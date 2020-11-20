Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР

Предложение о возвращении к выплате пенсий из бюджета встретит бешеное сопротивление, но идею надо непременно реализовывать, считает экономист Валентин Катасонов.

Как изменится пенсионный возраст с 1 января 2021 года

"Справедливая Россия" делает верный шаг к выборам в Госдуму

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов призвал власти признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте партии.

"Идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась, действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — пишет Миронов.

Он привел данные о том, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который "невозможно прожить", а средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тыс. рублей. По словам политика, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

"Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — заявил Миронов.

По его мнению, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также устранит нецелевые расходы.

Идея о пенсиях из бюджета вызовет сопротивление властей

В комментарии для "Правды.Ру" председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов приветствовал предложение Сергея Миронова.

"Я приветствую эту инициативу. Наконец-то, в Думе кто-то осмелился озвучить эту идею. Это та модель, которая существовала в Советском Союзе. Переложить функцию пенсионного обеспечения на пенсионные фонды — это значит плодить коррупцию. Вы же прекрасно знаете, что тот же самый Пенсионный фонд России ( ПФР), который имеет статус государственного института — проворовался", — сказал эксперт.

По его словам, контроль эффективнее, когда деньги лежат в одном месте, а не рассованы "по десяткам карманов", в том числе, по негосударственным пенсионным фондам, которые "лопаются".

Валентин Катасонов предполагает, что идея Миронова "вызовет бешеное сопротивление тех, кто наживается на пенсионном обеспечении — банкиров и чиновников", но надо всячески и всем поддерживать эту идею, и тогда дело сдвинется с мёртвой точки.

Как бы то ни было, но "Справедливая Россия" начала предвыборную кампанию в Госдуму  в 2021 году верным шагом.  

Нет порядка в пенсионном обеспечении

В сентябре стало известно, что в 2021 году расходы ПФР на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократятся на 2,5 триллиона рублей. При этом размер "дыры" в бюджете фонда в будущем году станет рекордным за последние пять лет — 295 миллиардов рублей, и дефицит будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе.

Однако при перманентном дефиците пенсионных денег, "Газпром" в 2018 году взял из негосударственных фондов пенсионных накоплений кредит на сумму 40 миллиардов рублей, вряд ли эти деньги уже вернулись или вернутся с учетом проблем "Газпрома" по всем направлениям.

Добавим, что Следственный комитет России (СКР) начал расследование по делу совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого подозревают в сговоре с чиновниками ПФР.

Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогали аффилированным с банком компаниям выигрывать тендеры, в результате огромные суммы в миллиарды рублей со счетов ПФР утекли в офшоры. 

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста, согласно которому,  мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет с некоторыми исключениями для отдельных категорий.  

За два года стало ясно, что индексация пенсий остается на уровне заниженной инфляции в 3-4%, причем чем богаче человек, тем больше индексация, например, у депутата с 90-тысячной пенсией индексация будет на уровне тысячи рублей, а у токаря или фермера — 300 рублей.

По данным Росстата и Всемирного банка около 40% мужчин и 20% женщин в России не доживут до выхода на пенсию.

Читайте по теме: Депутат Думы от ЛДПР на тему пенсий занялся словоблудием

Может ли власть отказаться платить пенсии?

Что ждет россиян на пенсии? О тонкостях пенсионной политики

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сергей миронов пенсионный фонд пенсионная система валентин катасонов
Новости Все >
Индейцы пуэбло выжили в засуху, добывая в пещерах лёд
Друг Корчевникова рассказал о здоровье ведущего
"Гербовое кумовство": большой герб Украины - в центре скандала
"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах
В Москве прощаются с Романом Виктюком
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
Последние материалы
"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель
"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах
В Москве прощаются с Романом Виктюком
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску
Фигуристке Щербаковой диагностировали пневмонию
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google
ТОП самых полезных специй
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников