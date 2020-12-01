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Автор Игорь Буккер

Российские банки отказываются от тех бонусов, которые стоят им расходов

Экономика » Финансы » Банки

Российские банки меняют условия расчетов по кредитным картам. Чем грозят клиентам банков изменение условий по ранее выданным картам:

  1. увеличивается сумма, на которую клиент обязан сделать покупки, чтобы банк не брал процент за пользование картой. Если раньше требовалось потратить 7 тысяч рублей в месяц, то сейчас — 10 тысяч;
  2. меняется процент начисления на остаток. Как правило, на кредитку можно положить свои деньги и пользоваться ими. При этом есть карты, по которым банк начисляет процент на остаток собственных средств. Он может быть равен ставке по накопительному счёту;
  3. меняются условия использования кешбэка и его размер. Например, для ряда карт отменили повышенный кешбэк в определённых категориях. Ранее он мог составлять порядка 10%, теперь — меньше. Схожая ситуация может складываться и с другими бонусами от банков.

Обо всём этом и многом другом ведущему "Правды. Ру" Игорь Буккеру рассказал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

— Максим, российские банки меняют условия расчета по кредитным картам. Например, увеличивается сумма, на которую клиент обязан сделать покупки. Если раньше требовалось потратить 7 тысяч, теперь она увеличена до 10-ти тысяч рублей.

Меняются также проценты на остаток и условия использования кешбэка. Разные банки по-разному подходят, но общая тенденция — налицо. Вы непосредственно мониторите эту ситуацию. Что еще изменяется? Почему принимаются такие меры?

— Мы сейчас живем в достаточно тяжелых условиях. Для экономики в целом период пандемии коронавируса — довольно сложный. Не только для каждого из нас усложняется ситуация, но и для банков.

Несмотря на некоторые положительные тенденции такие как снижение ключевой ставки, негативные процессы перевешивают. Казалось бы, от снижения ставки банковская система должна задышать свободнее, люди должны получить возможность обращаться за кредитами, соответственно, больше возможностей оплачивать их.

Риски растут и оцениваются дороже

Но для банков не все так гладко. Ужесточения условий по кредитным картам говорят о том, что банки понимают, что в нынешних сложных экономических условиях их риски растут. А если риски растут, то риски оцениваются в реальных деньгах.

Они нам могут показаться не такими уж большими, ведь повысили лимит расходов на какие-то несколько тысяч рублей, какие-то доли процентов добавили. Но я вас уверяю, что на больших числах, на большом количестве клиентов будут уже очень серьезные цифры.

Такими мерами банки переоценивают свои риски, понимают, что человек может с гораздо большей легкостью, чем в прошлом году потерять работу. Соответственно, банк страхуется в том плане, что просто оценивает эти риски для себя дороже и больше берет со своих клиентов.

— Действительно этот год принес такие условия, которых до этого не было. Такая ситуация случилась вообще впервые во всем мире. Какие-то еще выводы банковский сектор для себя сделал? Какие-то, может быть, конкретные шаги на будущее просчитал?

— Основной вывод банковский сектор сделал точно так же, как и множество других секторов — надо быть готовым работать в любых условиях, в том числе в условиях удаленки: и своей удаленки, и клиентов в условиях изоляции.

Банковский сектор, по моим наблюдениям, очень неплохо справляется с такими условиями.

Понятно, что банки больше других отраслей к этому приспособлены. Потому что можно людей, которые работают на компьютерах, вывести из офиса, они будут практически так же сидеть за компьютерами и работать из дома.

Сложности — некритичны

Но опять же — все равно сложности есть, есть розничные подразделения, есть неудобства, которые испытывают клиенты банков.

Несмотря на сложности, остаются банки-лидеры. И здесь мы можем говорить о госбанках, самых больших наших банках. У "Сбера", как он теперь называется, финансовые показатели достаточно приличные.

За счет снижения кешбэка, повышения каких-то комиссий и всяких других мер у банков-лидеров — ситуация не такая плохая. Более того, недавно вышли данные по третьему кварталу, которые показывают, что в некоторых пунктах даже есть рост.

Очень неплохо идет ряд банков, даже выплачивает рекордные дивиденды. "Сбер" в этом году за прошлый год выплатил дивиденды, которые ни одна компания в России вообще никогда не выплачивала. Ситуация просто удивительная.

Понятно, что в тяжелых текущих условиях "Сбер" никогда бы на это не пошел. Но сложности сложностями, а положительные моменты, связанные со снижением ставки, тоже работают.

Ситуация в итоге — такая, какая она есть: для каких-то банков — сложнее, для каких-то банков — не все так плохо, а в чем-то даже хорошо. Хотя, несмотря на рост в третьем квартале, суммарно по году, я думаю, показатели банков, конечно, будут хуже, чем в прошлом году.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы банк эпидемия коронавирус максим чирков кредитная карта
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