволила бы сформировать и не потерять пенсионные накопления.

Как пишет обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько, вместо решения проблем минфин и ЦБ продолжают "нести ахинею про новые пенсионные схемы".

Эксперты бьют тревогу, поскольку через три-четыре года придётся вновь повышать пенсионный возраст, иначе не будет денег даже на текущие выплаты.

Государство и так выплачивает текущие средства пенсионерам без особого энтузиазма. По планам минфина, на ближайшие три года повышение не превысит одной тысячи рублей. И этих денег может вообще не быть, поскольку в 2034 году в стране будет очень сильный провал по демографии.

Надо что-то делать уже сейчас, чтобы люди смогли себя кормить.

Но уже пять последних лет представители минфина и ЦБ пытаются сформулировать суть проводимых пенсионных изменений.

По данным аналитиков, в результате так называемой пенсионной реформы до 65 лет не доживут порядка 50% мужчин и 20% женщин. А у молодых россиян ещё до выхода на пенсию отнимут примерно по миллиону рублей.

Как сообщил депутат Госдумы Олег Смолин, "пенсии будут увеличиваться на тысячу рублей ежегодно. Однако я напомню, что, по действующему законодательству, их и так положено было индексировать на уровень инфляции. Увеличение на тысячу рублей мизерных выплат никак не сделает наших пенсионеров благополучными европейцами".

Со своей стороны, депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Гусева назвала такие прибавки издевательством и попросила рассказать о таких решениях людям самостоятельно.

Иначе люди "задают нам вопрос — мы ответить не можем. Но не вы, а мы к людям идём. Я вам просто передаю эту эмоцию, потому что все, кто здесь сидит, — все её почувствовали на региональной неделе".

Таким образом, можно сделать вывод, что пенсионная реформа в том виде, как она была реализована, — это серьёзная финансово-экономическая ошибка, стоящая очень дорого. Но у чиновников есть возможности изменить ситуацию в системе пенсионного обеспечения и восстановить доверие к себе и к институту власти в целом.