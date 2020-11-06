Либералы из ВШЭ предложили увеличить НДФЛ на богатых. В чём подвох?

Либеральные эксперты из ВШЭ предложили повысить НДФЛ на богатых россиян, где здесь подвох, объясняет экономист Василий Колташов.

Почему в России нет прогрессивного налога // Фанимани

Цель прогрессивного налога — исключить бегство капитала

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили Минфину повысить налоги на доходы богатых россиян до 20-24%.

Об этом сообщает газета "Ведомости".

Речь идет о доходах более 12 и 24 млн руб. в год. Также экономисты предложили повысить ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний до 24 или 30%. По мнению неуказанных конкретно экспертов, налоговые органы достигли высокого уровня контроля и при желании могут полностью исключить бегство национального капитала, а также вывод денег за рубеж. Никакой миграции налогоплательщиков из России в результате повышения налогов эксперты не ждут.

Ранее Владимир Путин предложил, а Госдума утвердила, обложить налогом в 15% доходы россиян от 5 млн руб. в год. За счет этого государство рассчитывает получить в 2021 году 60 млрд руб., в 2022-м — 64 млрд, а в 2023-м — 68,5 млрд. Все деньги будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Пустые хлопоты

В комментарии для "Правды.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, приветствовал введение прогрессивного налога, однако такая инициатива от экспертов либералов выглядит для него "проповедью целомудрия, звучащая из уст развратников".

"Возникает вопрос: а чего-то это оплот либералов — Высшая школа экономики, вдруг теперь предлагает то, против чего выступали вообще либеральные экономисты на протяжении больше 10-ти лет? Где здесь подвох?", — спросил эксперт.

По его мнению, подвох в том, что "не очень много людей будет платить этот налог, потому что капиталы, как прятались в офшорах, так и будут прятаться". Что касается увеличения налога на доходы компаний, то это "едва ли будет мотивировать бизнес инвестировать, так как для этого надо уменьшать, а не повышать налоговую нагрузку", сказал Василий Колташов.

"Предложение правильное, но путь к его осуществлению не такой простой, что взяли, ввели и все заработало. Нет, вы сначала должны разгромить офшоры, вы должны вести настоящую войну против офшоров в форсированном режиме", — сказал экономист.

Отток капитала только увеличится

По его словам, если их объединяют общим словом "эксперты", значит это согласовано с руководством.

"Это не мнение каких-то отдельных людей, это целая позиция. Это политический театр — к экономике имеет отношение постольку-поскольку", — отметил эксперт. Эксперты ВШЭ — очень несамостоятельные люди. И им плевать, что в таком контексте увеличение налога будет работать на отток капиталов из российской экономики, которая находится в условиях экономической депрессии", — сделал вывод Василий Колташов.

Нужна стабилизация рубля

Для осуществления поставленной цели — уменьшения оттока капитала, по мнению экономиста, надо прежде всего стабилизировать рубль, потому что слабый рубль будет работать на отток капиталов из России.

Рубль за прошедший год подешевел к доллару на 20%.

ЦБ ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2020 году с 25 миллиардов долларов до 53 миллиардов. Как отмечает "Ведомостей", прогнозный показатель приблизился к рекорду 2018 года, когда чистый отток капитала из России составил 67,5 миллиарда долларов. ЦБ также ухудшил прогноз по оттоку капитала на 2021 год: вместо 20 млрд прогноз повышен до 35 млрд. На 2022 год: вместо 15 млрд — 25 млрд.

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