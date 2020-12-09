Франшиза и в кризис востребована и окупается

Каким франшизам кризис не помеха? Почему франчайзинговые предприятия развиваются лучше других даже во время кризисов? Как быстро окупается франшиза? Как это происходит в среднем? Какие франшизы востребованы в нынешнее кризисно-коронавирусное время? На все эти и другие вопросы ответил заместитель исполнительного вице-президента Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Сергей Рак.

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Чем хороша франшиза

— Сергей Леонтьевич, как быстро должна окупаться франшиза? Как это происходит в среднем?

— Я лучше скажу, как она не должна окупаться. Мы боремся как раз с тем, что некоторые обещают все и разу. Если вы сейчас откроете сайт "Выгодная франшиза", то увидите что-нибудь, типа:

Окупится за три месяца!

Почти никаких вложений!

Суперфраншиза, максимум за 6 месяцев!

Но все это — нереально. Хотя раньше в моей практике подобное было. Если открылся в сезон, то за три месяца действительно полностью окупаешь все свои вложения. Но если открылся не в сезон, то все равно получается не меньше года. То есть — очень важна сезонность.

Я создавал франшизу быстрого питания "Стардогс". Когда в 2004 году я пришел в компанию, она управляла своими ста точками, за 10 лет их количество не выросло. Когда мы перешли на систему франчайзинга, то за четыре года сразу выросли до 1000 точек.

Но сейчас в любом случае примеров такой быстрой окупаемости я не знаю. Нормальный уровень окупаемости — где-то два года и выше.

Как выбрать надёжную франшизу

Что нужно делать, чтобы выбрать направление, мы описали на первой странице сайта Российской ассоциации франчайзинга. Там — прямо такой чек-лист "Как выбрать качественную франшизу" или как, например, определить некачественную.

Один из параметров: нормальный срок окупаемости — два года и выше. Может, конечно, у некоторых что-то гораздо быстрей окупиться, но это будет уже исключение.

Например, возможна быстрая окупаемость по франшизе "Умная среда". Ее выгода в том, что вы сразу же заключаете договор с муниципальными организациями — ГУПами, МУПами, дирекциями, у которых есть серьезные бюджеты на благоустройство городов.

Им удобнее на своем рынке, если они нащупают качественный товар, заключат договор. Тогда вы можете окупиться и за полгода. А, например, в ресторанном бизнесе нормальный срок окупаемости — два года. Быстрее не получится.

— Но даже несмотря на нынешние особые карантинные условия, такой срок остается? Или какие-то поправки могут быть?

— Ну как поправки?… Если закрыт объект, конечно, какая уж тут окупаемость, тогда уже о выживаемости речь идет. Тем не менее, и сейчас успешно продолжают работать многие предприятия. Та же "Чемпионика", например, это — образовательная франшиза, футбольные клубы.

Чем хороши качественные управляющие компании — они слушают клиентов и дорабатывают, многие делают по их просьбам. Им партнеры говорят, что приходят мамы с детьми. Мальчики занимаются, а девочки сидят скучают, бесятся. Мамы просят сделать что-нибудь для девочек. Сделали школу танцев для девочек.

Потом сказали: хорошо, что двигательная активность, но есть и такие, которым лучше было бы посидеть с компьютером. Сделали программирование.

Кризисная модель

Случился кризис — невозможно очно заниматься. Сделали модель с видеоуроками, онлайн-занятиями. Онлайн-занятия проводятся даже с тренером по футболу.

Они предложили: можете купить по цене одной обе эти две франшизы: онлайн-модель и офлайн. Закончится кризис — перейдете в офлайн. Будет кризис как сейчас — работаете с онлайн-моделью. Так они сохранили 90% своих крупных партнеров и продолжают развиваться.

Понятное дело, что идти сейчас в ресторанный рынок и открывать салоны красоты — дело крайне рискованное, никак нельзя быть уверенным, что не закроют. Выбирайте франшизы в тех отраслях, которые продолжают работать:

образовательные,

логистические,

производственные.

— Так стоит ли этим заниматься в такой ситуации?

— Когда-то все равно закончатся все эти карантины, и все откроют. Недавно член нашей Российской ассоциации франчайзинга — "Osteria Mario" — открыла ресторан на Мичуринском проспекте в Москве. Я еще удивился, потому что это — дорогая франшиза — 10 миллионов и выше нужно внести в это дело.

Зато сейчас упали расценки на аренду. Вот те, кто готов рисковать, могут воспользоваться моментом и заключить договора аренды по очень низким ставкам. И они уверены, что к ним придут люди. Поэтому есть не только минусы, но и плюсы в нынешней ситуации.

— Что вы могли бы посоветовать?

— Главное — не падать духом. Всегда есть люди, которые идут за мечтой, и их не остановишь. Слава Богу, что в нашей стране такие есть, мы видим, что и сейчас открываются новые предприятия. А те, у кого уже есть свое дело могут посмотреть на франшизу как диверсификацию своего бизнеса.

Есть много разнообразных предложений. Мы ожидаем, что за следующие три года франшиза в России увеличится раза в полтора, ровно из-за того, что в кризисы спрос на франчайзинг, как на более надежную модель открытия бизнеса, выше.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев