Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США

Аналитики международного рейтингового агентства S&P считают, что российская экономика сможет противостоять возможным новым санкциям со стороны Соединенных Штатов. При этом указывается, что формат и сроки принятия дополнительных санкций являются неопределенными.
В докладе агентства "Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Российская Федерация" отмечается, что нарастание геополитической напряженности в отношениях между Россией и США является риском для российской экономики. Однако сроки введения новых санкций зависят от внешней политики России и политической ситуации в США после президентских выборов в ноябре 2020 года.
Правда, нужно учитывать нюансы. "Одним из основных допущений нашего базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций (в случае их возникновения), например, в отношении отдельных компаний либо финансовых институтов, не имеющих системной значимости", — говорится в докладе, который цитирует ТАСС.
То есть при более существенных санкций проблемы для российской экономики будут куда более серьезными. Впрочем, чтобы это понимать, необязательно быть аналитиком S&P.
Несмотря на неопределенность относительно исхода президентских выборов в США, американские власти продолжают вводить ограничительные меры, в том числе и в отношении России.
Например, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о планах санкций в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток-2".
О включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год договорились представители палаты представителей и сената конгресса США.
В поправках уточняется, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию, однако они не будут распространяться на Германию или официальных лиц страны.
Очевидно, что в ближайшие пару месяцев санкционную политику будет определять не только конгресс, но и администрация действующего президента США (который, к слову, по-прежнему заявляет о своей победе на выборах).
Представители Белого дома и госдепа уже объявили об ужесточении санкций в отношении Ирана. Кроме того, в американской прессе сообщается, что Вашингтон собирается ужесточить санкции в отношении Китая. И тем самым, якобы, максимально усложнить администрации Джо Байдена смягчение ограничительной политики в отношении КНР.
Впрочем, едва ли стоит ожидать, что Байден захочет смягчить санкции в отношении России. Куда более вероятен прямо противоположный вариант. И здесь, конечно, вопрос, насколько далеко будет готова зайти его администрация. Ведь санкции — это палка о двух концах. И сложно прогнозировать, как новые ограничения отразятся на самих США.
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