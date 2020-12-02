Алексей Мухин: Рубль, привязанный к ресурсам, станет мировой валютой

В России впервые за много лет принят дефицитный бюджет. Всё это происходит в год накануне выборов и возможной политической турбулентности. Навальный выступив в Европарламенте, уже сказал, что нельзя признавать итоги выборов в Госдуму в 2021 году. Госдума в очередной раз заморозила накопительную часть пенсий.

Как со всем этим бороться? Что нужно делать для решения проблем? Будут ли реальные меры для развития экономики? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, пандемия коронавируса негативно отражается на нашей и мировой экономике. Госдума впервые за много лет приняла дефицитный бюджет на следующий год, а скоро будут выборы, к которым уже сейчас готовимся не только мы, но и те, кто хотел бы вызывать политическую турбулентность в России.

— Дефицитный бюджет — это повод поговорить о том, что необходимо изменить систему госзакупок, которая до сих пор является очень коррупционной.

Счетная палата замучилась уже каждый год насчитывать от одного до двух триллионов рублей нецелевых расходов. Это — раз.

С другой стороны, существует такая коррупционная дельта. И это — тоже повод задуматься.

Если сложить все эти, что называется дельты, то получится, что на самом деле бюджет у нас — профицитный. Просто неэффективно используется.

В этом смысле последние телодвижения, которые сделал премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, очень-очень разумные. Если получится (я очень надеюсь) реформа, которую он предложил по целому ряду направлений, то будет очень хорошо и правильно.

Ведь там — не только сокращение персонала. В принципе мы это уже проходили. Он все равно только увеличивался. Важна оптимизация управленческих институтов и институтов развития.

Вместе это дает очень хороший синергетический эффект, который половинит этот самый дефицит просто росчерком пера. Если удастся в течение трех месяцев добиться тех задач, что поставлены перед кабинетом министров, то я думаю, ситуация будет не такая аховая, как можно предположить из отчетов, которые сейчас поступают в экспертное сообщество.

— А как быть с накопительной частью пенсий? Госдума их заморозила.

— Это — да. У нас есть очень серьезные претензии к Минфину, потому что либеральный блок нашего правительства довольно вольно обходится с деньгами населения.

В сочетании с ростом и интенсификацией фискального давления на население, это действительно приводит к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. На макроэкономическом уровне у нас ситуация — очень хорошая, чем гордятся наши либералы во власти, но микроэкономическая ситуация — это то, что находится у нас в карманах, очень плохая.

И самое интересное, что ковидная реальность просто раздвигает разницу в этих двух совершенно противоположных, полярных состояниях. — Макроэкономическая ситуация становится все лучше, а микроэкономическая ситуация — все хуже.

— Люди оценивают ситуацию как раз по тому, что у них в карманах.

— Вот этот дефицитный кризис в бюджете должен сподвигнуть к реформированию социально-экономического блока. В социальном блоке у нас еще что-то делать стараются. Экономический же блок у нас — совершенно квадратный.

У них там всяческий монетаризм в глазах горит священным огнем. Они сидят на деньгах, но не дают им работать в экономике. Все это, складываясь вместе, и привело к нынешнему плачевному результату. Нужно менять ребят, которые принимают такие решения.

Рубль — мировая валюта

— А куда смотрит президент и премьер-министр?

— Действительно два человека в нашей стране отвечают за имущественное, социальное, политическое и остальное благополучие — это премьер-министр и президент, с них спрос.

Как только Михаил Мишустин и первый вице-премьер Андрей Белоусов начинают движение в направлении решения этих проблем, чтобы деньги работали в экономике, чтобы была национализация этих инфраструктурных проектов и так далее, тут же против вступает МВФ, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов. Все они говорят: "Нет, так нельзя. Мы все потеряем. Мы рискуем очень серьезно".

Отчасти они правы, потому что международные правила финансовой игры направлены как раз на то, что эти деньги вполне могут пролететь.

Пока наши финансовые границы не на замке или хотя бы не под контролем, вбухивать деньги в экономику отчасти бессмысленно, потому что это — как класть деньги в дырявые карманы.

Они просто переместятся за рубеж в виде валюты в офшоры и в виде недвижимости, либо еще каких-то авуаров осядут в западных экономиках. Мы это проходили уже несколько раз.

Так надо создать такую службу, которая не будет пропускать деньги, оставляя их внутри страны. Именно так работают очень многие развитые экономики. Там это не дозволяется, а у нас нет возможности останавливать финансы.

Как только тот же Белоусов начинает об этом говорить, тут же наши системные либералы возражают: Нет, это невозможно, потому что это приведет к катастрофе. Это не соответствует правилам мирового рынка и так далее.

Они лукавят, потому что многие страны, в том числе США и Британия, нашли способы, для того чтобы валюта работала на их экономику. У них другого выхода просто нет. Иначе их экономика просто схлопнется.

Наша задача на самом деле сделать рубль конвертируемым, как это сделали китайцы, надо привязать нашу валюту к нашим природным богатствам. Речь идет не только о золотом стандарте, а также о нефти, газе и других ресурсах, которых у нас достаточно.

За этот рубль надо продавать наши ресурсы. Рубль мгновенно станет мировой валютой. Мы решим практически все свои проблемы.

Но эта модель финансового поведения встречает очень серьезное сопротивление со стороны либералов, которые, безусловно, стоят на страже интересов доллара, фунта и других валют, в которых они хранят свои сбережения. Ведь выход на мировой рынок новой валюты сразу отразится на курсах этих валют в сторону уменьшения их влияния.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев