Прокрустово ложе единого плана

Планы партии — планы народа! Таким патетическим лозунгом в СССР пытались обозначить единение власти и широких масс. Сегодня всё происходит намного более скромно. В конце октября правительство завершило работу над Единым планом достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Событие прошло без шума и помпы, наверно, из-за того, что прежние целевые ориентиры были либо перенесены, либо значительно ухудшены. И это новый повод поразмыслить о том, куда нас может привести "политика партии и правительства".

Для многих всё же не является секретом, что смелые планы, обозначенные майским президентским указом 2018 года для выполнения в срок до 2024 года, оказались правительству не по плечу. В июле 2020 года президент поручил правительству скорректировать национальные проекты, что и было сделано. Девять национальных целей сократили до пяти. О цели вхождения России в пятёрку крупнейших экономик мира можно забыть, также как и 5-процентном годовом росте производительности труда, обеспечении устойчивого естественного роста численности населения (то есть превышении рождаемости над смертностью), а также доведении количества технологически инновационных предприятий до 50%. Такие цели, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение доли бедных до 6,6% численности населения, переносятся на более дальнюю перспективу.

Новая национальная цель, сформулированная как "возможности для самореализации и развития талантов" ведёт в сторону нематериальных ценностей, плохо поддающихся подсчётам и оценкам. Правительство озаботилось вовлечённостью россиян в систему патриотического и духовно-нравственного воспитания, в волонтёрское движение и приобщением их к культурным мероприятиям. Дело тоже хорошее, только духовные ценности и таланты лучше произрастают на питательной почве в виде материального благосостояния, здоровья населения и достойно оплачиваемого производительного труда.

Говоря о Едином плане, министр экономического развития страны Максим Решетников акцентировал внимание на "обеспечении перезапуска инвестиционного цикла в стране".

В качестве посредника между государством и бизнесом будет создано Агенстство инвестиционного развития, с тем чтобы развивать инфраструктуру для реализации инвестпроектов и сопровождать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Правда, по словам министра, докризисного уровня по инвестициям мы достигнем не ранее 2022 года. Да и то, большие надежды возлагаются на окончание сделки ОПЕК+ и восстановление мирового спроса на нефть и газ.

Ресурсная модель устарела

Критические стрелы в сторону Единого плана достижения национальных целей развития успели пустить многие. Так, участники третьего Столыпинского форума в Москве посчитали, что правительственный план стабилизации экономики скроен по старым лекалам.

Президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов видит решение в конкурентной экономике, растущей снизу. Ресурсная модель, при которой государство собирает средства и распределяет их для сохранения социальной стабильности, работает только при высоких ценах на сырьё. Главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач уверен, что деньги для потенциальных инвестиций в стране есть: на корсчетах ЦБ лежат 4,5 трлн рублей. Но Центробанку проще хранить их на счетах, чем вкладывать в проекты — так настроена система рисков, утверждает эксперт.

В планах правительства цифровая трансформация занимает, пожалуй, центральное место, проникая во все сферы экономики и жизни. "Цифра" давно вышла за пределы оборонной и космической отраслей, чтобы стать на службу гражданских производств, сферы торговли и услуг, госуправления, бизнеса и социального обеспечения.

Как отмечают в правительстве, цифровизация должна стать драйвером улучшения качества жизни, технологического прорыва, роста производительности труда в экономике, повышения эффективности госсектора, обеспечения сервисного характера государства.

Однако цифровая трансформация по всем фронтам требует поставок в больших объёмах микроэлектроники и программного обеспечения. Использование преимущественно импортного "железа" и "софта" противоречило бы Доктрине информационной безопасности России, не говоря уже о подрыве стимулов для развития собственных инновационных отраслей.

Между тем, по словам вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, доля российских производителей на потребительском рынке электроники составляет около 10%. Что касается импортозамещения, то оно происходит зачастую в виде локализации, которая представляет собой расширение продаж на локальном рынке иностранных технологий без передачи прав на интеллектуальную собственность. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак приравнивает такую локализацию в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) к перманентному ограблению страны.

Дело в том, что до 80% добавленной стоимости приходится на интеллектуальную составляющую, которая принадлежит иностранным корпорациям, а российским предприятиям отрасли достаются лишь крохи. Из-за отсутствия достаточной поддержки от государства отечественная отрасль ИКТ сильно проигрывает в конкуренции IT-корпорациям Силиконовой долины, за спиной которых стоит вся мощь "глубинного государства". Как результат, не только частные, но и государственные заказчики предпочитают закупать иностранную продукцию. Например, российские энергетические компании закупают гигантские объёмы "железа" и "софта", но доля российской продукции в них ничтожна.

По словам директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации "Ростех" Сергея Сахненко, доля зарубежного оборудования в объёме закупок госкомпаний составляет 95%, а на отечественную высокотехнологичную продукцию приходится лишь 5%. Таким образом, огромные суммы государственных средств фактически расходуются на поддержку зарубежных товаропроизводителей и иностранного хайтека.

Неудивительно, что Ростех не смог выиграть в прошлом году заказы, которые были запланированы: из 100 млрд рублей больше половины (55 млрд) ушли иностранным поставщикам.

Все эти абсурды в сфере отечественных ИКТ побудили известного экономиста Валентина Катасонова сделать горький и нелицеприятный вывод:

"Власть строит не "светлое цифровое будущее", а ускоренными темпами осуществляет цифровое минирование страны".

Корабль России во власти стихии

Волна либеральных реформ обрушилась на Россию в 90-е годы, и мы до сих пор во власти этой беспощадной стихии. Для сравнения:

на Россию в 1992 году приходилось примерно 5% мирового ВВП, а в 2019-м — лишь 3%, тогда как на Китай не приходилось и 2%, а он достиг в прошлом году около 20%.

Россия с 2000 по 2019 год экспортировала природных ресурсов и продукции низкого передела на сумму $5,3 трлн, а Китай за тот же период импортировал нефть, нефтепродукты и газ на $2 трлн.

Очевидно, что опора на сырьевые ресурсы не сделала нашу экономику процветающей и конкурентоспособной, в её проблемах нужно винить не конъюнктуру мировых цен на нефть и газ, а структурные перекосы и пороки системы управления.

Возьмём ту же корректировку нацпроектов в рамках Единого плана. Создаётся впечатление, что вместо подбора состава и качества правительства под конкретные планы экономического развития, эти планы урезаются и укладываются в прокрустово ложе скромных возможностей самого правительства. А оно, к сожалению, не блистает полётом мысли и оригинальным видением путей выхода из кризиса: разброс идей и мнений строго очерчен рамками либерально-экономических рецептов западных "наставников".

Как отмечает в сердцах экономист Валентин Катасонов, обсуждать экономику России сейчас бессмысленно, так как управляющие страной чиновники работают вахтовым методом. Это компрадорские чиновники, у которых семьи и дома на Западе — всё это признаки колонии. У нас рукотворный экономический кризис, в интересах метрополии, и он будет продолжаться, считает эксперт.

К управлению страной должны прийти последователи национально-ориентированной идеологии. Как сказал мудрец, когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным.