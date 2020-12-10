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Автор Антон Куликов

"Риски растут": почему российский гелий встревожил США

Экономика

На днях американское издание The New York Times опубликовала статью, в которой сказано, что Россия может в ближайшем будущем стать крупным экспортером гелия. В публикации заметны алармистские нотки — что, в общем, привычно, когда речь идет о статьях про Россию. Но с гелием-то какие проблемы?

"Риски растут": почему российский гелий встревожил США

Гелий как орудие геополитики

Дело в том, что на данный момент крупнейшими производителями этого газа являются Соединенные Штаты и Катар. Соответственно, экспортерами тоже. Россия в этом смысле от внешних рынков независима, производство гелия развито в достаточной степени, что обеспечивать потребности страны.

Между тем "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что в скором времени в Сибири будет завершено строительство крупного завода по производству гелия. И начать его экспорт. Что, как полагают американцы, может разбалансировать рынок.

Тревожиться есть из-за чего. В 2009 году кубометр газообразного гелия продавали в среднем за три доллара. Через 10 лет — за 30.

Кроме того, гелий является исчерпаемым ресурсом, получают его в качестве побочного продукта при добыче природного газа. В публикации говорится, что "Россия после выхода на полную мощность по добыче в середине текущего десятилетия рассчитывает производить 25-30% гелия в мире".

"Как полагают аналитики, это удастся осуществить без особых усилий, учитывая наличие обширных запасов", — говорится в статье.

В материале также предполагается, что Россия получит возможность влиять на стоимость гелия. И, кроме того, возрастут геополитические риски, связанные с его поставками.

Запасы гелия небезграничны — и это тоже проблема

Аналитики прогнозируют, что спрос на гелий будет расти. Сфера его применения действительно не ограничивается воздушными шариками. Американское химическое общество вообще называет гелий элементом, находящимся под угрозой исчезновения и призывает не покупать эти самые шарики. Гелий используют в медицине, военных разработках, в качестве хладагента, в пищевой промышленности, в металлургии и так далее.

США по сей день остаются крупнейшим потребителем и экспортером гелия. Но доля Соединенных Штатов в мировом производстве неуклонно снижается. И появление сильного конкурента американцам явно радости не доставит.

К тому же это такая сфера, где у России есть свои собственных технологические решения. То есть, скажем, наложить санкции на поставки оборудования США могут, но особого эффекта это не даст. Да и время упущено, проект, о котором сообщает "Нью-Йорк Таймс" реализуется уже несколько лет.

А вообще говоря, логика та же, что и с поставками российского газа в Европу. Мол, Россия может использовать это как средство давления.

Проблема, впрочем, в том, что Соединенные Штаты фактически теряют монопольное положение на рынке. Процесс этот начался не вчера и связан отнюдь не только с планами России.

Нельзя исключать, что американские власти все же попробуют каким-то образом ограничить поставки газа из нашей страны на мировой рынок. По крайней мере, исключать этого нельзя.

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