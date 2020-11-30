Новый год-2020 пройдет под знаком бедности

Россияне не могут тратить большие деньги на празднование Нового года. Более того, россияне уже начинают брать займы на "оливье и елочку".

По данным опроса, проведенного для издания РБК, более половины страны готовится дарить на Новый год дешевые подарки.

Как писали социологи, выяснилось:

6% не готовы тратить… вообще нисколько.

Около 47% респондентов потратят на один подарок лишь полторы тысячи рублей.

При этом 23% планируют траты в коридоре от полутора до трёх тысяч.

13% респондентов готовы потратить от трёх до пяти тысяч,

11% могут позволить себе подарки стоимостью выше пяти тысяч рублей.

Пользователи соцсетей называют такое положение дел "срамотой" и не могут себе представить, что "взрослый человек не может дарит другому или детям подарок за 1500 рублей". На эти деньги можно лишь купить довольно дешевую выпивку, носки или "тупые "подарочные наборы с дезодорантами" в масс-маркете".

А по данным глянцевых СМИ, российская элита (чиновники, "звезды", бизнесмены) тратит на самые недорогие подарки "минимум $$900- 1500 за одну штуку" — это примерно уровень "подарка водителю или горничной".

Отметим, что другой опрос, проведенный, показал, что не готовы тратить вообще никакие деньги на подарки 48% респондентов. По 22% голосов выбрали варианты "меньше, чем в прошлом году" и "примерно столько же".

На самом деле, ситуацию сделал такой не один только коронавирус. В декабре доковидного 2019 года группа "Юником 24" провела опрос, на какие средства россияне собираются отмечать Новый Год.

Согласно результатам, многие стали брать кредиты и микрозаймы "на оливье и елочку".

И это не просто случайный результат, а тенденция

45% опрошенных не хватает денег на подарки,

40% — на новогодний стол,

10% — на развлечения и поездки,

5% — на одежду, стрижку, и т. п. к празднику.

Люди рассчитывали взять в долг на праздник и отдать займы после роста доходов к весне, но в марте страну захлестнул коронавирус.

Как сообщили аналитики института "Центра развития" ВШЭ, "покупательная способность россиян во втором квартале 2020 года упала по половине основных продуктов питания до минимума за последние десять лет".

И при таких экономических особенностях, когда многие покупают меньше хлеба или тех самых "макарошек, которые не падают в цене", говорить о подарках на Новый Год как-то даже наивно.

Видимо, не зря по мнению психологов, Новый год-2021 станет одним из самых грустных для нескольких миллионов россиян.

Так СМИ привели мнение психолога Андрея Вер-ра, высказанное во время Zoom-конференции "Созависимость" о том, что "Новый год с 2020 на 2021 станет одним из самых грустных из-за введённых ограничений — для тех не пожилых людей, у кого нет дачи, друзей рядом, любящей семьи и уютного дома, ну или возможности уехать на море, на Байкал, в Карелию или тайгу.

"Останется лишь интернет, ТВ, сериалы и фильмы, в лучшем случае — секс и алкоголь, причём желательно не самим с собой. Возможно, люди задумаются, зачем они живут в таком ритме."