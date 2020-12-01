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Автор Борис Алексеев

Тайные ложи "Газпрома"

Экономика » Правила игры » Бизнес

Яркая и содержательная страница "Наша команда" стала сегодня едва ли не обязательным элементом сайта любой компании. Информирование о руководителях и ключевых сотрудниках воспринимается как хороший тон и показатель ответственности бизнеса. Если же на сайте корпорации такая информация отсутствует, пользователь чувствует подвох: ведь обезличенными могут выступать чаще всего сомнительные фирмы.

Тайные ложи "Газпрома"

Удивительно, но некоторые компании-подрядчики "Газпрома" в этом плане мало чем отличаются от каких-нибудь финансовых пирамид или "правовых центров бесплатной юридической помощи". Например, ни на сайте АО "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), ни на странице недавно сознанного мегаподрядчика АО "Газстройпром" (ГСП) нам не удалось отыскать каких-либо сведений о руководителях этих компаний. Однако их можно найти в официальном реестре юрлиц, и тогда становится понятно, почему "национальное достояние" так старательно скрывает имена своих директоров.

Например, генеральным директором СТНГ значится Иван Сибирев — человек, фотографию которого невозможно найти в интернете, хотя имя его в публикациях деловых СМИ встречается довольно часто. Так, в июне этого года портал РБК распространил информацию о том, что Сибирев назначен первым заместителем гендиректора АО "Газстройпром", дочерней компании "Газпрома", в рамках которой были консолидированы её крупнейшие подрядчики. И опять же ни на сайте ГСП, ни на сайте "Газпрома" читатель не найдет об этом ни слова.

Зато массу сведений о данном господине выдаёт всё тот же реестр юрлиц, а также сообщают СМИ и телеграм-каналы. Из рееестра мы выяснили, что Иван Сибирев активно занимается не только строительством газопроводов, но и ресторанным бизнесом. Например, ему принадлежит доля 50% в компании "Вайн Энд Краб СПБ", известной одноимёнными роскошными ресторанами Wine & Crab, один из которых расположен на подмосковной Рублевке, в Барвихе, а второй — в самом центре столицы, на Никольской улице. Помимо этого Сибирев владеет долями в компаниях ООО "Мосмакс Ботанический", ООО "Мосмакс Третьяковский", ООО "Мосмакс Лахта", ООО "Мосмакс Никольская", основным видом деятельности которых указан также ресторанный бизнес.

Но особенно интересна информация о том, кто является партнером Сибирева по этому бизнесу. Вторая половина собственности в "Вине и крабах" принадлежит Светлане Кузнецовой — дочери известной чиновницы Марины Ентальцевой. Получается, Светлана Кузнецова ведет бизнес совместно с Иваном Сибиревым — первым замом гендиректора ГСП по восточносибирским проектам. Причем, если верить данным ФНС, Сибиреву "винно-крабовый" бизнес особо не нужен, как сообщили СМИ, его личный доход за 2019 год от одной только компании СТНГ составил 665 472 072 руб. 35 коп., или почти два миллиона рублей в день!

А на дворе, между прочим, коронавирусная пандемия, и любой ресторанный бизнес сейчас заведомо убыточен. Есть сильные подозрения, что, вкладывая деньги в Wine & Crab, а также ферму, снабжающую эти рестораны продуктами (о чем рассказывали в недавнем интервью рестораторы братья Березуцкие), Сибирев просто хочет сохранить свои столь важные для карьеры связи.

Впрочем, и сам привилегированный газостроитель при этом внакладе явно не остается.

Понятно, что со своими вполне известными общественности доходами, активами и связями Ивану Сибиреву не очень хочется "светиться" в публичном пространстве. Но дело даже не в этом, а в том, что в госкорпорации, получается, сознательно прячутся имена и доходы её руководителей. Допустим, "Газпром" не мог давать прямые указания о раскрытии информации СТНГ, поскольку та была формально частной компанией. Но что мешает теперь красиво представить всему миру команду "Газстройпрома" — официальной "дочки" "Газпрома", в которой первым заместителем работает Иван Сибирев? И сколько таких "скелетов в шкафу" у газового монополиста, остается только догадываться.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы доход газпром иван сибирев ресторанный бизнес
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