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Автор Игорь Буккер

Копейка рубль бережёт или карточка?

Экономика

Что меняется в финансовой сфере в последнее время? Какие новшества появляются в условиях эпидемии коронавируса? Нужна ли российской валюте деноминация? Почему при её проведении всегда возникают потери, платить за которые приходится конечному потребителю? В чем преимущества пластиковых карт перед наличкой? Как нужно относиться к деньгам и новшествам, с ними связанным? Как денежная сфера будет развиваться дальше? На эти и другие вопросы ведущего "Правды. Ру" Игоря Буккера ответил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

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— Максим, почему так много нулей на наших бумагах? Ведь можно же сделать деноминацию. Зачем нам всем поголовно опять быть миллионерами, а то и миллиардерами?

— Для экономистов и экономики этот вопрос — непринципиален. Масштаб цен можно мерить рублями, можно — копейками.

Более того, если мы сейчас произведем деноминацию, то есть отрежем количество нулей, то:

  • с одной стороны, наша валюта будет стоить дороже,
  • но, с другой стороны, после того, как подрезают нули, цены-то всегда чуть-чуть стремятся вверх.

Это по разным причинам происходит.

Продавцы понимают психологическую готовность покупателей платить больше. Потому что люди привыкли отдавать тысячи за небольшое количество продуктов, а тут за какие-то рубли получается гораздо больше. И в этой психологической ловушке поднимают цены.

Кроме того, нужны округления. Это — тоже сложно и, мы на этом тоже слегка потеряем.

Пластик и копейку сбережёт

Нам сейчас несложно оплатить с точностью до рубля, а если по карточке, то — даже до копейки. Если же мы проведем деноминацию — сократим количество нулей, то в рамках округления тоже будут потери для конечного клиента.

В советские времена коробок спичек стоил 1 копейку. Это покажется смешным, но после деноминации, при росте ценности денег в 10 или 100 раз, он все равно будет стоить 1 копейку.

Поэтому потери для граждан будут на каждом округлении. Они могут казаться смешными, незначительными, но они в любом случае будут, и в комплексе уже могут стать ощутимыми.

Поэтому я все-таки считаю, что не надо искусственно повышать стоимость валюты путем отрезания нулей, это больше похоже на игру. Нам, конечно, приятнее будет, что рубль стал дороже, чем какие-то другие валюты, но пользы от этого точно не будет.

Хотя в некоторых странах к этому прибегают. В Белоруссии недавно увеличивали стоимость своей валюты опять же не силой своей экономики, а просто законодательным образом отрезая нули, изменяя номиналы национальной валюты. Но к этому прибегать нужно только, если количество нулей уже действительно становится очень большим.

— Максим, наверное, психологически за копейку и рубль обидно. Пословица "копейка рубль бережет" ушла в прошлое. Какая копейка?! Да какой рубль-то даже?!… Что с него толку. Выпускать купюры небольшого номинала — совершенно бессмысленно, потому что их изготовление обойдется дороже.

— Да, но это — нормально. Выведение из оборота мелких денежных знаков делается именно по причине того, что они очень дорогие. Они еще могут даже какое-то время выпускаться, будучи дороже своего номинала.

Сейчас не используются монеты в 1 копейку, в 5 копеек, да и другие копеечные монеты редко встречаются. С течением времени выпуск снижается и постепенно государство отказывается от их использования.

В разных странах по-разному подходят к решению этих проблем. Были эксперименты с выпуском пластиковых банкнот, которые меньше изнашиваются, у них срок службы больше. На самом деле лучшее решение проблемы — использование платежных карт.

Я в последние месяцы, даже годы к наличным деньгам очень редко притрагиваюсь. Я думаю, некоторые граждане нашей страны даже забывают, как выглядят деньги разных номиналов. Пока это небольшое количество людей, но думаю, что такие уже есть.

— Конечно, пластиковые карточки удобней. Пандемия коронавируса также способствует развитию безналичных расчетов.

— Да. И мне, например, так легче контролировать расходы, потому что видна каждая покупка и общий баланс, я всегда сразу вижу остаток, не надо копаться в кошельке или кармане. С развитием технологий, мне кажется, безнал будет еще больше востребован — все-таки он удобнее, как не крути.

— Если вы еще хотели что-то пожелать нашим зрителям?

— Я бы пожелал в этих непростых условиях карантинных ограничений все-таки сохранять спокойствие, хорошее настроение, прагматично относиться ко всем изменениям, в том числе связанным с финансами.

Они любят не эмоции, а точный расчет. В любых новшествах могут быть и недостатки, но они обычно временные, а позитивного чаще все равно бывает больше. Просто надо ответственно и грамотно к этому относиться.

Если вы выбираете банк, посмотрите отзывы и так далее. Если берете кредит, то посмотрите реальную процентную ставку, посоветуйтесь с людьми, которым вы доверяете, не в интернете где-то прочитаете, или с профессионалами, или с людьми, которым вы доверяете. Пожалуй, это все пожелания, которые связаны с финансовой частью нашей жизни.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы банк рубль финансы копейка деноминация максим чирков банковская система
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