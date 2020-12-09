Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать

Экономика » Прогнозы и статистика

Тенденции в российской экономике не дают оснований для радости. Буквально во всех сферах и отраслях наблюдаются нешуточные проблемы — россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать.

Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать

Денег хватает только на "каморки"

"Квартирный вопрос" после некоторого оптимизма совершенно не радует. Площадь жилья в московских новостройках уменьшилась на треть за восемь лет. Как сообщает издание "Московские новости", если раньше средняя площадь квартиры, которую покупали на первичном рынке в Москве была 81,8 квадратного метра, то сейчас — 57,8.

Это понятно — из-за падения доходов россияне всё чаще покупают малометражные квартиры и студии.

Россияне стали есть искусственные продукты

Кроме крыши над головой, вторым по насущности вопросом является еда. При этом россияне пытаются соответствовать собственным представлениям о прекрасном.

Недавно прошла информация о том, что сограждане начали скупать к новогоднему столу искусственные красную и черную икру. Об этом было рассказано в рамках Zoom-форума "Ритейл в регионах. Итоги-2020".

Причиной такого ажиотажа эксперты назвали падение производства икры лососевых рыб и, главным образом, падение доходов населения и низкую цену на заменитель из желатина, рыбьего жира и красителя.

"Многие хотят поставить икру на новогодние столы, но не могут себе позволить настоящую из-за роста её цены. Тогда жители регионов приобретают "черную икру по 200 рублей за банку", делают красивые фото, многие ее даже едят", — заявил представитель крупного поставщика.

По данным авторов проекта "Диванный аналитик", за первую половину 2020 года в России было произведено и продано 1986 тонн искусственной икры — это в четыре раза больше, чем в 2017 году .

Также эксперты зафиксировали рост обращений жителей провинции в банки и МФО за займами на Новый год и резкое падение сумм, выделенных на подарки друг другу.

Как пишет "Толкователь", для изменения средней температуры по больнице можно взять среднестатистический регион России. Если смотреть по региону индекс потребительских настроений — текущий и ожидаемый (который показывает, как люди оценивают жизнь сейчас и чего ждут от будущего), то можно увидеть много интересного.

Отметим, что показатель выше 100 — оптимизм, ниже 100 — пессимизм. Последние данные демонстрируют, что с 2009 года люди не выходят из пессимизма (индекс потребительских настроений в целом по стране одинаков и неуклонно валится вниз). Лучшие годы у России были в 2003–2008 годах, и веры в то, что можно возвратить ту же жизнь, уже не видно.

В стране будто снова наступили 90-е

При этом в 2019 году индекс ожиданий уже сместился ближе к 1999 году, что само по себе очень показательно. Скорее всего, к концу 2020 года индекс провалился уже ниже.

"То есть потенциально россияне внутренне уже готовы к наступлению новых 90-х по уровню жизни", — резюмировал эксперт.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы икра нищета бедность покупка квартиры российские продукты
Новости
Телегин и Пелагея будут делить имущество в следующем году
Закрыть нельзя работать: эксперт - о "демарше рестораторов"
Воробьи используют лекарственные растения для профилактики
Ефремов написал слёзное письмо сыну Сергея Захарова
Кокорин готовится к принципиальным матчам с "Сочи" и "Зенитом"
Задержан подросток, готовивший нападение на учебное заведение в Туле
В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека
Сахалинский суд оштрафовал военнослужащего за избиение рядовых
В костромские школы и детские сады не будут пускать Дедов Морозов
Британцы осудили игроков "Краснодара", не преклонивших колено в Лондоне
Последние материалы
В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека
Сахалинский суд оштрафовал военнослужащего за избиение рядовых
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
В костромские школы и детские сады не будут пускать Дедов Морозов
Британцы осудили игроков "Краснодара", не преклонивших колено в Лондоне
Валерия вернула деньги за новогодний корпоратив заказчикам
Трое подростков из Бурятии отравились таблетками
Украинский "карантин выходного дня" может оказаться вне закона
Психолог рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
Нетрезвый севастополец поджёг на улице банкомат
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Любовь Степушова В Румынии переполох: Россия внедряется в парламент Любовь Степушова Василий Амирджанов Рогозин попросил россиян придумать замену МКС Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников