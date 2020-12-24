На двух стульях: Украина лавирует между США и Китаем

Украинское министерство иностранных дел пообещало американскому госдепартаменту убрать всё оборудование китайской компании Huawei со своих зданий. Сообщил об этом заместитель госсекретаря США Кейт Крач.

Американский дипломат хвалит Киев за "мудрые решения"

Он в американском внешнеполитическом ведомстве курирует переговоры с правительствами других стран о присоединении к альянсу против Huawei. И вот на днях пообщался на эту тему (как и вообще на тему отношений с Китаем) с украинскими чиновниками. И нашёл в Киеве полное понимание.

Касательно решения украинского МИД мистер Крач заметил, что такого же "примера придерживались и несколько других правительственных учреждений". Кроме того, по его словам, Киев недавно отказался сотрудничать с китайской компанией в проекте создания "умного города", выбрав вместо Huawei американскую компанию Cisco. В итоге украинские власти удостоились похвалы американского дипломата за "мудрые решения".

Речь не только о том, чтобы убрать со зданий в Киеве оборудование китайских компаний. Премьер-министр Украины заявил на этой неделе о присоединении его страны к американской инициативе "Чистая сеть" по защите конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.

Впрочем отказаться от оборудования Huawei не так-то просто. Технологии этой компании, например, обеспечивают работу 4G-сети в метро Киева. Найти замену будет не так-то просто, а потому на этот счёт в Киеве помалкивают и обязательства на себя брать не спешат.

Однако здесь американцы не особо-то и настаивают, поскольку их основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы другие страны отказались от оборудования Huawei при развертывании сетей 5G.

Но речь не только о китайском оборудовании в сетях сотовой связи. Уже несколько лет длится история с попытками китайцев приобрести предприятие "Мотор Сич". В этом им активно препятствуют американцы.

В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции "Мотор Сич". Произошло это после того, как в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. В декабре стало известно, что инвесторы украинской компании "Мотор Cич" из Китая наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

А тем временем…

Любопытно, что одновременно с заявлениями украинских чиновников о китайском оборудовании и поддержке американских инициатив состоялась четвертая встреча Комитета межправительственного сотрудничества Китай — Украина, которая проходила под сопредседательством премьера Госсовета КНР Лю Хэ и вице-премьер-министра Украины Ольгой Стефанишиной.

По итогам встречи было заявлено о достижении договорённостей в сфере экономики и торговли, сельского хозяйства, космоса, науки и техники, образования, культуры и здравоохранения.

Лю Хэ подчеркнул, что содействие прочным и стабильным двусторонним отношениям служит коренным интересам двух стран и народов. Стефанишина его в этом всецело поддержала — по крайней мере, если верить официальным сообщениям на сей счёт. Хотя не так-то просто понять, как это согласуется с высказываниями и действиями других украинских чиновников. Ну да это проблемы Киева.