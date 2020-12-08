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Автор Усам Оздемиров

Центробанк России запустит третью форму денег

Экономика » Финансы » Деньги

Всем известны две формы денег — наличные и безналичные. Недавно Центробанк России решил последовать пословице "Бог троицу любит" и объявил о намерениях запустить третью форму денег — цифровой рубль. Правда мы в этом начинании не первые, а лишь следуем общемировому тренду.

Центробанк России запустит третью форму денег

Что такое цифровой рубль и что он даст населению

Цифровой рубль — это всё тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег, успокаивает регулятор. Если бумажные деньги, банкноты имеют уникальный номер, то цифровым присвоят коды и будут их хранить в специальных электронных кошельках. Передача данных кодов от одного лица к другому будет являть собой смену обладателя денег.

Если послушать представителей Центробанка, у цифрового рубля столько преимуществ, что они способны рассеять сомнения у самых непробиваемых скептиков. Его эмиссию будет осуществлять Банк России, в чём и состоит главное отличие от криптовалют — своеобразных денцентрализованных денег, не имеющих за собой такого мощного "тыла".

Выполняя все три базовые функции денег (средство платежа, мера стоимости и средство сбережения), цифровой рубль станет доступен всем: гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка и государству.

Его ключевая инновация заключается не в новой форме денег, а в расширении прямого доступа экономических агентов к обязательствам Центробанка, объясняет зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. По этой причине цифровые деньги никуда не денутся, даже если коммерческий банк разорится.

В консультативном докладе ЦБ обещают, что новая форма валюты должна совместить в себе плюсы наличного и безналичного расчётов, при этом будет возможность рассчитываться дистанционно. Надёжность и ликвидность цифрового рубля сродни наличным деньгам, а безопасность — деньгам на карточке. При этом проводить платежи станет намного удобнее благодаря простоте расчётов, их высокой скорости, низким издержкам и высокой надёжности.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в настоящее время прорабатывается механизм офлайн-расчётов цифровыми рублями, чтобы иметь возможность пользоваться ими даже там, где нет доступа к интернету. Таким образом возрастёт охват населения финансовыми услугами, так как ими смогут воспользоваться покупатели и продавцы на отдалённых, малонаселённых и труднодоступных территориях. Выступая перед депутатами Госдумы, она отметила, что цифровой рубль означает

  • более дешёвые транзакции для граждан и бизнеса,
  • форму денег более адаптированную для потребностей цифровой экономики, смарт-контактов,
  • и возможность обеспечить прозрачность платежей для государства.

Эльвира Набиуллина заверила, что нет задачи вытеснить какой-то вид денег, а граждане и бизнес смогут сами выбирать, для каких случаев какого типа рублём им удобнее пользоваться.

Для государства выгода состоит в том, что станет возможным эффективный контроль использования бюджетных денег и экономия триллионов рублей за счёт автоматизации выплат заработных плат и социальных платежей.

Если после консультаций будет принято окончательное решение о целесообразности запуска цифрового рубля, то Банк России подготовит полноценную концепцию и к концу следующего года перейдёт к этапу пилотирования на ограниченном числе пользователей.

Нужна "правильная” цифровая валюта

Исследования о возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (central bank digital currency, CBDC) проводятся по всему миру. В начале этого года ЕЦБ, ФРС США, Банки Англии, Канады и Японии, а также ЦБ Швеции и Швейцарии совместно с Банком международных расчётов создали рабочую группу по изучению проблемы CBDC, которая вскоре подготовила специальный доклад.

Некоторые из этих центральных банков уже объявили набор новых сотрудников в такие проекты. В сентября ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака "цифровой евро". Председатель Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что вопрос выпуска цифровой валюты находится на стадии обсуждения. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, у них полным ходом идёт разработка американского варианта CBDC. При этом Пауэлл сделал оговорку в том плане, что "в этом вопросе важно не опередить всех, а сделать цифровую валюту правильно".

Дальше всех в данной теме продвинулись власти Китая, которые выделили в октябре десять миллионов юаней на пилотное тестирование цифровой валюты.

Из двух миллионов желающих поучаствовать в проекте в городе Шэнчжэнь было отобрано 50 тысяч человек, которые успешно потратили выделенные им цифровые юани, а некоторые участники прикупили их себе дополнительно.

Идёт ли сегодня речь о гонке в области цифровых валют? Этого исключать нельзя.

Как отмечают специалисты Центробанка, во имя макроэкономической и финансовой стабильности следует поторопиться с созданием цифрового рубля, иначе есть существенный риск перераспределения средств в иностранные цифровые валюты. Китай в ближайшее время полноценно выйдет на этот рынок, затем могут последовать цифровые доллары и евро.

Если Россия поторопится, то сможет занять весомую долю рынка, считает руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Банки в сомнениях

Всё бы хорошо, только руководители наших коммерческих банков восприняли инициативу Банка России с настороженностью. И не напрасно: может случиться так, что граждане и организации смогут открывать электронные кошельки с цифровыми рублями напрямую в ЦБ в обход всяких финансовых посредников.

Учитывая возможности ухода от банковских комиссий и тенденцию к понижению процентов по депозитам, многие клиенты будут готовы использовать цифровой рубль ЦБ и для переводов, и для хранения.

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает, что в случае введения цифрового рубля "часть бизнеса может перейти от банков к ЦБ". Занятие бизнесом не соответствует роли ЦБ, предостерегает Андрей Костин.

Сбербанк вышел с инициативой расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов полагает, что построение централизованной системы учёта цифрового рубля, способной выдержать текущую нагрузку безналичных расчётов, будет очень сложно и рискованно.

В ЦБ пока не могут сказать, какая модель взаимодействия с участниками рынка цифровых денег будет в итоге выбрана.

Зампред Банка России Алексей Заботкин поспешил успокоить банкиров и заявил, что ситуация, при которой ЦБ будет единолично и напрямую обслуживать всех пользователей цифрового рубля, маловероятна.

Банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы и услуги. Объём операций должен вырасти благодаря их удешевлению и повышению удобства, что позволит банкам и дальше зарабатывать.

Возможно, реальный запуск цифрового рубля в будущем действительно способен осложнить жизнь коммерческим банкам. Однако их трудности вряд ли вызовут сочувствие у подавляющего большинства россиян, страдающих в ситуации коронакризиса из-за снижения доходов, безработицы и закредитованности.

Как отмечает доктор экономичеких наук, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Грачёв, из 100 крупнейших компаний мира 44 — это финансовые институты. Порядка четверти мирового пирога забирает именно финансовая система. По итогам девяти месяцев этого года Сбербанк получил 558 миллиардов рублей чистой прибыли, тогда как большинство российских предприятий еле сводят концы с концами.

Иван Грачёв задаётся вопросом, какие тогда проекты профинансировал Сбербанк для получения подобной прибыли. И отвечает: грубо говоря, это просто снятие денег с населения и предприятий.

Будет ли принято положительное решение о введении цифрового рубля? Если с его помощью можно будет бороться против нецелевого использования бюджетных средств, с коррупцией, незаконным выводом денег в офшоры, биржевыми спекуляциями вместо кредитования реального сектора экономики — то народ против этого точно возражать не будет.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы рубли центробанк иван грачев андрей костин цифровые деньги эльвира набиуллина
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