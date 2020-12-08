Водородная гонка: зачем это России

Газопровод "Северный поток-2" можно будет использовать для поставок водорода. Пока все это не более, чем теория. Однако на днях в "Газпроме" объявили о намерении создать компанию "Газпром водород". Целью компании будет реализация инновационных водородных проектов.

Ставка на водород

"Газпром" предлагает построить на севере Германии завод по производству низкоуглеродного водорода из российского газа. Как раз в районе выхода газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Это один из вариантов сотрудничества между Россией и Германией в области водородной энергетики.

Пока что водород по стоимости производства не может конкурировать с традиционными энергоносителями. Однако речь идет о перспективе, причем не столь уж и отдаленной, 15-30 лет.

Напомним в начале июля была представлена стратегия Еврокомиссии, согласно которой к 2030 году водородное топливо должно стать частью энергосистемы Евросоюза. В течение ближайших четырех лет в ЕС должно быть развернуто строительство электролизных установок, которые позволят запустить производство до 1 млн тонн возобновляемого водорода.

В перспективе водород планируется использовать в секторах, трудно поддающихся процессу декарбонизации, например, в тяжелой промышленности и на транспорте.

Как планы ЕС могут сказаться на российских компаниях

В то же время ЕС признает необходимость использования природного газа по меньшей мере до 2030 года. Но времени на самом деле не так уж и много, десять лет. И речь вовсе не про то, что к этому времени Евросоюз продвинется в реализации своих планов настолько, что откажется от природного газа. Не откажется. Но введет дополнительные налоги. Которые в первую очередь коснуться поставщиков из России.

Речь о так называемом углеродном налоге, который планируется ввести в Евросоюзе. Этот налог предусматривает, что поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу.

И как раз российские компании могут понести от введения этого налога большие финансовые потери. Поскольку значительный объем экспорта в европейские страны — это нефть, газ и продукция черной металлургии.

Ранее аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, российские экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025–2030 годах. А вот если налог будет введен уже в 2022 году, то расходы возрастут до 50 млрд евро.

Повторимся, пока это теория. Поскольку механизм введения нового налога пока что не совсем понятен. Но думается, что европейскую бюрократию подобные трудности не остановят. Так что участие России в водородных проектах — это необходимость. Пусть даже вопросов здесь действительно пока что больше, чем ответов.