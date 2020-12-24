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Автор Александр Шторм

Почти половина населения полностью лишилась сбережений

Экономика

Россияне в постоянно изменяющихся условиях привыкли жить без планов и долгосрочных построений. Причинами такого отношения являются финансовые кризисы, девальвации и нестабильность.

Почти половина населения полностью лишилась сбережений

По данным сервиса работы SuperJob: 

  • 40% работающих граждан планируют свои расходы только на полгода.
  • 33% респондентов даже не пытаются вести учет своих доходов и расходов.
  • Примерно 12% опрошенных планируют бюджет на срок 6 до 12 месяцев.

Обычно учет доходов и расходов в семье довольно примитивный, так как  денег хватает лишь на обязательные платежи, еду, одежду и выплаты по кредитам.

Сбережений нет у 40% опрошенных, 14% после потери работы смогут продержаться меньше месяца, 20% - около трех  месяцев.

Тем не  менее 12% проживут без зарплаты от трех месяцев до полугода. Что характерно, 7% опрошенных сумеют не обанкротиться полгода-год, и только у 7%  есть сбережения  более чем на год.

Очень многие потратили свои сбережения во время самоизоляции, поэтому к середине года количество россиян без денег составило 8%, а по данным "Сбера", без сбережений в стране живет 37% сограждан.

Интересно, что объем сбережений на душу населения вырос до 78 тыс. руб. в третьем квартале. Но такая цифра реально не имеет отношения к неравномерному доходу, принятому в России. Средняя зарплата тех, у кого есть сбережения, составляет 45 тыс. руб, а сбережений и таких не наблюдается.

Но ее называют  достаточной для нормальной жизни 22,1% граждан страны, а 46,6% хотели бы получать такую пенсию, пишут аналитики онлайн-платформы Webbankir. Проблема в том, что только 23% россиян могут похвастаться финансовой подушкой безопасности. 

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% россиян опасаются снижения уровня своих доходов в ближайшем будущем.

Это одна из проблем 2020 года, можно сказать, его "ключевой" страх наряду с опасениями роста социальной несправедливости (70%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).

По этому поводу  аналитик компании «Финам» Алексей Коренев высказал мнение, что человечество за 75 лет без войн расслабилось и перестало откладывать на "черный день". 

А в 2020 году человечество столкнулось с тем, что у него нет стратегических запасов и ресурсов для того, чтобы длительное время выживать в непривычных условиях.

Именно поэтому экономисты Всемирного банка прогнозируют, что уровень бедности должен вырасти до 14,2%. 

Как подчеркнул ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский: «В эти 14% попали люди, которые не имеют возможности накопить деньги из-за крайне низкого дохода».

Тем не менее почти все вынуждены перейти на сберегательную модель ведения хозяйства.

И тенденция эта сохранится еще долго.

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