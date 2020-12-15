Российское правительство не намерено продлевать заморозку цен на продукты после 1 апреля 2021 года. Чиновники считают такое решение возвращением к модели госплана СССР, а в рамках капиталистической экономики это неприемлемо.
Об этом заявил депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
Он рассказал, что заморозка цен прекратится 1 апреля. Власти не будут использовать такой режим на постоянной основе.
По словам Шеина, возвращение модели госплана Советского Союза и её встраивание в совершенно другую систему решительно невозможно.
Шеин также заявил, что существуют другие механизмы для решения данной задачи. В их перечень вошли:
Он также упомянул введение системы снижения неравенства, уменьшение зарплат начальников и рядовых сотрудников в бюджетном секторе. По сути, речь идет о крупном комплексе разных мероприятий капиталистического типа.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что данная мера является первым шагом для снижения цен.
Напомним, проблема стала актуальной тогда, когда российского президента Владимира Путина насторожила ситуация с ценами на продукты, резко взлетевшими в цене в 2020 году. В минэкономразвития предложили установить лимит на повышение цен на социально значимые товары с 30 до 10% за месяц.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что установить такую планку колебаний цен нужно было давно. Хотя некоторые эксперты считают, что подобные предложения носят прежде всего популистский характер, который вдолгую не поможет ни потребителям, ни бизнесу.
Как писали авторы паблика "ЕБИТДА", использование нерыночных механизмов имеет целый ряд побочных эффектов.
"Никто не говорит, что ритейлеры вольны накручивать, сколько захотят, но опыт прошлого подсказывает, что решаться проблема ценообразования должна не административными методами. Нужен баланс между достижением требуемого эффекта и последствиями принятых решений — и не надо забывать, что в начале марта крупным сетям удалось справиться с ажиотажным спросом и обойтись при этом без поднятия цен", — резюмировали аналитики.
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