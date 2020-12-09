Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать

Тенденции в российской экономике не дают оснований для радости. Буквально во всех сферах и отраслях наблюдаются нешуточные проблемы — россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать.

Денег хватает только на "каморки"

"Квартирный вопрос" после некоторого оптимизма совершенно не радует. Площадь жилья в московских новостройках уменьшилась на треть за восемь лет. Как сообщает издание "Московские новости", если раньше средняя площадь квартиры, которую покупали на первичном рынке в Москве была 81,8 квадратного метра, то сейчас — 57,8.

Это понятно — из-за падения доходов россияне всё чаще покупают малометражные квартиры и студии.

Россияне стали есть искусственные продукты

Кроме крыши над головой, вторым по насущности вопросом является еда. При этом россияне пытаются соответствовать собственным представлениям о прекрасном.

Недавно прошла информация о том, что сограждане начали скупать к новогоднему столу искусственные красную и черную икру. Об этом было рассказано в рамках Zoom-форума "Ритейл в регионах. Итоги-2020".

Причиной такого ажиотажа эксперты назвали падение производства икры лососевых рыб и, главным образом, падение доходов населения и низкую цену на заменитель из желатина, рыбьего жира и красителя.

"Многие хотят поставить икру на новогодние столы, но не могут себе позволить настоящую из-за роста её цены. Тогда жители регионов приобретают "черную икру по 200 рублей за банку", делают красивые фото, многие ее даже едят", — заявил представитель крупного поставщика.

По данным авторов проекта "Диванный аналитик", за первую половину 2020 года в России было произведено и продано 1986 тонн искусственной икры — это в четыре раза больше, чем в 2017 году .

Также эксперты зафиксировали рост обращений жителей провинции в банки и МФО за займами на Новый год и резкое падение сумм, выделенных на подарки друг другу.

Как пишет "Толкователь", для изменения средней температуры по больнице можно взять среднестатистический регион России. Если смотреть по региону индекс потребительских настроений — текущий и ожидаемый (который показывает, как люди оценивают жизнь сейчас и чего ждут от будущего), то можно увидеть много интересного.

Отметим, что показатель выше 100 — оптимизм, ниже 100 — пессимизм. Последние данные демонстрируют, что с 2009 года люди не выходят из пессимизма (индекс потребительских настроений в целом по стране одинаков и неуклонно валится вниз). Лучшие годы у России были в 2003–2008 годах, и веры в то, что можно возвратить ту же жизнь, уже не видно.

В стране будто снова наступили 90-е

При этом в 2019 году индекс ожиданий уже сместился ближе к 1999 году, что само по себе очень показательно. Скорее всего, к концу 2020 года индекс провалился уже ниже.

"То есть потенциально россияне внутренне уже готовы к наступлению новых 90-х по уровню жизни", — резюмировал эксперт.