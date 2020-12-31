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Автор Антон Куликов

Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России

Экономика

Министерство энергетики Азербайджана объявило 31 декабря о начале коммерческих поставок газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу. В сообщении особо подчеркивается роль, которую сыграла в реализации проекта поддержка правительств правительствами США и Великобритании, а также Евросоюза.

Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России

Благодаря США и Евросоюзу

"С началом поставок коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора", — говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что начало поступления азербайджанского газа на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".

Поставки рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более десять млрд куб. м азербайджанского газа в Европу. Восемь млрд куб. м будет получать Италия, два млрд куб. м будут получать поровну Греция и Болгария, остальные объемы — "прилегающие рынки".

Трансадриатический трубопровод начали строить в 2016 году. Это продолжение газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Как подчеркивают апологеты проекта, задача Южного газового коридора — обеспечение европейских стран энергоносителями в обход России. Хотя вообще говоря, скорее уж в обход Украины. Эта страна из транзита в Южную Европу вообще по сути исключена.

Другие проекты

В начале января нынешнего года представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского трубопровода (EastMed). Его мощность должна составить 10 млрд куб. м в год. Предполагается, что через пять лет начнутся поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита" в Грецию и Италию.

Понятно, что и Трансадриатический трубопровод, как и другие, можно назвать проектами по поставкам газа в обход России. Ситуация, однако же, сложнее.

Потому как 1 января должно состояться открытие "Балканского потока" — продолжения газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии. Газ из России должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность — 13,9 млрд кубометров газа в год.

Так что едва ли дело можно преподносить дело так, будто сегодняшнее событие — исключительно проблема для России. Повторимся, скорее уж для Украины, которая теряет статус транзитного государства. По крайней мере, касательно поставок энергоносителей в страны Южной Европы.

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Темы газопровод балканский поток
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