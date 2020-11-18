Россию ждут демографические потери до 600 000 человек

Россию ждут демографические потери — от избыточной смертности во время пандемии. До конца года с учетом снижения рождаемости общее сокращение населения превысит 600 тыс. человек.

По данным демографов, за последние сути в стране было выявлено 22,4 тыс. новых случаев заражения. Поставлен новый рекорд смертности с начала пандемии — умерло за один день 442 человека. Общий список потерь составляет 33,9 тыс. человек, но эксперты давно рекомендуют умножать официальные данные на шесть.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в сентябре смертность от COVID-19 увеличилась на 25% по сравнению с месяцем ранее. Но чиновники утверждают, что смертность от коронавируса в России остается в пределах нормы.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что смертность от вируса составляет 1,7%. По ее словам, в России на сегодняшний день зафиксировано 1,97 млн заболевших, и почти 1,5 млн выздоровевших. Попова также добавила, что в мире показатель летальности составляет 3,4%.

С ней не совсем согласен бывший сотрудник Росстата, демограф Алексей Ракша.

Он напомнил, что в России так велся учет, что и число умерших снижалось каждый год. Оно уменьшалось вплоть до мая 2020 года. И, по его словам, совершенно точно нужно с осторожностью относиться к отчетам Росстата и Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по летальности.

Самый четкий показатель происходящего — это избыточная смертность, а она, безусловно, только растет.

По итогу, в 2020 году на 1 тыс. населения умирает свыше 13 человек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 12.

С начала смертность увеличилась на 8%, тогда как в прошлые годы она плавно снижалась.

Фактически, Россия сегодня намеренно занижает показатели летальности, и в первую очередь те, что связаны с COVID-19. Ракша отмечает, что российские регионы не сообщают о 70-80% смертей, связанных с коронавирусом.

При такой динамике, как сейчас, естественная убыль населения составит 600-650 тыс. при том, что с начала года она уже равна 387 тыс. человек, следует из данных Росстата.

Россия, по сути, давно является лидером по избыточной смертности.

"Сейчас мы уже обогнали США, Италию, Францию, Бельгию и, возможно, Великобританию. Впереди Испания, в которой была очень сильная первая волна. В худшем варианте мы ее тоже обгоним по избыточной смертности", — рассуждает Ракша.

Причиной этого являются катастрофически некорректные данные ведомства. Данные по от COVID-19 врачи просто записывают в другие документы еще в больницах.

"Показательно, что в Кировской, или Липецкой области, или в Башкортостане на протяжении многих (до 21) дней умирает только по одному человеку в сутки, что по сути уже выглядит полной чушью. Понятно, что ситуация гораздо хуже",- считает эксперт.

Рашка заявил, что летальность от коронавируса приходится не менее 80% всех смертей, а официальные данные о смертности от COVID-19 можно увеличивать раз в шесть. Россия по большому счету недалеко ушла от США в количественном плане.

Экс-советник президента Андрей Илларионов пояснил, что "200 тыс. человек — это население большого российского города, такого, например, как Псков, Южно-Сахалинск или Армавир. И уж точно больше, чем количество погибших при двух ядерных бомбардировках Японии".

Что характерно, эти потери на экономике никак не отразятся, поскольку с учетом структуры доходов и расходов в нефтегазовую отрасль они не попадут статистически. Там задействованы 1,5% трудоспособного населения, а отрасль формирует до 40% доходов бюджета, сообщил директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.

По его словам, затраты государства на медицину могут и снизиться., поскольку упадет смертность от болезней, связанных с сосудисто-сердечными заболеваниями, и диабета.

Социальный блок получит существенную экономию. Хотя стоит ли говорить о "выигрыше" ПФР — большой вопрос, так как он точно недополучит социальные отчисления от тех, кто заболел, умер или потерял работу.

Так что избыточная смертность прерывает все связанные экономические цепочки провоцирует убытки на уровне бюджета, подытожил аналитик компании "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.