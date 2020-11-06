Стратегия двойной циркуляции: ответ Китая на давление США

В Китае недавно были опубликованы цели XIV пятилетнего плана, с 2021 по 2025 годы. Речь в том числе о стратегии развития страны на ближайшие несколько лет. А возможно, и на куда больший период.

Стратегия двойной циркуляции

Одним из принципов станет стратегия двойной циркуляции. Суть ее заключается в развитии внутреннего потребления, которое будет поддерживать продвижение Китая на внешних рынках. То есть власти страны хотят уйти от представления о Китае как о "мировой фабрике".

"С начала осуществления политики реформ и открытости, особенно после вступления Китая во Всемирную торговую организацию, в стране формировалась модель развития в духе "мировой фабрики", что сыграло важную роль в стремительном усилении экономической мощи Китая и улучшении благосостояния народа", — написал недавно председатель КНР Си Цзиньпин в статье, которая была опубликована в газете ЦК КПК "Жэньминь жибао" .

При этом, по мнению китайского лидера, в последние годы в мировой политике и экономике произошли значительные перемены, которые стали следствием деглобализации и поведения отдельных стран (здесь явный намек на США). Так что традиционная глобальная циркуляция заметно ослабела, полагает Си Цзиньпин.

А потому власти Китая делают ставку на развитие внутреннего рынка, чтобы поддержать экономический рост. Председатель КНР подчеркнул, что речь не идет о том, что Китай замкнется. Отныне речь идет о двойной циркуляции:

"…содействие крупномасштабной и бесперебойной внутренней циркуляции поможет успешнее привлекать глобальные ресурсы, удовлетворять внутренние потребности, ускорять промышленное и технологическое развитие, а также создавать новые преимущества в глобальном экономическом сотрудничестве и конкуренции".

Цель — Китай как глобальный центр экономических и технологических инноваций

Здесь стоит отметить, что речь идет не только о развитии внутреннего потребительского рынка. Цель — создание глобального центра экономических и технологических инноваций, который станет конкурентом США.

В Пекине понимают, что победа Джозефа Байдена едва ли станет поворотом на 180 градусов в политике США по отношению к Китаю. В конце концов, определялась эта политика не исключительно волей Дональда Трампа.

Возможно, некоторое смягчение риторики, ослабление ограничительных мер. Но в долгосрочной перспективе это противостояние никуда не денется. В конце концов, сколько усилий приложили США, дабы не допустить строительства сетей 5G в Европе на оборудовании китайских компаний. И это только один пример — просто он наиболее известный.

И здесь, конечно, возникает вопрос, что делать России. С одной стороны, наша страна в силу вполне очевидных причин не может (да и едва ли захочет когда-либо) примыкать к альянсу, который создают США. С другой стороны, ориентироваться исключительно на Китай тоже было бы неправильно. Найти баланс в данном случае представляется задачей очень и очень непростой.