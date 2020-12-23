Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

Леонид Крутаков: сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы

Экономика

США снова обвинили российских хакеров в причастности к взлому Минфина и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Никаких доказательств, конечно, не приводится. Зато Информагентство Рейтер также утверждает, что предположительно российские хакеры взломали ещё и Министерство внутренней безопасности США.

Посольство РФ назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде. Последовал и комментарий Кремля: мы здесь ни при чем, Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, но ответа не получил. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог и публицист, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью: Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой

— Леонид, нарастают бесконечные беспочвенные обвинения в адрес России. Недавно хакеров из России обвинили во взломе Министерства внутренней безопасности, Минфина и Национального управления по телекоммуникациям США. Никаких доказательств, конечно, нет. Опять все это — предположительно, вероятно. Это — уже их недобрая традиция.

С тем же Навальным совершенно правильно сказал Президент Путин: "Вы нас обвиняете. Покажите документы. Давайте как-то совместно работать. Нельзя же постоянно делать голословные обвинения. Хоть что-нибудь покажите…"

Можно вспомнить расследование по Boeing. Нас обвиняют с самого начала, хотя даже непонятно, в чем именно, и никаких доказательств до сих пор не показали. Очевидно, все это будет продолжаться и усиливаться. Или они все-таки одумаются и успокоятся?

— Да нет, не успокоятся, они же все это понимают. Просто им это надо. Америку и весь западный мир разрывает изнутри напор пустых денег, которые они напечатали. Деньги не могут висеть в воздухе. Их надо чем-то обеспечить или ликвидировать, при этом сказать, что это мы так пошутили, наши обязательства и гарантии ничего не стоят…

Но кто после этого будет верить в доллар и вообще во всю нынешнюю финансовую систему? Поэтому нужно наполнить их реальными активами. А где реальные активы находятся?

Производство они вывезли практически все в Китай, ресурсы находятся в России, на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке они попытались навести свой порядок, как-то создали там напряженность.

Саудовская Аравия полностью им подконтрольна, также — Арабские Эмираты, Кувейт, Катар. Они через блокады построили. Видимо, этого не хватает, поэтому все это будет продолжаться.

Сетевое рабство

Про хакеров — для меня это еще один тревожный симптом. Не в том смысле, что русские хакеры вмешивались или не вмешивались, а в том, что хоронится проект "Industry 4.0" — так называемый цифровой стандарт всей экономики.

Ведь у нас его подавали как рекламный буклет, что это — сетевая свобода, все в облаке, все заживем прекрасно. Субъекты производят продукцию, это распространяется через интернет, полная свобода. Но это ведь — полная глупость.

Виртуальный сбой — реальный коллапс

Мы видим по любому сбою интернета, насколько становится уязвимым мир, когда он зависит от цифровых технологий. Мы знаем, что такое забанить в Facebook человека. Представьте, если можно забанить завод или всю страну?…

Раньше в классической экономике продукты завозили на склад с запасом, а сейчас логистика, благодаря интернету, выстроена в онлайн-поставках.

Если завтра случится сбой в интернете, который контролирует движение в стране и поставки продуктов, что будет? Коллапс. 

Цифровой контроль давал единый стандарт, потому что экономическая и политическая конкуренция давно вышла из разряда таможенных и налоговых пошлин. Это с учетом всех последних зон свободной торговли, уже давно не действует.

Предмет конкуренции — стандарт, установленный в экономике и политике. Когда ты установишь единый стандарт, ты будешь руководить всем. Мы знаем, кто такой системный администратор в любой компании, который устанавливал систему. Он может в любой компьютер зайти, сделать все, что хочешь в этой системе.

Крах антиутопии цифрового контроля мира

Если бы этот проект был реализован, мы бы получили системного администратора для всего мира, системного администратора, у которого в руках контроль мировой финансовой системы.

Мы бы получили ассиметричную конструкцию, которую сломать было бы невозможно. Это — антиутопия, которая реализовалась бы в реальном мире.

Крушение этой антиутопии началось еще со Сноудена и Ассанжа. Почему их так преследуют американцы? Потому что они показали, что сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы.

— Тотальный контроль. Все делают машины, роботы, программы, а ты сиди и только нажимай кнопки. ЕГЭ — вполне достаточно, а все остальное не надо.

— Абсолютно точно. Этот мир — ужасный, антиутопии оживают. Такое теперь — абсолютно во всех профессиях и частной жизни.

У нас исчезли управленцы и политики, есть KPI на все. Никто не заботится о результате. Нужен только набор показателей — качественных и количественных, которые надо выполнить.

У нас исчезает контроль за собственным будущим. Если мы откажемся от архивных данных на собственность и все переведем в цифру, а программа слетит, что дальше? Как мы будем восстанавливать? А деньги — в банках, колоссальные авуары, кредиты… Если это все будет зависеть от компьютеров…

— Так уже зависит.

— Да, как в кино про Терминатора.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша россия хакеры ресурсы антиутопия цифровизация виртуальный мир леонид крутаков мировая экономика цифровые технологии
Новости
Кириенко оценил участие Путина в "Ёлке желаний"
Клиника Charite отчиталась о лечении Навального с его согласия
Каким был 2020 год для российской армии
В 2021 году Mail.ru Group и "Ростелеком" запустят аналог Zoom
В Австралии найдены останки доисторического крокодила
РПЦ представила православный "антивирус"
Глава турофиса Германии обозначила сроки восстановления туризма
"Хаас" простил Мазепина за скандальное видео
Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков уже более 1400 квартир
В Антарктиде обнаружены тюлени, которые под водой общаются ультразвуком
Последние материалы
Клиника Charite отчиталась о лечении Навального с его согласия
Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан
Каким был 2020 год для российской армии
Леонид Крутаков: сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы
В 2021 году Mail.ru Group и "Ростелеком" запустят аналог Zoom
В Австралии найдены останки доисторического крокодила
СВР: 100 лет побед нашей разведки
РПЦ представила православный "антивирус"
Глава турофиса Германии обозначила сроки восстановления туризма
"Хаас" простил Мазепина за скандальное видео
Популярное
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат? 

США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Российский шоу-бизнес
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Российский шоу-бизнес
Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Игорь Буккер Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Эксперт назвал главную интригу приватизации "Первого канала"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
НАТО готовится к войне у Крыма?
СВР: 100 лет побед нашей разведки
"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Пёрл-Харбор"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников