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Автор Антон Куликов

На двух стульях: Украина лавирует между США и Китаем

Экономика

Украинское министерство иностранных дел пообещало американскому госдепартаменту убрать всё оборудование китайской компании Huawei со своих зданий. Сообщил об этом заместитель госсекретаря США Кейт Крач.

На двух стульях: Украина лавирует между США и Китаем

Американский дипломат хвалит Киев за "мудрые решения"

Он в американском внешнеполитическом ведомстве курирует переговоры с правительствами других стран о присоединении к альянсу против Huawei. И вот на днях пообщался на эту тему (как и вообще на тему отношений с Китаем) с украинскими чиновниками. И нашёл в Киеве полное понимание.

Касательно решения украинского МИД мистер Крач заметил, что такого же "примера придерживались и несколько других правительственных учреждений". Кроме того, по его словам, Киев недавно отказался сотрудничать с китайской компанией в проекте создания "умного города", выбрав вместо Huawei американскую компанию Cisco. В итоге украинские власти удостоились похвалы американского дипломата за "мудрые решения".

Речь не только о том, чтобы убрать со зданий в Киеве оборудование китайских компаний. Премьер-министр Украины заявил на этой неделе о присоединении его страны к американской инициативе "Чистая сеть" по защите конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.

Впрочем отказаться от оборудования Huawei не так-то просто. Технологии этой компании, например, обеспечивают работу 4G-сети в метро Киева. Найти замену будет не так-то просто, а потому на этот счёт в Киеве помалкивают и обязательства на себя брать не спешат.

Однако здесь американцы не особо-то и настаивают, поскольку их основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы другие страны отказались от оборудования Huawei при развертывании сетей 5G.

Но речь не только о китайском оборудовании в сетях сотовой связи. Уже несколько лет длится история с попытками китайцев приобрести предприятие "Мотор Сич". В этом им активно препятствуют американцы.

В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции "Мотор Сич". Произошло это после того, как в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. В декабре стало известно, что инвесторы украинской компании "Мотор Cич" из Китая наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

А тем временем…

Любопытно, что одновременно с заявлениями украинских чиновников о китайском оборудовании и поддержке американских инициатив состоялась четвертая встреча Комитета межправительственного сотрудничества Китай — Украина, которая проходила под сопредседательством премьера Госсовета КНР Лю Хэ и вице-премьер-министра Украины Ольгой Стефанишиной.

По итогам встречи было заявлено о достижении договорённостей в сфере экономики и торговли, сельского хозяйства, космоса, науки и техники, образования, культуры и здравоохранения.

Лю Хэ подчеркнул, что содействие прочным и стабильным двусторонним отношениям служит коренным интересам двух стран и народов. Стефанишина его в этом всецело поддержала — по крайней мере, если верить официальным сообщениям на сей счёт. Хотя не так-то просто понять, как это согласуется с высказываниями и действиями других украинских чиновников. Ну да это проблемы Киева.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы сша huawei сети 5g санкции украина мотор сич монополии монополисты
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