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Автор Александр Шторм

Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян

Экономика

Российская налоговая служба в ближайшие годы начнет следить за балансом доходов и расходов обычных граждан. Теперь этот контроль будет распространяться на всех россиян, а не только на чиновников и депутатов.

Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян

Ранее о необходимости оградить теневую экономику от вливания средств граждан налоговики говорят уже несколько лет. Но еще в 2019 году тема была достаточно "трепетной".

Вот только на конференции "Налоги 2019" специалисты министерства экономического развития предложили ФНС вести контроль доходов и расходов россиян.

2020 год стал основанием для старта таких решений. Налоговики решили отработать все процедуры контроля соответствия доходов и расходов на гражданах, которые обязаны уплачивать "налог на роскошь".

Таким образом россияне, купившие себе автомобиль дороже трех миллионов рублей, стали неожиданно для себя получать письма из налоговой инспекции.

В них говорилось о факте приобретения и стоимости предмета, после чего образовывалась странная ситуация: человеку было необходимо либо доказать происхождение денег на покупку, либо признать наличие других источников дохода с уплатой дополнительного налога.

Разумеется, теперь можно ждать постепенной автоматизации процесса и распространения практики на всех граждан уже в 2021 году. Напомним, процессы запущены не внезапно и не вчера. В телеграм-канале "Сми_ли" еще весной писали, что карты и счета граждан теперь под автоматическим колпаком мытарей.

По словам сетевых аналитиков, во время эпидемии налоговые органы позаботились о введении нового регламента, обязывающего банки автоматически предоставлять информацию о своих клиентах в ФНС. Теперь ФНС без запросов может получать информацию:

  • об открытии и закрытие депозитов и счетов,
  • о трансферах средств из и в электронные кошельки,
  • о денежных поступлениях и переводах,
  • о некоторых других операциях.

"Такая автоматическая система уже в 2019 году была применена в Сбербанке, где сразу обрабатывается две базы: текущие счета и телефонные контакты. И если вы перечислите деньги контакту, с которым ранее ни разу не говорили по телефону, система получит уведомление о возможном левом заработке или мошенничестве. Сюда попадают и переводы круглых сумм (например, 10 000 рублей) и переводы больше 100 000 рублей. Теперь ФНС получит данные с пометкой подозрительной операции и будет решать, что с этими данными делать", — подытожили авторы проекта.

Стоит отметить, что до лета 2020 года автоматический контроль был недоступен, но теперь выявлять возможные незадекларированные доходы стало намного легче.

Банковские системы собирают и обрабатывают данные без всяких проверок и получения разрешений от вышестоящих инстанций. С каждым днём неуплата налогов становится всё более рискованной затеей, а сэкономленные на налогах средства могут обернуться штрафами и пенями.

Эксперты объяснили, что цель властей и ФНС — выявление несоответствия того, что человек официально зарабатывает и дорогостоящих покупок без кредита (машины, "ювелирка", жилье, шубы, и т. п.).

Кроме того, специалисты по налогообложению отмечают, что в службе прорабатывается закрытие лазеек — заявлений навроде "это прибыль с вложения в биткоин" (надо будет подтвердить), займ или подарок от друга (вопросы возникнут к доходу друга), наследство (надо будет доказать), накопления за несколько лет (будет считаться белый заработок за три-пять лет).

Цель работы такой системы, как ранее заявлял "Ведомостям" глава ФНС, — "сделать уплату налогов неизбежной и одновременно максимально комфортной", в том числе это будет достигнуто благодаря системе мониторинга и анализа доходов и расходов.

Так что маклеры, перевозчики, "ноготочки", программисты-фрилансеры и прочие дяди Жоры с гаражным автосервисом могут готовиться (примерно к 2022 году) как минимум, становиться самозанятыми — чтобы легко и комфортно уплачивать минимум налогов со своего "серого" дохода", — иронизируют экономисты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы фнс налоги налогообложение неуплата налогов доходы населения
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