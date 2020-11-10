Чиновники неэффективно тратят "народные деньги" ФНБ

Правительству и чиновникам следовало бы эффективнее тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на антикризисные меры.

Это мнение озвучил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев. Он напомнил, что деньги из этого фонда называют "народными", а правительство "тратит явно недостаточно и идет неэффективным путем всякого рода льгот, каникул, отсрочек и так далее, а не прямой раздачи денег малоимущим и наиболее пострадавшим в ходе пандемии, как гражданам, так и секторам бизнеса"

Деньги вообще по ситуации стоило бы тратить активнее. По словам экс-министра, власти таким образом могли бы остановить спад российской экономики.

По его словам, если бы его половину потратить эффективно на антикризисные мероприятия, то это было бы вполне своевременно и допустимо. Он также добавил, что в настоящее время в стране налицо новый пик заболеваемости, а правительство не решается вновь объявить локдаун из-за страна усугубить экономический спад.

Эксперт отметил, что для противодействия падению экономики нужно тратить как минимум триллион рублей в ближайшие несколько месяцев. Фактически, власти могут спокойно потратить половину народных денег для достижения необходимых целей.

Ранее сообщалось, что за октябрь объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 434 миллиарда рублей. На 1 ноября объем ФНБ составил 13 298 628,4 млн рублей, передает RNS.

Ранее руководитель Счётной палаты Кудрин пожалел о непотраченных "сотнях миллиардов" из бюджета на поддержку бедных. Он считает, что власти могли потратить больше на поддержку малообеспеченных слоёв населения во время пандемии коронавируса.

По мнению Кудрина, деньги из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) тратятся "слишком консервативно".

Он напомнил, что ФНБ является "главной кубышкой правительства", и, к примеру, в кризис 2008–2009 годов было потрачено более половины его средств. При этом глава Счётной палаты напомнил, в ФНБ в начале 2020 года были зачислены 3,3 трлн рублей — в итоге в кризис резервы даже увеличились.

По сути, именно корона-кризис стал причиной того, что Россия впервые за много лет стала чистым должником.

В июле долг федерального правительства РФ превысил его ликвидные активы. И, судя по последней динамике, деньги в государственной "кубышке" сокращаются, а задолженность продолжает расти.

В апреле активы правительства превышали общую задолженность на 2,5 трлн рублей (по данным статистики Минфина и ЦБ). А уже 1 июля ситуация стала противоположной: долг превысил активы на 1,55 трлн рублей.

Правительство столкнулось с целым букетом проблем: коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки российских семей и бизнеса, на бюджет давят низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи.

Нельзя не напомнить о сделке по покупке акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния. Ничего в общем критичного, за исключением того, что акции — менее ликвидный актив, чем наличные деньги. К тому же, правительство не планирует их продавать, сохраняя контроль над важнейшим финансовым институтом страны.

И, несмотря на тяжелое положение россиян, тогда Минфин выиграл битву за ФНБ.

Многочисленные лоббисты, как в Думе, так и среди бизнеса, требовавшие потратить едва ли ни весь фонд на меры поддержки экономики, не смогли убедить президента и премьера в необходимости это делать.

Но ситуация лучше пока явно не становится.