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Автор Александр Шторм

Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания

Экономика

Крым страдает от нехватки питьевой воды, а власти отказываются от объявленных ранее графиков водоснабжения — при этом крымчане не собираются "восставать", но очень волнуются.

Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, водоснабжение будет производиться по возможности, то есть наличию ресурсов в водохранилищах. А воды там осталось очень мало. Ее дефицит ставит под удар не только зимне-весенний турсезон, но и летний, который приносит региону основные доходы.

Чиновники пытаются составить светофорные графики, чтобы люди могли ориентироваться на такую неустойчивую величину. При этом данные о запасах воды в хранилищах будут публиковаться еженедельно.

По данным "Независимой газеты", регион переживает самый тяжелый кризис дефицита питьевой воды. Власти надеются завершить работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Еще летом обмелело по природным причинам Аянское водохранилище — одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Нет воды и в Тайганском водохранилище, которое теперь будет использоваться только для водоснабжения Белогорского района полуострова.

В Ялте тоже ситуация не ахти. Вода в город с этой недели будет подаваться по жесткому графику — обмелели Счастливенское и Загорское водохранилища. Вся надежда на подачу в город воды из артезианских источников, потому что коммунальщики грозят отключать должников от водоснабжения.

Впрочем, нужно понимать, что причины недостатка воды — это не только жаркое лето. До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после перехода Крыма под юрисдикцию России подача воды по каналу в республику была прекращена.

Теперь Крыму нужно справляться самому. Москва выделила 50 млрд руб. для модернизации системы водоснабжения. Среди первоочередных мер назывались мероприятия "по снижению потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя".

Системно проблема выражается в изношенности сетей, в потерях воды, во всей устаревшей инфраструктуре питьевого водоснабжения. Но все это так или иначе придется приводить в порядок до начала туристического сезона.

"Большинство санаториев и гостиниц имеют накопительные емкости, которые перекрывают общие потребности объекта размещения в воде в случае приостановки ее подачи с 2-3-дневным запасом", — утверждает глава Минкурортjd Крыма Вадим Волченко.

Как пояснила профессор РЭУ им Плеханова Наталия Зайцева, если же ситуация в водоснабжением не будет разрешена, то отдыхающие будут останавливаться в таких городах, как Тамань, Новороссийск и Геленджик. Пока инфраструктура не будет справляться с ситуацией, проблема не решится.

Стоит добавить, что в октябре 2020 года Минэкономразвития доведены до бюджета Севастополя и Крыма все выделенные средства федерального бюджета в размере 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно. Так что проблемы водоснабжения Крыма можно решать уже сейчас.

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Темы крым засуха крымнаш водоснабжение водохранилища крыма
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