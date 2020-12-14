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Автор Усам Оздемиров

Административная реформа нуждается в "цифровых" чиновниках

Экономика » Правила игры » Регуляторы

После объявления главой правительства административной реформы страна замерла в ожидании: неужели это свершится? Ведь многочисленные попытки его предшественников вряд ли можно назвать успешными. Правда теперь есть одно существенное отличие — параллельно взят курс на цифровую трансформацию. Остаётся надеяться, что сработает эффект синергии.

Административная реформа нуждается в "цифровых" чиновниках

Как известно, чиновничество имеет склонность к активному самовоспроизводству. Как гидра из греческой мифологии: отрубишь одну голову, а на её месте вырастают другие. Например, в период своего президентства Дмитрий Медведев дважды объявлял о сокращении армии чиновников, но результат был обратным. Если в 2000 году насчитывалось примерно 1,2 млн работников госорганов и органов местного самоуправления, то в 2017-м уже 2,2 млн. В настоящее время в органах власти трудятся около 2,4 млн человек, что составляет 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. С точки зрения разрастания бюрократического аппарата современная Россия оставила СССР далеко позади. В 1985 году на 10 тысяч советских граждан приходилось 73 госслужащих. Сегодня на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 служащих и работников органов исполнительной власти разного уровня.

Судя по информации от главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, в ходе заявленной на 2021 год реформы госаппарата планируют сократить почти 35 тысяч должностей, главным образом на территориальном уровне. При этом под "карающий меч" реформы попадут в основном вакантные должности, доля которых в аппаратах ведомств достигает 20% и более. По словам Григоренко, многие сохраняют их умышленно для повышения денежного содержания своих служащих, и это препятствует проведению реформы оплаты труда. Другим негативным свойством чрезмерно раздутого госаппарата являются системные перекосы, когда начальников больше, чем подчиненных, и обязанности их размыты.

Сложившаяся многоуровневая управленческая вертикаль с избыточными звеньями увеличивает административные издержки, снижает оперативность и качество принятия решений, считает Дмитрий Григоренко. Необходимо создать оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных, предъявлять жесткие требования к заместителям руководителей ФОИВ по эффективности работы.

В целом, в течение первого квартала следующего года штаты центральных аппаратов должны быть сокращены на 5%, а территориальных органов — на 10%. Однако не все эксперты уверены в достижимости даже таких скромных результатов.

Завкафедрой государственного и муниципального управления РАНХиГС Владимир Ботнев имеет свою интерпретацию борьбы ведомств за выживание и сохранение штатов. Для выполнения спущенных сверху контрольных цифр руководители аппаратов сокращают не особо нужные должности, а зачастую — вакантные. Затем начинаются просьбы и служебные записки о том, что нужно добавить штат (в виде исключения) для работы по особо значимому для страны направлению. В результате вместо одного сокращенного места возникают два новых — вот и вся механика.

Проактивные алгоритмы вместо чиновников

В ходе недавней конференции по искусственному интеллекту AI Journey виртуальный ассистент "Афина", разработанный "Сбером", задал Владимиру Путину интересный вопрос: сможет ли искусственный интеллект выполнять обязанности президента? Российский лидер выразил надежду, что нет, поскольку у всего искусственного "нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести". Ведь президенту приходится принимать не совсем рациональные решения, исходя из истории, культуры, из текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны.

Зато ИИ вполне мог бы заменить тысячи и тысячи чиновников, занятых рутинной бумажной работой, которую можно осилить и без царя в голове. И здесь открывается широкое поле для "цифрового" творчества.

В ходе той же конференции, посвященной ИИ, глава государства объявил, что в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации в десяти ключевых отраслях отечественной экономики и социальной сферы. К 2030 году намечено серьёзно преобразить систему госуправления за счёт активного использования ИИ.

Приоритет следует отдавать разработкам отечественных инновационных компаний и стартапов, создавая для них обширный внутренний рынок товаров и услуг.

Бюджет нацпрограммы "Цифровая экономикка" до 2024 года включительно может вырасти с 1,6 трлн до почти 2 трлн. Финансирование проектов в области цифровых технологий планируют увеличить с 451 млрд рублей до 854 млрд за счёт привлечения внебюджетных источников. Немалая их доля будет направлена на цифровую трансформацию госуправления и перевод услуг в электронный формат. По замыслу властей большинство из них будут оказываться автоматически по факту возникновения жизненной ситуации человека в проактивном режиме.

"Например, если в семье рождается ребёнок, то алгоритмы системы сами оформят необходимые справки и документы, — заметил Владимир Путин. — В том числе и на выдачу, кстати говоря, материнского капитала".

Цифровизируйся или умри

По мнению вице-президента по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Бориса Глазкова, главная цель цифровизации госуправления — минимизировать с использованием "цифры" временнЫе издержки в экономике, связанные с проникновением государства в жизнь граждан и организаций. Эксперт предлагает в целях оптимизации издержек активнее передавать госуслуги на аутсорсинг в коммерческие организации. Благодаря применению принципов клиентоцентричности и проактивности можно постепенно убавлять явное присутствие "Великой учётной системы", что в идеале может привести к полной незаметности государства для граждан и бизнеса.

"Платформенное мышление" стало господствующим не только в ИТ-сфере, но и в правительственных кругах. Цифровые платформы не только снижают издержки, но и предохраняют от субъективных решений со стороны конкретных служащих. Положительный эффект проявляется в большей прозрачности и подотчетности, повышении степени открытости в конкуренции внутри отрасли, что должно положительно сказаться на качестве товаров и услуг и на их цене.

Так что цифровые платформы для государства — это не очередной модный хайп, а инструмент реальной трансформации отраслей, которая должна привести к "квантовому скачку" в скорости и полноте оказания госуслуг в электронном виде.

Совсем недавно начала свою работу цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра. Без лишних бумаг и волокиты на ней уже можно получить наиболее востребованные экспортёрами услуги: подтверждение нулевой ставки НДС, подачу таможенной декларации, компенсационные программы по транспортировке и выставочно-ярмарочной деятельности. Работа портала оправдана и с точки зрения нагрузки на органы власти по мере наращивания объемов экспорта. Как шутят в коридорах минпромторга, действует закон "цифровизируйся или умри".

С любыми вопросами, касающимися малого и среднего бизнеса можно зайти на портал мойбизнес.рф. Здесь можно изучить азы предпринимательства, узнать о мерах поддержки МСП, выбрать подходящую кредитную организацию или банк для получения льготного кредита. После регистрации на портале можно в режиме "одного окна" воспользоваться сервисами для регистрации бизнеса, юридического сопровождения, ведения бухучёта, оптимизации бизнес-процессов и т. д.

Хорошо, что цифровое преобразование органов власти понемногу освобождает предпринимателей и обычных граждан от "хождения по мукам" бюрократических инстанций. Другой вопрос, как внедрение "цифры" скажется на ходе административной реформы. Всё-таки оптимизация с сокращением штатов на 5-10% выглядит со стороны довольно робким шагом на фоне амбициозных планов цифровой трансформации.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы чиновники цифровизация борис глазков владимир путин владимир ботнев дмитрий медеведев цифровая экономика дмитрий григоренко сокращение госслужащих искусственный интеллект административная реформа
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