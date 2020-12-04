Суд отклонил одно из ходатайств России по делу ЮКОСа: что дальше?

Верховный суд Нидерландов принял решение отклонить ходатайство России, которое было подано в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Напомним, бывшие акционеры компании требуют от РФ 50 миллиардов долларов. С учетом процентов, накопившихся за время разбирательств — 57 миллиардов.

О каком ходатайстве идет речь

Речь идет о ходатайстве, которое было подано российской стороной в июне этого года. В нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате бывшим акционерам ЮКОСа по крайней мере до завершения рассмотрения дела по существу.

Верховный суд Нидерландов пришел к выводу, что вероятность победы российской стороны "не настолько высока, чтобы одобрять приостановку исполнения решений, не дожидаясь окончательного вердикта". При оценке того, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, суд также "не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ".

"Данное решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу. Слушания в рамках разбирательства по существу пройдут в начале 2021 года", — говорится в решении суда.

По некоторым данным, начало слушаний запланировано на 5 февраля.

То есть это не окончательный вердикт по разбирательству в рамках дела ЮКОСа. Однако решение однозначно не в пользу России. Ведь теперь, весьма вероятно, бывшие акционеры ЮКОСа начнут добиваться ареста российской собственности — в первую очередь, в странах Западной Европы и США.

История вопроса

Такое уже было, когда в 2014 году Международный арбитраж обязал Россию выплатить более 50 миллиардов долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Вердикт был основан на том, что действия России в отношении ЮКОСа якобы нарушили договор к Энергетической хартии от 1994 года. Россия этот договор подписала, как и Хартию. Но с оговоркой, что будет исполнять его в той мере, в какой это не противоречит Конституции РФ и иным национальным законам. В результате договор к Энергетической хартии Россией не был ратифицирован.

В 2016 году окружной суд Гааги признал решение Международного арбитража недействительным. Но в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги вердикт окружного суда отменил, восстановив тем самым решения арбитража. В мае Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Что дальше? В российском Минюсте отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов, назвав его "необоснованным". И пообещали продолжить отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях.

"Также отмечаем, что ранее в практике Верховного суда Нидерландов никогда не принимались решения о приостановлении исполнения по подобным делам", — говорится в заявлении российского ведомства.

После этого решения можно ожидать возобновления попыток ареста российской собственности бывшими акционерами ЮКОСа. Ранее эти попытки были безуспешными, но в нынешней ситуации прогнозы на этот счет сделать довольно сложно. Слишком много разных факторов, включая напряженные отношения России и Запада, чтобы говорить только о юридических аспектах подобных разбирательств.