Экономист рассказал о реакции властей на предложение о ликвидации ПФР

Предложение о возвращении к выплате пенсий из бюджета встретит бешеное сопротивление, но идею надо непременно реализовывать, считает экономист Валентин Катасонов.

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Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов призвал власти признать провал пенсионной реформы и вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте партии.

"Идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась, действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — пишет Миронов.

Он привел данные о том, что средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который "невозможно прожить", а средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1,3 тыс. рублей. По словам политика, ситуацию не спасло даже повышение пенсионного возраста.

"Поэтому необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же", — заявил Миронов.

По его мнению, это снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а также устранит нецелевые расходы.

Идея о пенсиях из бюджета вызовет сопротивление властей

В комментарии для "Правды.Ру" председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов приветствовал предложение Сергея Миронова.

"Я приветствую эту инициативу. Наконец-то, в Думе кто-то осмелился озвучить эту идею. Это та модель, которая существовала в Советском Союзе. Переложить функцию пенсионного обеспечения на пенсионные фонды — это значит плодить коррупцию. Вы же прекрасно знаете, что тот же самый Пенсионный фонд России ( ПФР), который имеет статус государственного института — проворовался", — сказал эксперт.

По его словам, контроль эффективнее, когда деньги лежат в одном месте, а не рассованы "по десяткам карманов", в том числе, по негосударственным пенсионным фондам, которые "лопаются".

Валентин Катасонов предполагает, что идея Миронова "вызовет бешеное сопротивление тех, кто наживается на пенсионном обеспечении — банкиров и чиновников", но надо всячески и всем поддерживать эту идею, и тогда дело сдвинется с мёртвой точки.

Как бы то ни было, но "Справедливая Россия" начала предвыборную кампанию в Госдуму в 2021 году верным шагом.

Нет порядка в пенсионном обеспечении

В сентябре стало известно, что в 2021 году расходы ПФР на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократятся на 2,5 триллиона рублей. При этом размер "дыры" в бюджете фонда в будущем году станет рекордным за последние пять лет — 295 миллиардов рублей, и дефицит будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе.

Однако при перманентном дефиците пенсионных денег, "Газпром" в 2018 году взял из негосударственных фондов пенсионных накоплений кредит на сумму 40 миллиардов рублей, вряд ли эти деньги уже вернулись или вернутся с учетом проблем "Газпрома" по всем направлениям.

Добавим, что Следственный комитет России (СКР) начал расследование по делу совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которого подозревают в сговоре с чиновниками ПФР.

Госслужащие предложили бизнесменам на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогали аффилированным с банком компаниям выигрывать тендеры, в результате огромные суммы в миллиарды рублей со счетов ПФР утекли в офшоры.

В октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста, согласно которому, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет с некоторыми исключениями для отдельных категорий.

За два года стало ясно, что индексация пенсий остается на уровне заниженной инфляции в 3-4%, причем чем богаче человек, тем больше индексация, например, у депутата с 90-тысячной пенсией индексация будет на уровне тысячи рублей, а у токаря или фермера — 300 рублей.

По данным Росстата и Всемирного банка около 40% мужчин и 20% женщин в России не доживут до выхода на пенсию.

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