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Автор Александр Шторм

Работников каких профессий россиянам не жалко

Последние годы характеризуются скоростными изменениями на рынке труда. Часть профессий уходит в прошлое, часть стремительно теряет вес и репутацию, а с ними — и востребованность.

Работников каких профессий россиянам не жалко

К этому невозможно быть готовым, но приходится учитывать тенденции. К примеру, в телеграме провели опрос на предмет "топа" профессий, работников которых россияне считают наименее интеллектуальными.

Рейтинг возглавили

  1. охранник ЧОП,
  2. комивояжер или раздатчик рекламы,
  3. дворник,
  4. таксист,
  5. рабочий,
  6. курьер.

Как показывали предыдущие опросы, те самые дворник, грузчик, таксист, охранник и продавец являлись предметом для комплексов у юных россиян.

Более того, примерно так молодежь отвечала социологам, за какие профессии родителей им было бы стыдно.

По сути, только — 42% ответило "ни за какие", остальные распределились между теми же продавцами, таксистами, сотрудниками ЖКХ, строителями и "работягами на заводе".

Сегодня юные сограждане рвутся в юриспруденцию, депутатство, банковскую сферу, медицину. Многие также хотят для себя карьеру в армии, на госслужбе или в силовых органах.

По данным рассылки исследовательской службы "Рынок занятости. Работа в России" первые строчки рейтинга самых уважаемых профессий у молодежи ожидаемо заняли "врач" и "волонтёр".

Впрочем, гарантии сегодня — не гарантии завтра. Как пишут СМИ, учёные заявили — до 2030 года исчезнет 10 профессий.

В связи с этим был проведен опрос на тему, "о какой профессии Вы не будете жалеть, если она исчезнет?"

Ответы вышли ожидаемыми:

  • 5% не жалко профессии дворника (заменят автоматические уборщики).
  • 12% ожидают, что таксистов, наконец, заменят беспилотники,
  • 20% — что охранников заменят на электронные системы.
  • 5% не жалко курьеров, которых заменят роботы на колёсах
  • Забыть без жалости профессию продавца, которого заменят электронные кассы, готовы 12% опрошенных.
  • 3% не жалко рабочих, которых к 2030 году заменят роботы и автоматические станки
  • 7% поддерживают исчезновение профессии грузчика — его работы будут выполнять авто-погрузчики.
  • 44% при этом ответили, что "всех жалко", а 14% — что "не жалко никого".

Так что перспективы на рынке труда могут быть как минимум очень занимательными, если все-таки попытаться бороться за место под солнцем.

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Темы курьеры продавцы бедность таксисты рынок труда безработица самозанятость
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