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Автор Игорь Буккер

Российским банкам ковид не страшен

Экономика

Хотя наши банки меняют условия расчетов по кредитным картам, это — не критично. Уходить в виртуальную реальность наши финансы стали уже давно, потому что банкам выгодно снизить издержки, убрав основную массу клиентов из офисов. Как меняется работа банков в связи с эпидемией? Зачем помимо дополнительной прибыли банки стали заниматься совершенно непрофильными услугами?

Грозит ли новая волна отзыва лицензий? Что еще происходит в банковской сфере? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. ru Игоря Буккера ответил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

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— Максим, в этом году компании стали работать по-новому, потому что просто были вынуждены из-за введения целого ряда карантинных мер. Для клиентов появились некоторые приятные вещи. Например, заказанное через "Лабиринт", можно получить на кассе "Пятерочки". Службы доставки заработали активней.

Каждый изыскивает для себя какие-то новые возможности. У банков что-то новое — такое совершенно ноу-хау — появилось за этот период?

— Конечно. В нынешних условиях все банки особый упор делают, конечно, на дистанционную работу.

Хотя в финансовом секторе пандемия, может быть, не так сильно играет, как в других сферах, поскольку и раньше — год назад и два года назад — банки были заинтересованы убрать клиентов из своих отделений, чтобы сократить расходы.

Банки виртуально идут к людям

Идет развитие различных приложений, всевозможных сервисов, все больше услуг клиент может получать со своего компьютера и телефона.

Из нового интересного, конечно, банки-лидеры, наши государственные банки начали проводить интеграцию различных видов услуг, которые делаются под банковским или около-банковским брендом. Прежде всего, "Сбер" презентовал и уже достаточно успешно внедряет новые услуги.

Банки, понимая, что люди сейчас больше находятся у средств связи, у компьютеров, несколько отдалены от банка и друг от друга, пытаются консолидировать клиентскую базу не только на использовании своих банковских услуг, но и максимально возможной инфраструктуры, которую они в срочном порядке создают.

Все сервисы ведут в банк

Мы видим, что наш крупнейший банк приобретает сервисы, которые к банковской деятельности слабо относятся или вообще никак не относятся. "Сбер" приобрел поисковик "Рамблер" и создал много различных мультимедиа-сервисов.

По сути дела, произошло создание полной цифровой инфраструктуры. У крупнейших российских банков, конечно, количество клиентов беспрецедентно. Этим они и успешно воспользовались.

Клиентскую базу можно и нужно использовать максимально. Это будет создавать дополнительный денежный поток с помощью других сервисов, которые напрямую к банковской деятельности не относятся. Вот это, наверное, основная тенденция, которую мы видим на сегодняшний день в банковском секторе.

— Получается, что неплохая ситуация в банковской сфере, особенно у ведущих игроков. Но были сообщения, что ожидается лишение лицензий у ряда банков в следующем году. Такое возможно? Не все банки одинаково надежны?

— Если мы посмотрим нашу новейшую финансовую историю, то лишение лицензии уже лет семь — такая новая нормальность для нас. 4-5-6 лет назад лицензии у банков отзывались просто пачками, прямо в огромных количествах.

А за последние несколько месяцев, по крайней мере, отзывов лицензий не было. Может быть, это коснулось только единичных совсем небольших банков. Но я не помню такого, хотя отслеживаю эту ситуацию.

Перспективы отзыва у кого-то лицензий, конечно, есть, но идет уменьшение общего количества подобных случаев. Это происходит не потому, что экономическая ситуация стала лучше, чем в прошлые годы. Конечно, в этом году она стала сложнее.

Чистка банков от грязных денег

Просто происходит очистка банковского сектора. Она уже идет достаточно давно и дает свои результаты. Ведь в нулевые годы и в начале 10-х годов мы были одни из лидеров в мире по количеству банков. Но это была ненормальная система.

Понятно, что различные злоупотребления были тоже массовыми, а как раз в банковском секторе они очень сложно ловятся.

Финансовые потоки — сложная система, непосвященному человеку видно только, что какая-то сумма туда ушла, другая сюда пришла. А чтобы понять, что за этим стоит, бывает очень сложно разобраться. А часто за этим стоит отмывка денежных средств, уход от налогов или использование различных оффшорных схем.

Очистка банковского сектора улучшает его. Те банки, которые в наибольшей степени злоупотребляли, ушли из банковского сектора. А оставшиеся понимают, что их уже меньше, что контроль за ними стал лучше, выявление махинаций более вероятно, и соответственно наказание, если и не неизбежно, то придет с очень большой вероятностью.

Поэтому они уже играют по правилам. В России после периода 90-х годов банковский сектор — не единственный, который проходил период очистки от недобросовестных игроков. Это по многим секторам российской экономики хорошо видно.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы коронавирус максим чирков банковская система
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