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Автор Александр Шторм

Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки

Экономика

Практически треть работающих россиян потеряла в доходах в течение 2020 года. Об этом говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays.

Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки

Опрос показал, что доходы упали у 32 процентов опрошенных. У 15 процентов респондентов они сократились более чем на 21 процент. Примерно у восьми процентов — на 11-20 процентов, а еще девять процентов пожаловались на потерю 5-10 процентов.

При этом у 38% работников доход остался на прежнем уровне. Всего 30 процентов сообщили об увеличении заработка.

Со стороны работодателей дела обстоят так:

  • почти 34% увеличили зарплаты своим сотрудникам,
  • 24 процента их снизили,
  • 42 процента оставили их на текущем уровне.

Напомним, по данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы россиян в третьем квартале 2020 года продемонстрировали снижение в 4,8%. На фоне снижения на 8,4% во втором квартале это просто прорыв.

Самое тревожное — количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, определяется в 19,9 миллиона человек или 13,5% населения.

Как заявил во время недавней пресс-конференции российский президент Владимир Путин, ситуация с безработицей и снижением доходов россиян является сложной.

Поэтому одним из решений о помощи является предложение ввести продуктовые карточки и бесплатное питание для малоимущих. В Общественной палате РФ считают, что это станет правильной мерой во время кризиса и пандемии.

"По умолчанию, без инвалидности и ста справок, а? "Гражданин России имеет право ни при каких обстоятельствах не подыхать с голоду" — как вам такой популизм? "Дайте народу хотя бы еды!" — как вам такой лозунг? Самое смешное, что это реально сделать, причём с выгодой для экономики. Фудстампы в США вовсе не убыточная отрасль, она даёт мультиплицирующий эффект",- пишут авторы проекта "Политрук 2.0".

"Что мешает дать сетям налоговый вычет за поддержание квоты товаров для малоимущих, и гарантировать кусок хлеба (стакан масла, кулёк сахара) голодным в любом магазине России? А сбыту — гарантировать в пандемию какие-никакие стабильные продажи (налоговый вычет это те же деньги, они могут заложить в "цену" маржу, утрясённую с соотв. комитетом Минпромторга). И аграрию-мукомолу-пекарю можно минимальный выкуп товара сетями прогарантировать (при условии особых закупочных цен)". — уверены они.

"Если снять с кармана бабушек хотя бы нагрузку на батон, кефир и гречневую кашу, они уже на сдачу чего-нибудь внукам купят. Не в офшор выведут, в отличие от банкиров. То же самое касается и молодых семей, например. Из скандинавских экспериментов со всеобщим доходом выяснилось, что большинство получателей тратит "халявные" деньги на что-нибудь вроде языкового кружка детям, а не на пропой", — констатируют эксперты.

Авторы Ura. ru отмечают, что в ОП заявили о том, что "хоть власти и зафиксировали верхние пределы цен на масло и сахар, такая мера будет действовать только три месяца. Цены заморозятся на "незначительное время", после чего их "снова будет диктовать рынок".

Так что рассуждать о том, что ждет россиян — тощий "пандемийный килограмм" и восьмиочковый десяток яиц — берутся далеко не все эксперты.

К примеру, в телеграм-канале "Мэйдей. Хроники пикирования" говорится, что в свете объявленной властями войны ценам на продукты питания в 2020 продолжится массовое снижение объема традиционной фасовки.

Цена на продукт при этом останется той же — ее роста "в связи с ростом стоимости бензина, цены входа на полку, и т. д." не произойдет. Разумеется, покупатели говорят об обмане, но у производителей на это свои резоны (даже не оправдания) — мол, это ответ на "падение покупательной способности населения".

То есть они якобы "вынуждены находить форматы, удовлетворяющие реальным располагаемым доходам потребителей". Так что вариантов от производителей будет, безусловно, много. На этом фоне продуктовые карточки смотрятся довольно здравым шагом.

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Темы зарплаты бедность увольнения безработица налоговый вычет продуктовые карточки пандемия коронавируса продовольственные талоны
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