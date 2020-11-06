Кто следующий: регионы России начали банкротиться

Власти Ингушетии официально заявили, что республика признана банкротом. В регион заходит Минфин, который будет сам заниматься местными финансами. На очереди к банкротству — много регионов с бедным населением.

По мнению экспертов, признание Ингушетии банкротом и передача управления финансами республики федеральному центу симптоматична.

Как пишет "Незыгарь", похожая ситуация складывается в целом ряде регионов, что вынуждает центр фактически вводить внешнее управление финансами регионов и настаивать на жестких ограничениях при принятии бюджетов на 2021 и 2022 годы.

Высокий уровень закредитованности и растущая безработица ставит ряд регионов в предбанкротное состояние. По сути, речь идет не только о высокодотационных регионах Северного Кавказа, но и о других регионах (Тыва, Мордовия, Удмуртия, Курганская область и др.).

Эксперт отмечает, что проекты бюджетов в этих регионах обсуждаются чуть позже чем в остальных, более устойчивых регионах. Это наиболее проблемные бюджеты, требующие сложных согласований в федеральном Минфине.

При этом центр не заинтересован позволить другим регионам (Удмуртия, Тыва) влезть в долги уже бюджетами на 2021 год.

К примеру, Мордовия давно уже на особом положении в федеральном правительстве и средства на социалку ей выделяются порционно и, нередко, особыми распоряжениями правительства.

Аналогичный статус, вполне возможно, в ближайшие 3-6 месяцев ждет и ряд других регионов страны.

Фактически, речь идет о том, что целый ряд регионов полностью облокотился на плечо федерального центра и не имеет собственных ресурсов для улучшения своего социально-экономического положения, резюмировал аналитик.

Отметим, что процедура признания неплатежеспособным чем-то похожа на отзыв лицензии у банка и ввод временной администрации из ЦБ. Только здесь все серьёзнее.

У федерального бюджета дыра в несколько триллионов, откуда Минфин возьмёт деньги на обанкротившиеся регионы? Ингушетия должна 3,3 миллиарда рублей при доходах в 2,65 миллиарда, к примеру, напоминают в канаде "Небрехня".

Самое страшное, что Ингушетия — это только первая ласточка. З

а ней могут полететь в любой день:

Мордовия — объем долга 50,1 млрд. рублей,

Дагестан — 8,8 млрд.,

Кабардино-Балкария — 7,8 млрд.,

Карачаево-Черкесия — 5,4 млрд.,

Тыва — 2,7 млрд.

Республика Алтай — 1,3 млрд.,

Таким образом, первый раз в России целый регион признан банкротом. То ли ещё будет — на Минфин надежды нет. Ведомство Силуанова и так стало абсолютным лидером по невыполнению поручений президента: слиты в трубу 244 поручения из 344. Так что надежды на улучшение положения дел в регионе крайне малы.

По этому поводу "Кремлевская прачка" добавляет, что по данным того же Минфина, доходы 63 регионов продолжают снижаться. Почти половина субъектов рискует закрыть год с дефицитом бюджета — "дыра" достигла 30% от суммарного бюджета регионов.

Регионы стремительными темпами наращивают бюджетный дефицит. В Кемеровской области дефицит бюджета увеличится почти вдвое.

Наибольший дефицит бюджетов наблюдается у промышленно развитых и крупных субъектов федерации (Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Иркутская области, Башкирия и т. д.), в наибольшей степени пострадавших от пандемии.

Дефицитная часть значительна и, чаще всего, варьирует в диапазоне 8-13% бюджета.

Эксперты утверждают, что к концу года дефицит будет почти у всех субъектов федерации. В июне общий дефицит консолидированного бюджета субъектов составлял 245 млрд рублей, а к концу года он, скорее всего, вырастет до 900 млрд — в 3,5 раза. Так что страну ждет некоторая региональная турбулентность финансов.