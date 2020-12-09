Вклады в российских банках надёжно застрахованы

Какие проблемы в финансовой сфере сейчас наиболее остры? Что меняется, а что остается по-прежнему? Как обуздать макро-алчность микрофинансистов? Чем они опасны? Почему хранить свои деньги можно даже не в самых крупных и надёжных, но даже в самых ненадёжных российских банках? Обо всём этом и многом другом рассказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

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— Максим, какие ещё проблемы появились сейчас в финансовой сфере?

— Сейчас действительно появилась серьезная проблема, с которой финансовым властям надо жестко бороться. Микрофинансовые организации злоупотребляют низкой финансовой грамотностью большинства населения, они просто реально паразитируют на наиболее незащищенной части нашего населения.

Я удивляюсь, насколько микрофинансовая деятельность (хотя по отношению к ней можно употребить гораздо более жесткие слова) пронизывает все в регионах. Конечно, регулятор приходит и туда. Здесь, конечно, регулирование должно быть очень жесткое.

С моей точки зрения, нужно сконцентрироваться на пресечении подобных злоупотреблений возможностями предоставлять кредиты под грабительские проценты. Надо пресекать таких недобросовестных ростовщиков, потому что от этого страдают люди, которых государство должно защищать в большей степени.

— Это связано и с коллекторами, с выбиванием долгов.

— Да, безусловно. Хотя коллекторы — это уже вторичная система. Первично, что из-за своей финансовой неграмотности при срочной потребности в деньгах, нахождении в нетрезвом или каком-то нервном состоянии люди попадают в финансовую кабалу, в зависимость, из которой выбраться практически невозможно.

В России, конечно, что-то делается для улучшения в этом секторе, есть законодательство о банкротстве и многие другие вещи.

Но на самом деле надо решать проблему в корне, чтобы этих злоупотреблений не было, чтобы не было сотен процентов годовых по кредитным продуктам, когда у нас обычные банковские процентные ставки — в единицах процентов. Нужно, конечно, ограничивать и микрофинансовые организации каким-то образом.

Недопустимо позволять таким деятелям создавать себе сверхкапиталы за счет обнищания большого количества людей. Государство должно это очень решительно, жестко и серьезно пресекать.

— Что вы могли бы посоветовать людям, у которых деньги находятся не в крупнейших банках, а в тех, которые могут оказаться под угрозой лишения лицензии?

— На самом деле у нас есть система страхования вкладов. И она работает достаточно эффективно. Без всяких оговорок. Есть некоторые проблемы, но в общем это — эффективно работающая система.

Все вклады застрахованы

Поэтому, если вклад по размерам укладывается в систему страхования (а у большинства людей они как раз — до миллиона — 1,5 миллионов рублей), то в принципе разница небольшая — это государственный, крупный и надежный банк или банк, который потенциально подпадает под лишение лицензии.

Разница только в том, что могут быть неудобства, когда вам придется получать вклад от Агентства по страхованию вкладов. Зато взамен вкладчик условно менее благонадежного банка получает более высокие проценты. Выбор здесь всегда за самим вкладчиком.

Мои личные друзья, очень финансово грамотные, специально держат деньги в банках с наименьшей надежностью, потому что они абсолютно уверены в том, что система страхования вкладов защитит. Если есть гарантии, то зачем держать средства на вкладе с меньшей доходностью.

Хотя некоторые из этих вполне финансово грамотных людей попадают в некоторые неприятные истории, которые могут потрепать невры. Года два или три назад один знакомый после отзыва лицензии банка обратился за получением вклада. Оказалось, что его вклада в реестре нет.

Банк был настолько третьесортный и ненадежный, что они принимая вклады, вообще не проводили соответствующую регистрацию. Но в итоге даже там, слава Богу, все завершилось благополучно. Но опять же получается, что иногда бывают проблемы даже из-за высокой финансовой грамотности.

Просто люди знают, что есть Агентство по страхованию вкладов, система гарантирует возврат вкладов. И они пользуются этим, они имеют право пользоваться этими знаниями и пользуются такими возможностями.

— Получается, что хоть что-то у нас работает? Люди не остаются брошенными?

— Конечно. Нельзя сказать, что прямо все плохо. И чиновники, которые отвечают за эту систему, пытаются сделать чтобы ситуация у нас стала лучше.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев