Леонид Крутаков: для роста экономики, в нее надо вкладывать

На ежегодной пресс-конференции Президент Владимир Путин ожидаемо говорил о негативном влиянии эпидемии коронавируса на нашу экономику. Раньше, по его же мнению, почти весь народ уже стал средним классом, и вот те на — вирус виноват, что многие люди хуже бедного живут. А что такое вообще средний класс? И может ли экономика развиваться при таком регулировании? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил политолог, публицист, аналитик, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой

Леонид Крутаков: сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы

Леонид Крутаков: Две шаги направо, две шаги налево…

Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров

На нефтяной игле весь мир вертится

— Леонид, наш президент сказал о том, что пандемия уменьшила доходы и ухудшила жизнь, но в 2021 году наша экономика выйдет к концу года на докоронавирусный уровень. Сейчас 13,5 процента граждан живут за чертой бедности, снизить этот показатель к 2030 году до 6,5 процента — амбициозная, но реальная цель. Что вы об этом думаете?

— Вообще, профицитный бюджет — это бюджет аннигиляции экономики. Если вы говорите о росте экономики, бюджет должен быть дефицитным.

— У нас приняли дефицитный бюджет.

— Да, но это — из-за сокращения доходов в этом году. Долгое время он был профицитным, хотя говорили о развитии, средств на это практически не закладывали. Нам должно не хватать денег на развитие, мы должны расти, расти, расти.

А если у нас есть деньги-излишки, мы их складываем — значит, мы не растем соответствующими темпами, это значит, что мы даже не знаем, что с деньгами делать.

Вклады в фонды коррупции

Я не хочу говорить про коррупцию, но такой объем государственных денег, который просто лежит где-то на счетах в банках, не может не приносить проценты. Иначе это — вообще бессмысленно.

У нас же получается, что мы в жирные времена откладываем деньги, а когда наступает проблема с финансами, с рублем, мы начинаем эти деньги продавать финансовым спекулянтам.

Там — финансовые спекулянты зарабатывают, и здесь зарабатывают. В реальном результате в реальной экономике, которую можно измерить физическими показателями ничего при этом не происходит.

Примитивное мышление высоких регуляторов

Но Набиуллина и весь Центробанк напоминают мне человека с одним рычагом в руке. Он сидит как на трамвае и время от времени передергивает рычаг в двух направлениях: тормоз и вперед. Он больше ничего и не знает: продать, придержать продажи, продать, придержать.

Это как можно национальную экономику регулировать с помощью двух показателей — продажа и сокращение продаж валюты на рынке? Это какое же у них настолько примитивное восприятие вообще экономики как таковой?…

Это — просто катастрофическое падение качества кадров. Эти люди, от которых зависит финансовая политика, свято верят, что можно только с помощью продажи и покупки валюты на рынке регулировать национальную экономику огромной страны.

— Вот так они и регулируют. Такая и экономика получается. Хотя раньше уже говорили, что у нас средний класс — огромный, потому что многие получают полтора МРОТа и прямо шикуют. Получается, что с бедностью нам еще очень долго жить, пора ремни потуже затягивать.

— То, что у нас пытаются измерять средний класс уровнем доходов — это вообще глупость большая. Средний класс — это тот, кто прогнозирует свое будущее. Средний класс — тот, у которого есть бизнес, он закредитовался лет на 10-15 вперед.

Он понимает, что не пойдет на улицу завтра бастовать, потому что ему нужно зарабатывать, кредиты платить. Это человек, который цементирует экономическую, социальную и политическую позицию в стране своими личными интересами.

А когда у тебя — только зарплата, пусть даже высокая, то ты — никакой не средний класс, а компрадор. Ты деньги получил, потратил, отогнал на счет — всё, ты ни с никаким будущим ничем не связан, ты в кэше сидишь постоянно.

Единственный средний класс России — чиновничество

У нас масса таких бизнесменов, которые не дело делают, а кэш отоваривают с рынка. На этом вся коррупция построена. Поэтому единственный средний класс в России и Советском Союзе, который был, это — чиновничество. У них действительно есть какие-то прогнозы.

Сейчас президент сказал, что к 2030 году что-то прогнозируют. Это что означает? Значит, фраза президента о том, что он пока не решил для себя — выдвигаться или не выдвигаться, верна только на 30%, на мой взгляд.

Скорее всего решил, если уже есть планы до 2030 года. Кто при нашей системе их будет реализовывать, если он уйдет?

Я считаю, что пока политическая система страны не выстроена, пока не актуализирована. Конечно, любая смена власти будет сопряжена у нас с колоссальным переделом, падением внутреннего рынка и приходом сюда игроков из других стран. Это неизбежно. И это — проблема политической и социальной устойчивости, которая для России еще не решена.

— Наши зрители активно комментируют. Пишут, что Набиуллина принудительно девальвировала рубль на 30% за последние полгода, чтобы вернуть в казну "ковидные" деньги, которые выданы правительством. Что вы думаете про такую версию?

— Если считать большими объемами денег, то именно так, да. У нас же экспорт во внутренних измерениях, в рублях резко вырос. Сколько потерял в объемах, сколько снивелировано за счет падения курса рубля к доллару. Мы потом об этом еще и отчитаются как о большой заслуге, поэтому тут, конечно, есть правда.