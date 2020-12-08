Чем хороша франшиза

Почему малому предпринимателю гораздо выгодней заниматься франшизой, чем открыть собственное предприятие? Почему франшиза лучше и устойчивей стартапа? Какую помощь получали франчайзинговые предприятия во время карантинных мероприятий? Как начинающим бизнесменам подключиться к франшизе? Какие франшизы наиболее востребованы? На все эти и другие вопросы ответил заместитель исполнительного вице-президента Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Сергей Рак.

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— Сергей Леонтьевич, вы сказали, что несмотря на карантинные меры франшизы России развивались. Наверное, все-таки были какие-то сложности и сбои? Не всегда же всем везет?

— Конечно, сбои были. Позакрывались салоны красоты, рестораны, очень много торговых центров. Конечно, в таких условиях крайне тяжело бизнесу выстоять без государственной поддержки. Хорошо, что она была оказана. Также сыграло роль то, что франчайзинговые системы — более устойчивые, чем отдельный бизнес.

— Почему? Чем франчайзинг так хорош?

— Статистика показывает, что через 5 лет после открытия продолжает действовать 80% франчайзинговых предприятий. А из стартапов, например, через 5 лет после открытия не более 10-15% работают.

И вот, пришел кризис — самое время проверить, действительно ли франчайзинг более устойчив, чем обычный стартап? Понятно, что если закрылся торговый центр, то какая тут устойчивость? Не могут клиенты прийти.

Вместе — сила

Но даже в этих условиях франчайзинг проявил себя с лучшей стороны. Управляющие компании — правообладатели — вместо своих предпринимателей вели переговоры с арендодателями.

Одно дело, когда я — индивидуальный предприниматель, другое дело, когда приходит мой старший партнер, у которого сотни таких точек. Он говорит: если вы будете закрыты, тогда мы уйдем, в дальнейшем к вам никто не придет из нашей сферы.

Это отрезвляло арендодателей, они легче шли на переговоры. Если нельзя было сразу открыть центр, то шли навстречу в других вопросах — снижали арендную плату и так далее.

Для салонов красоты большую ценность представляют персоналии. Ушел мастер — возможно, уйдут клиенты. Владельцы франшиз и с этим помогали.

Салоны "Пальчики" и более известные в регионах салоны "Точка красоты" открывали комнату в Skype, Zoom или в WhatsApp и общались каждый день. Они рассказывали предпринимателям, куда в их регионе обращаться, чтобы получить поддержку, проводили психотерапевтические и образовательные беседы. Это позволило сохранить коллективы и нормальные условия.

Франчайзинговыми компаниями оказывалась и юридическая помощь по подготовке пакета документов для получении господдержки. Далеко не у всякого предпринимателя есть квалифицированный юрист, который может сделать такой большой пакет, а франчайзинговые компании брали это на себя.

Можно было получить до 1 миллиона рублей субсидии во время карантина, если вы занимаетесь франшизой по любому бизнесу, кроме алкоголя и сигарет. Все остальные могли получить на свой первоначальный взнос субсидию, компенсацию затрат и так далее. Сами франчайзинговые компании тоже финансово помогали.

— Какие виды франшизы больше востребованы в Москве и других мегаполисах, а что — в регионах? Или большой разницы нет?

— Общепит, конечно, всегда и везде востребован. Образовательные франшизы активно развиваются повсеместно, всегда идут на ура.

Логистическая франшиза СДЭК тоже везде идет очень успешно, потому что там даже самозанятый может открыть. Это, что называется на любой карман, с очень небольшими инвестициями и совершенно небольшой офис.

Из новых популярных есть, например, франшиза в социальном бизнесе — патронажная служба "Близкие люди" родом из Нижнего Новгорода. Там самозанятый тоже может работать даже без открытия офиса. Проходит обучение, получает пакет документов, подключает его и начинает работу.

По-прежнему пользуются спросом в городах, где бизнес все-таки продолжает жить, франшизы, связанные с обслуживанием бизнеса. Например, "1С. Бухобслуживание". У них в этом году даже больше спрос, чем в прошлом.

Часто регионам интересны туристические направления. В в прошлом году была запущена интересная франшиза "OneGlamping" — глэмпинг-отели, так называемый гламурный кемпинг.

Недавно я проводил вебинар для Марий Эл. Там запросили производственную франшизу. Вот производственная франшиза родом из Крыма — небольшой цех, который перерабатывает отходы производства: полимеры, включая пищевую пленку.

В эту основу добавляют песок и делают малые архитектурные формы — лавочки для парков. Экологическая тема — очень нужная сейчас, важно переработать качественно такие отходы.

Медицинские франшизы, конечно, развиваются. И все франшизы, которые связаны с доставкой. У MyBox в четыре раза выросло количество запросов и объемов реализации.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев