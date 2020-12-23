Леонид Крутаков: сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы

США снова обвинили российских хакеров в причастности к взлому Минфина и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Никаких доказательств, конечно, не приводится. Зато Информагентство Рейтер также утверждает, что предположительно российские хакеры взломали ещё и Министерство внутренней безопасности США.

Посольство РФ назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде. Последовал и комментарий Кремля: мы здесь ни при чем, Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, но ответа не получил. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог и публицист, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью: Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой

— Леонид, нарастают бесконечные беспочвенные обвинения в адрес России. Недавно хакеров из России обвинили во взломе Министерства внутренней безопасности, Минфина и Национального управления по телекоммуникациям США. Никаких доказательств, конечно, нет. Опять все это — предположительно, вероятно. Это — уже их недобрая традиция.

С тем же Навальным совершенно правильно сказал Президент Путин: "Вы нас обвиняете. Покажите документы. Давайте как-то совместно работать. Нельзя же постоянно делать голословные обвинения. Хоть что-нибудь покажите…"

Можно вспомнить расследование по Boeing. Нас обвиняют с самого начала, хотя даже непонятно, в чем именно, и никаких доказательств до сих пор не показали. Очевидно, все это будет продолжаться и усиливаться. Или они все-таки одумаются и успокоятся?

— Да нет, не успокоятся, они же все это понимают. Просто им это надо. Америку и весь западный мир разрывает изнутри напор пустых денег, которые они напечатали. Деньги не могут висеть в воздухе. Их надо чем-то обеспечить или ликвидировать, при этом сказать, что это мы так пошутили, наши обязательства и гарантии ничего не стоят…

Но кто после этого будет верить в доллар и вообще во всю нынешнюю финансовую систему? Поэтому нужно наполнить их реальными активами. А где реальные активы находятся?

Производство они вывезли практически все в Китай, ресурсы находятся в России, на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке они попытались навести свой порядок, как-то создали там напряженность.

Саудовская Аравия полностью им подконтрольна, также — Арабские Эмираты, Кувейт, Катар. Они через блокады построили. Видимо, этого не хватает, поэтому все это будет продолжаться.

Сетевое рабство

Про хакеров — для меня это еще один тревожный симптом. Не в том смысле, что русские хакеры вмешивались или не вмешивались, а в том, что хоронится проект "Industry 4.0" — так называемый цифровой стандарт всей экономики.

Ведь у нас его подавали как рекламный буклет, что это — сетевая свобода, все в облаке, все заживем прекрасно. Субъекты производят продукцию, это распространяется через интернет, полная свобода. Но это ведь — полная глупость.

Виртуальный сбой — реальный коллапс

Мы видим по любому сбою интернета, насколько становится уязвимым мир, когда он зависит от цифровых технологий. Мы знаем, что такое забанить в Facebook человека. Представьте, если можно забанить завод или всю страну?…

Раньше в классической экономике продукты завозили на склад с запасом, а сейчас логистика, благодаря интернету, выстроена в онлайн-поставках.

Если завтра случится сбой в интернете, который контролирует движение в стране и поставки продуктов, что будет? Коллапс. Цифровой контроль давал единый стандарт, потому что экономическая и политическая конкуренция давно вышла из разряда таможенных и налоговых пошлин. Это с учетом всех последних зон свободной торговли, уже давно не действует.

Предмет конкуренции — стандарт, установленный в экономике и политике. Когда ты установишь единый стандарт, ты будешь руководить всем. Мы знаем, кто такой системный администратор в любой компании, который устанавливал систему. Он может в любой компьютер зайти, сделать все, что хочешь в этой системе.

Крах антиутопии цифрового контроля мира

Если бы этот проект был реализован, мы бы получили системного администратора для всего мира, системного администратора, у которого в руках контроль мировой финансовой системы.

Мы бы получили ассиметричную конструкцию, которую сломать было бы невозможно. Это — антиутопия, которая реализовалась бы в реальном мире.

Крушение этой антиутопии началось еще со Сноудена и Ассанжа. Почему их так преследуют американцы? Потому что они показали, что сетевой мир — это мир тотального контроля, а не свободы.

— Тотальный контроль. Все делают машины, роботы, программы, а ты сиди и только нажимай кнопки. ЕГЭ — вполне достаточно, а все остальное не надо.

— Абсолютно точно. Этот мир — ужасный, антиутопии оживают. Такое теперь — абсолютно во всех профессиях и частной жизни.

У нас исчезли управленцы и политики, есть KPI на все. Никто не заботится о результате. Нужен только набор показателей — качественных и количественных, которые надо выполнить.

У нас исчезает контроль за собственным будущим. Если мы откажемся от архивных данных на собственность и все переведем в цифру, а программа слетит, что дальше? Как мы будем восстанавливать? А деньги — в банках, колоссальные авуары, кредиты… Если это все будет зависеть от компьютеров…

— Так уже зависит.

— Да, как в кино про Терминатора.