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Автор Александр Шторм

Запланирован самый большой рост налогов в истории России

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Власти РФ планируют провести самое значительное повышение налогов в истории страны. В список войдут НДФЛ и НДС.

Запланирован самый большой рост налогов в истории России

В Совете Федерации обсуждаются возможности:

  • повышения ставки налогов на доходы физических лиц (НДФЛ),
  • увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом чиновников интересует повышение собираемости налогов за счет контроля электронных переводов граждан и отслеживание стоимости их имущества.

Сенаторы пришли к выводу, что в 2020 году налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ упали в разы. Чтобы это компенсировать, власти намерены ужесточить ситуацию для граждан.

Теперь уже как руководство к действию звучат предложения следить за электронными кошельками и банковскими счетами россиян и сопоставлять стоимость имущества и доходов.

Для тех, кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц., ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) будет повышена.

Глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов во время слушаний рассказал, что "в 2020 году налоговые доходы сократились на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Больше всего просел показатель налога на прибыль — около 14%. Федеральный бюджет не получил примерно 15%".

Что касается величины налоговых расходов, то выпадающие доходы бюджетов из-за предоставления налоговых льгот, увеличатся в 2021 году на 7% по сравнению с текущим годом. А это почти 4,7 трлн рублей.

При этом поступления НДФЛ в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года ожидаются выше, чем в 2019 году (+5-6%). А поступления от налога на самозанятых по итогам года составят 2-2,5 млрд рублей.

Но властям нужны новые источники пополнения бюджета, поэтому необходимо усилить контроль за гражданами в плане получения доходов — ведь люди, по меткому выражению элиты, стали "второй нефтью".

Так что налоговики намерены заняться анализом банковских выписок и содержания электронных кошельков физлиц, а также сопоставлять доходы граждан и их расходы. Ещё одно предложение — трансформировать курортный сбор в туристический сбор и распространить его на всю территорию страны.

Разумеется, непонятно, откуда такой оптимизм в части увеличения темпов роста экономики. По мнению экспертов, в стране отсутствует база для увеличения налогов. Лучше было бы использовать тот факт, что собираемость налогов в России постепенно растет.

А что касается прогрессивной шкалы налогообложения, то она может привести к росту "серых" и "черных" зарплат и дальнейшему падению доходов.

Со своей стороны, рост НДС ударит по всей цепочке товарооборота и услуг. "Соответственно о планах властей по восстановлению экономического роста можно будет забыть в ближайшие пять лет", — подытожили эксперты.

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