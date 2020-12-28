На нефтяной игле весь мир вертится

Владимир Путин на пресс-конференции как обычно сообщил о стабилизации и слезании с нефтегазовой иглы. А на что же мы с неё пересядем? На голодный паёк? Видимо, да. Бюджет-то уже урезан. Правда есть наши Фонды, но в России этих денег никто не видел. Наши средства хранятся на Западе, соответственно, и работают на них, а не на нас. А мы у Запада берём кредиты.

Такой вот бизнес получается. — Отдай жену дяде, да ещё и доплати… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал публицист и аналитик, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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— Леонид, на ежегодной пресс-конференции — прямой линии Владимир Путин сказал, что экономика выйдет на докороновирусный уровень в 2021 году, Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы.

Мы на этой игле со времен СССР сидим. Но нам уже лет 10-15 говорят, что слезаем. Неужели так быстро сейчас соскочим? У — всех пандемия, безработица, кошмар, а мы, оказывается, слезаем с нефтегазовой иглы. Как вы это оцениваете?

— Да, все это, и не только было сказано. Вообще-то нефтегазовая игла — это специально придуманный мем, который был сознательно, говоря новым модным языком, запущен. На нефтегазовой игле сидит весь мир, прежде всего Европа и остальные развитые страны.

Надо понимать, что в цене конечного продукта — очищенного барреля нефти, 80% — это налоги этих стран, где он продается, и производство. Там всего лишь до 20% первичного сырья в конечном продукте.

На нефтяной игле сейчас весь мир сидит

Если Россия сидит на нефтяной игле, то представляете, сколько Европа зарабатывает на том бензине, который она производит из российской нефти? Как минимум в четыре раза больше.

А это — налоги Западной Европе. Вся социалка, медицина на этом держится. Только убери эту стоимость, получится кошмар, сразу все рухнет. Неслучайно ведь изменение ее стоимости всегда вызывает такие волнения. Это — война.

А по поводу нашей иглы, я думаю, что в расчете они учитывали только экспортные потоки. Но внутренние-то тоже надо учитывать. Разве внутри страны нефть и нефтепродукты не потребляются? Это же — тоже доходы, и они — тоже нефтяные, ресурсные. С этим ничего сделать нельзя. Весь вопрос в том, как считать.

В связи со сделкой ОПЕК мы почти на 48% экспорт сократили. В результате у нас бюджет уменьшился, а не его независимость от нефти выросла. Вот что произошло. Мы резко сократили объем экспорта, а говорим, что слазим с нефтяной иглы.

А чем вы заменили эти доходы? У нас бюджет вырос или хотя бы сохранился на прежнем уровне? У нас теперь разве бюджет не дефицитный, а профицитный по-прежнему?… Цифрами можно жонглировать сколько угодно, но логика говорит совершенно об обратном — не слезли мы ни с какой иглы.

"Зелёные" аккумуляторы

Да и вообще, игла — это миф. Углеродная экономика как была, так и останется, пока не придумают взамен что-то. Ничего не придумывают. Зеленая энергетика — это не новые способы генерации, а способы аккумуляции энергии и транспортировки. Новые аккумуляторы.

То есть — возможность перевозить энергию: скапливать там, где ей не пользуются, заряжать аккумуляторы и перевозить туда, где она нужна. Это — повышение КПД использования углеродной экономики. Вот и всё.

В советской системе это позволяла делать единая энергосистема: когда на Дальнем Востоке наступала ночь, мы перебрасывали по этой системе всю электроэнергию в европейскую часть, а когда здесь была ночь, мы туда перебрасывали. Благодаря этому у нас не было потерь.

— Тогда у нас была единая энергосистема.

— Да! Мы ее разрушили, а теперь придумываем способы, как создать единую систему распределения энергии не только внутри страны, а по всему развитому миру.

Что из себя представляет так называемая "зеленая энергетика"? — Электромобилям нужны аккумуляторы. Они всё равно будут заряжаться от электроэнергии, которая производится на тех же электростанциях. Что с этим сделать? — Ничего не сделать.

Поэтому это — сказки и использование мифов про нефтяную иглу. И зачем рассказывать, что мы с нее слезли?… По-моему, президента просто плохо подготовили к пресс-конференции. Все было слабо аргументировано. Вообще эта пресс-конференция очень слабо была подготовлена.

— Да, там были такие заявления, которые вызывали удивление. Заявление по поводу малых трат из фонда национального благосостояния вызывает недоумение. Во всех развитых странах активно помогали населению и малому бизнесу в ситуации карантина из-за пандемии коронавируса, а у нас — в основном крупному бизнесу.

Президент сказал, что тратят из Фонда национального благосостояния, если он составляет больше 7% ВВП. У нас приближается к 7,1 и вот тогда начнем тратить. Получается такая кубышка, из которой еще никому ничего не дали, но крупному бизнесу помогают. Этот Фонд для чего или кого тогда существует?

— Вы абсолютно правы. Мы — катастрофически недоинвестированная страна. У нас безумно дорогой кредит по сравнению со всем миром. Но при этом деньги, которые мы получаем от экспортных потоков складываем в кубышку там же — на Западе.

Мы идем на рынок, Минфин выпускает ОФЗ под бешеные проценты и так далее, а эти деньги лежат. Мы занимаем фактически эти же деньги — наши деньги занимаем — тот же объем, который у нас там скопился.

Там они лежат под 0,2%, а мы через посредников этот же объем денег внутрь заводим, но уже под 5-7%. Кто на этом зарабатывает? Кто обеспечивает? Экономику какой страны мы таким образом развиваем?…