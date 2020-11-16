Последние годы характеризуются скоростными изменениями на рынке труда. Часть профессий уходит в прошлое, часть стремительно теряет вес и репутацию, а с ними — и востребованность.
К этому невозможно быть готовым, но приходится учитывать тенденции. К примеру, в телеграме провели опрос на предмет "топа" профессий, работников которых россияне считают наименее интеллектуальными.
Рейтинг возглавили
Как показывали предыдущие опросы, те самые дворник, грузчик, таксист, охранник и продавец являлись предметом для комплексов у юных россиян.
Более того, примерно так молодежь отвечала социологам, за какие профессии родителей им было бы стыдно.
По сути, только — 42% ответило "ни за какие", остальные распределились между теми же продавцами, таксистами, сотрудниками ЖКХ, строителями и "работягами на заводе".
Сегодня юные сограждане рвутся в юриспруденцию, депутатство, банковскую сферу, медицину. Многие также хотят для себя карьеру в армии, на госслужбе или в силовых органах.
По данным рассылки исследовательской службы "Рынок занятости. Работа в России" первые строчки рейтинга самых уважаемых профессий у молодежи ожидаемо заняли "врач" и "волонтёр".
Впрочем, гарантии сегодня — не гарантии завтра. Как пишут СМИ, учёные заявили — до 2030 года исчезнет 10 профессий.
В связи с этим был проведен опрос на тему, "о какой профессии Вы не будете жалеть, если она исчезнет?"
Ответы вышли ожидаемыми:
Так что перспективы на рынке труда могут быть как минимум очень занимательными, если все-таки попытаться бороться за место под солнцем.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.