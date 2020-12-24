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Автор Антон Куликов

"Северный поток-2": США приготовились "вонзить кол" в проект

Экономика

США намерены окончательно остановить проект "Северный поток-2". Может быть, за несколько лет баталий вокруг этого газопровода эта фраза даже стала в какой-то степени привычной. Но теперь в Вашингтоне всячески демонстрируют решимость окончательно и бесповоротно остановить проект. Как это планируется сделать?

"Северный поток-2": США приготовились "вонзить кол" в проект

"Били по телу, теперь вобьем кол в сердце"

Новый поток угроз спровоцировала информация о возобновлении строительства газопровода. Речь идет о небольшом — 2,6 километров — на мелководье исключительной экономической зоны Германии. Основной участок достройки, протяженностью более ста километров, находится у побережья Дании. Там работы планируется возобновить 15 января.

Тем временем, президент США Дональд Трамп отказался утверждать оборонный бюджет на следующий год. В нем, помимо прочего, были и статьи о санкциях против "Северного потока-2".

В российской (да и не только в российской) прессе наиболее распространенными стали сообщения, что Трамп, дескать, отказался визировать законопроект с санкциями против газопровода. Хотя сделал он это по другим причинам, к "Северному потоку-2" отношения не имеющим. Против ограничительных мер в отношении газопровода никаких возражений у Трампа нет.

Неслучайно агентство Reuters в тот же день, что президент США отказался подписать оборонный бюджет (то есть 23 декабря), сообщило о том, что администрация Трампа готовит новый раунд санкций "в самом ближайшем будущем". И эти самые санкции, дескать, "нанесут смертельный удар" по проекту. Мол, раньше мы били по телу, а теперь готовимся вогнать кол в сердце проекта, как выразился один из чиновников.

Давление продолжится и при  Байдене

Что это за санкции не уточняется. Но подчеркивается, что уже введенные ограничения или те, что заложены в законопроекте об оборонном бюджете, прямо или косвенно затрагивают более 120 компаний из 12 европейских государств. По подсчетам американцев, санкции уже увеличили стоимость проект на миллиард долларов.

Ранее высказывались предположения, что с приходом новой администрации давление США на "Северный поток-2" если и не исчезнет, то станет слабее. На чем основаны эти рассуждения, непонятно. Избранный президент Джозеф Байден неоднократно давал понять, что будет жестким по отношению к России. А стало быть, нет никаких оснований полагать, что Вашингтон прекратит давление. И не только на Россию, но и Германию (в данном случае даже в первую очередь на нее).

В Москве же по-прежнему уверены, что проект по строительству газопровода будет реализован. В Берлине, в свою очередь, подчеркивают необходимость "Северного потока-2". Так что ни одна из сторон от своих планов отказываться не намерена. По крайней мере, на словах.

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Темы санкции северный поток-2
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