Владимир Путин на пресс-конференции как обычно сообщил о стабилизации и слезании с нефтегазовой иглы. А на что же мы с неё пересядем? На голодный паёк? Видимо, да. Бюджет-то уже урезан. Правда есть наши Фонды, но в России этих денег никто не видел. Наши средства хранятся на Западе, соответственно, и работают на них, а не на нас. А мы у Запада берём кредиты.
Такой вот бизнес получается. — Отдай жену дяде, да ещё и доплати… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал публицист и аналитик, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.
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— Леонид, на ежегодной пресс-конференции — прямой линии Владимир Путин сказал, что экономика выйдет на докороновирусный уровень в 2021 году, Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы.
Мы на этой игле со времен СССР сидим. Но нам уже лет 10-15 говорят, что слезаем. Неужели так быстро сейчас соскочим? У — всех пандемия, безработица, кошмар, а мы, оказывается, слезаем с нефтегазовой иглы. Как вы это оцениваете?
— Да, все это, и не только было сказано. Вообще-то нефтегазовая игла — это специально придуманный мем, который был сознательно, говоря новым модным языком, запущен. На нефтегазовой игле сидит весь мир, прежде всего Европа и остальные развитые страны.
Надо понимать, что в цене конечного продукта — очищенного барреля нефти, 80% — это налоги этих стран, где он продается, и производство. Там всего лишь до 20% первичного сырья в конечном продукте.
Если Россия сидит на нефтяной игле, то представляете, сколько Европа зарабатывает на том бензине, который она производит из российской нефти? Как минимум в четыре раза больше.
А это — налоги Западной Европе. Вся социалка, медицина на этом держится. Только убери эту стоимость, получится кошмар, сразу все рухнет. Неслучайно ведь изменение ее стоимости всегда вызывает такие волнения. Это — война.
А по поводу нашей иглы, я думаю, что в расчете они учитывали только экспортные потоки. Но внутренние-то тоже надо учитывать. Разве внутри страны нефть и нефтепродукты не потребляются? Это же — тоже доходы, и они — тоже нефтяные, ресурсные. С этим ничего сделать нельзя. Весь вопрос в том, как считать.
В связи со сделкой ОПЕК мы почти на 48% экспорт сократили. В результате у нас бюджет уменьшился, а не его независимость от нефти выросла. Вот что произошло. Мы резко сократили объем экспорта, а говорим, что слазим с нефтяной иглы.
А чем вы заменили эти доходы? У нас бюджет вырос или хотя бы сохранился на прежнем уровне? У нас теперь разве бюджет не дефицитный, а профицитный по-прежнему?… Цифрами можно жонглировать сколько угодно, но логика говорит совершенно об обратном — не слезли мы ни с какой иглы.
Да и вообще, игла — это миф. Углеродная экономика как была, так и останется, пока не придумают взамен что-то. Ничего не придумывают. Зеленая энергетика — это не новые способы генерации, а способы аккумуляции энергии и транспортировки. Новые аккумуляторы.
То есть — возможность перевозить энергию: скапливать там, где ей не пользуются, заряжать аккумуляторы и перевозить туда, где она нужна. Это — повышение КПД использования углеродной экономики. Вот и всё.
В советской системе это позволяла делать единая энергосистема: когда на Дальнем Востоке наступала ночь, мы перебрасывали по этой системе всю электроэнергию в европейскую часть, а когда здесь была ночь, мы туда перебрасывали. Благодаря этому у нас не было потерь.
— Тогда у нас была единая энергосистема.
— Да! Мы ее разрушили, а теперь придумываем способы, как создать единую систему распределения энергии не только внутри страны, а по всему развитому миру.
Что из себя представляет так называемая "зеленая энергетика"? — Электромобилям нужны аккумуляторы. Они всё равно будут заряжаться от электроэнергии, которая производится на тех же электростанциях. Что с этим сделать? — Ничего не сделать.
Поэтому это — сказки и использование мифов про нефтяную иглу. И зачем рассказывать, что мы с нее слезли?… По-моему, президента просто плохо подготовили к пресс-конференции. Все было слабо аргументировано. Вообще эта пресс-конференция очень слабо была подготовлена.
— Да, там были такие заявления, которые вызывали удивление. Заявление по поводу малых трат из фонда национального благосостояния вызывает недоумение. Во всех развитых странах активно помогали населению и малому бизнесу в ситуации карантина из-за пандемии коронавируса, а у нас — в основном крупному бизнесу.
Президент сказал, что тратят из Фонда национального благосостояния, если он составляет больше 7% ВВП. У нас приближается к 7,1 и вот тогда начнем тратить. Получается такая кубышка, из которой еще никому ничего не дали, но крупному бизнесу помогают. Этот Фонд для чего или кого тогда существует?
— Вы абсолютно правы. Мы — катастрофически недоинвестированная страна. У нас безумно дорогой кредит по сравнению со всем миром. Но при этом деньги, которые мы получаем от экспортных потоков складываем в кубышку там же — на Западе.
Мы идем на рынок, Минфин выпускает ОФЗ под бешеные проценты и так далее, а эти деньги лежат. Мы занимаем фактически эти же деньги — наши деньги занимаем — тот же объем, который у нас там скопился.
Там они лежат под 0,2%, а мы через посредников этот же объем денег внутрь заводим, но уже под 5-7%. Кто на этом зарабатывает? Кто обеспечивает? Экономику какой страны мы таким образом развиваем?…
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