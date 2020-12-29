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Автор Александр Шторм

Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем

Экономика

Ситуация с кризисом во всём мире подняла на поверхность проблемы и в России. Соотечественники стали хуже питаться и тратить все свои деньги на попытки сделать вид, что всё в порядке.

Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем

Массовый кредитный психоз в стране уже не вызывает сомнений. И его последствия — тоже.

СМИ пишут, что до 60% "детских" выплат в период пандемии было потрачено россиянами не на детей, а на выплату обязательных платежей по кредитам и микрозаймам. Многие покупали на эти деньги смартфоны "себе любимым".

Проблема в том, что россияне к Новому году-2021 должны всё больше и больше. Фактически заёмные деньги тратятся на поддержание "вида достатка " и образа жизни "не хуже, чем у других".

Напомним, с января 2020 года объём просроченной задолженности физлиц взлетел на 20% и на середину декабря находится в шаге от исторического рекорда.

Как сообщили авторы телеграм-канала "Кремлевская прачка", больше половины всех просроченных долгов населения — 560 млрд рублей — приходится на сегмент кредитов наличными. Просроченные долги в сегменте автокредитов выросли на рекордные 22%, до 58 млрд рублей. По кредитным картам просрочены платежи на 16% выше январского показателя. Всё это привело к тому, что число личных банкротств россиян каждый год увеличивается минимум на 50% и за пять лет превысило 240 тысяч.

В Сети уже появился скриншот записи нашей соотечественницы на тему того, что закредитованы в семье абсолютно все — даже сын 19 лет.

Как правило, люди пытаются не ударить в грязь лицом перед собой и знакомыми, но с продуктами тоже всё получается плохо. Ранее СМИ писали, что часть россиян "активно едят сосиски и колбасу, сделанные на основе корнеплодов и белка насекомых" — производители считают, что добавлять сою в эконом-продукт слишком дорого.

Хотя на фоне того, что и в самое обычное время в любимые наггетсы, как пишут эксперты, "идёт не филе курицы, а все подряд, включая лапы и гребешки".

Весьма вероятно, что россиян ждёт тощий "пандемийный килограмм" и "восьмиочковый десяток яиц".

По данным анализа проведённых ранее исследований GfK, Ассоциации производителей продовольственных товаров и мнениям экспертов онлайн-конференции "Упаковка: тренды и решения", тренд на массовое снижение объёма традиционной фасовки будет продолжаться.

Уже сейчас есть упаковки по девять яиц вместо десяти, которые производители считают ответом на "на падение покупательной способности населения". С учётом того, что большинство россиян ждут от магазинов и продавцов подвоха, ситуацию это не улучшает.

Кроме того, выяснилось, что прошедшие банкротство или прощение долгов россияне снова и снова берут привычные им кредиты и микрозаймы и процесс этот можно остановить только волевым решением государства.

Пока воз и ныне там.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы нищета кредиты бедность микрозаймы банкротство коронавирус безработица закредитованность продуктовые карточки
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